Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sábado, 29/08/2020) para seu signo

Emoções práticas e analíticas

A Lua Crescente em Capricórnio nos traz segurança para agir no nível material com decisão e firmeza. Também estamos emocionalmente mais contidos e aterrados. O trígono a Mercúrio em Virgem facilita o entendimento racional e analítico das emoções e da vida prática. A oposição a Vênus em Câncer e quadratura a Marte em Áries nos faz pesar o quanto temos sido dependentes do outro e o que é preciso ser feito com mais autosuficiência.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções hoje te pedem restrição, autocontrole, estar no controle de si mesmo. Isso lhe auxiliará com as demandas da vida prática, da rotina, trabalho e saúde. Partilhar com os mais próximos será bom, mas é preciso contar com as próprias forças.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções lhe pedem um compromisso com suas crenças, estilo de vida e fé. Saiba direcionar tudo conforme aquilo que sabe ser o mais certo e alinhado à sua consciência. Isso lhe auxiliará a se expressar e às suas opiniões com mais firmeza, pragmatismo e realismo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções profundas precisam ser analisadas e amadurecidas hoje. Entender sentimentos de rejeição, medo, insegurança. Um olhar mais maduro e pragmático será muito útil. Seu regente, Mercúrio, está em Virgem, lhe auxiliando a ter um olhar mais objetivo para tais emoções.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Mesmo que se sinta altamente amoroso e receptivo, será preciso encarar as restrições e asperezas nas relações. Entender que o outro tem suas próprias limitações e dificuldades, assim como você tem as suas. Um olhar mais racional e objetivo auxiliará muito.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As rotinas, tarefas materiais e saúde podem lhe demandar emocionalmente hoje. Aprenda a ser menos reativo e mais diligente. Execute aquilo que precisa ser feito. Uma visão mais pragmática lhe auxiliará a vencer essas demandas com mais tranquilidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra domiciliado, reforçando todas as qualidades de seu signo. Isso será muito importante, já que suas emoções lhe pedem mais autenticidade e expressão da própria autoridade. Estabelecer seu próprio espaço e expressar suas ideias será muito importante.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Questões familiares, passadas ou emocionais podem lhe exigir bastante hoje. Aprenda a ser mais maduro para olhar a si mesmo e tais questões. Mesmo que hajam dificuldades, seja resiliente e tenha paciência. Sua mente está conectada ao espiritual e lhe trará bons insights.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua mente lhe pede hoje mais disciplina e comedimento. Pense com mais clareza e se deve mesmo verbalizar algo ou não. As emoções atual no campo mental, mas será preciso saber se conter para dizer aquilo que é realmente útil e proveitoso. Pensar em padrões mais elevados e amplos auxiliará.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões materiais e práticas podem estar sensíveis e lhe afetando no emocional, mas será preciso ter um olhar mais pragmático para com esta esfera da vida. Sua capacidade de comunicação profissional está alta e lhe auxiliará a reorganizar sua vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) traz à tona suas questões inconscientes para que sejam limpas e reorganizadas. Seu processo de transformação pessoal tem sido intenso, mas lhe pede que faça uso de suas naturais qualidades de disciplina, respeito aos limites, pragmatismo e realismo. Use dessas qualidades, hoje em especial.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões inconscientes e espirituais são hoje bem mobilizadas. Será preciso continuar a ter disciplina para se lidar com tais questões. Tenha foco nos processos terapêuticos, meditativos e espirituais. Caso não tenha uma prática assim, será um bom momento para fazer tal busca.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções quanto à sua vida social, amizades e grupos é mobilizada hoje. Este é um período em que suas relações estão sendo testadas. Aprenda a estabelecer melhor os limites entre você e os outros. Use da mente pragmática para encarar com mais razão e menos emoção as relações humanas.

