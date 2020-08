Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quarta-feira, 26/08/2020) para seu signo

Mente inovadora e pragmática

Ocorre um grande trígono entre Mercúrio, Urano e Pallas nos signos de terra. Todos muito mentais e em signos ligados ao prático e material. Nossas ideias estão altamente mobilizadas para soluções geniais e inovadoras no terreno prático. Insights facilitados. Sabedoria para agir com inovação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se volta para as realidades práticas da vida. A renovação de valores pela qual tem passado lhe auxilia hoje a renovar rotinas e ter um olhar mais sábio e estratégico quanto à carreira. Trace planos de carreira mais ambiciosos e inovadores para o futuro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta agora para a necessidade de ser quem você é verdadeiramente. A vida tem lhe exigido muitas mudanças e que sua atitude seja mais flexível. Isso lhe auxiliará hoje a quebrar com visões pré-estabelecidas de quem você acha que é. Use da sabedoria da conexão com o divino para perceber sua totalidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua mente se volta para o terreno emocional, lhe pedindo mais pragmatismo nessa lida. As revoluções de Urano no seu subconsciente lhe pedem mais desprendimento, lhe auxiliando a renovar sua visão quanto à vida familiar e ao passado; também lhe auxilia a olhar para as questões partilhadas com mais sabedoria.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A mente se volta para seu próprio domínio, mas com um olhar mais prático. A vida tem lhe mobilizado a ter um olhar mais fraterno, igualitário e justo para com o coletivo. Isso lhe auxilia hoje na renovação das próprias ideias, da capacidade de comunicar e de fazer escolhas. Também lhe auxilia a ter mais sabedoria para lidar com as parcerias.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta para as realidades práticas da vida. As grandes renovações pelas quais tem passado sua imagem profissional e pública, sua carreira e as estruturas de sua vida lhe auxiliam agora a renovar também seu olhar sobre finanças e bens materiais. Ousar ir além e sair do lugar comum. Use de sabedoria para lidar com o mundo material e renovar para melhor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente se volta agora para a necessidade de ser quem você é verdadeiramente. Seu regente no seu próprio signo lhe pede verbalização de sua autenticidade. A quebra de valores, dogmas e crenças limitantes pela qual tem passado lhe auxiliará muito a ter mais coragem e assertividade de quebrar com o enrijecimento. Use da sabedoria de ser quem é em essência.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A mente se volta aqui para o terreno emocional. Urano tem revolucionado sua vida sexual e afetiva profunda, lhe pedindo mais liberdade, originalidade e objetividade. Essas quebras lhe auxiliarão a renovar sua visão sobre o que é espiritualidade e também a ter mais sabedoria e objetividade para se lidar com família.

Escorpião.

A mente se volta para seu próprio domínio, pedindo mais pragmatismo e realismo. Você tem sido estimulado a mudar suas ideias e pensar com mais sabedoria e ponderação. Isso tem lhe auxiliado com as intensas mudanças que tem ocorrido em sua vida conjugal, social e com as parcerias. Tudo isso também lhe auxilia a ter um olhar mais objetivo para grupos e amizades. Use dos dons intelectuais para ter equilíbrio e respaldo prático.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A mente se volta para as realidades práticas da vida. As profundas mudanças que tem ocorrido em suas rotinas e hábitos lhe auxiliam agora a mudar seu olhar para sua carreira, sair do lugar comum e das rotinas para inovar. Use dessa sabedoria inovadora para ganhar dinheiro com sabedoria.

Capricórnio.

A mente se volta agora para a necessidade de ser quem você é de verdade. A vida tem lhe obrigado a quebrar as velhas couraças, sair da armadura e se mostrar tal qual é. Fidelidade à sua essência. Isso lhe auxiliará a rever crenças e ideias pré-concebidas, lhe estimulando a ter uma visão mais sábia da vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A mente se volta aqui para o terreno emocional. As grandes revoluções pelas quais passa sua vida particular, emocional e familiar lhe motivam a quebrar com estruturas rígidas. Também isso lhe auxiliará a enxergar o que precisa ser mudado, o que precisa de resoluções mais definitivas, quais portas fechar. Também lhe estimula a ouvir mais a sabedoria espiritual.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A mente se volta para seu próprio domínio. Suas ideias tem sido revolucionadas. Há um estímulo para a quebra de padrões de pensamento rijos. Abrir a mente para ideias novas e libertárias lhe auxilia a ver o que precisa ser mudado nas parcerias e vida social. Sabedoria da mente superior e inovadora.

Horóscopo para27/08/20

Romantismo

Vênus em Câncer faz trígono a Netuno em Peixes. Estamos mais românticos e dispostos a nos abrir emocionalmente aos outros. O amor aqui pede amorosidade profunda e incondicional. Estamos entregues, benevolentes e dispostos a amar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje pode ser um dia bem nostálgico, pois seu romantismo está alto, em especial a relações antigas, familiares e já vividas. Seu senso de compaixão e entrega estão altos. Isso lhe facilita o perdão de faltas passadas e a conciliação. Motivações inconscientes nas relações ficam mais claras e com possibilidades de cura.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe um aspecto muito facilitado do transcendental Netuno. Hoje você está mais romântico e amoroso. Suas ideias estão mais voltadas para o prazer e aquele que vem da troca com os semelhantes. Sua compaixão para com o coletivo e a humanidade está em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua capacidade de se entregar aos prazeres materiais está em alta. Viver isso na justa medida lhe trará um senso de segurança e bem estar. Mas não idealize a vida material. Sua entrega para a vida profissional está em alta. Sentir que sua contribuição para com o coletivo lhe realiza é importante hoje.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Vênus no seu signo solar (ou ascendente) lhe traz mais amor próprio e vontade de viver os prazeres da vida. Netuno vem reforçar isso com um senso de fé na vida. Haverá maior disposição de viver o valor pessoal e compartilhado de maneira mais expansiva e generosa.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua conexão com a vida espiritual é muito enfatizada agora. Vivenciar o prazer da meditação e das práticas espirituais será muito benéfico. Há também uma forte motivação sexual, mas na qual se busca um encontro de almas, algo que vá além do simples prazer físico.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A motivação para se relacionar está alta. Em especial o cultivo do carinho e troca emocional nas relações de amizade. Também a motivação para que a relação conjugal tenha um quê de amizade e entrega emocional. O bem estar social pode também ser uma motivação grande no momento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O prazer e a entrega com que vive seu trabalho estão muito motivadas. O dia de hoje traz inspiração para que se intua mais como executar tarefas e se tenha ideias brilhantes. Boas relações de trabalho. Use de mais acolhimento e boa vontade para com colegas de trabalho e subordinados.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

O prazer da entrega à fé mística está em alta. A conexão com seu eu-divino está doce e forte. Também a necessidade de se viver e agir de acordo com os seus ideias e valores. Expansão e alegria na área romântica. O olhar mais romântico e sensível para com a vida lhe impulsiona hoje.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade de troca afetiva e sexual está em alta. Sua sensibilidade lhe pede mais abertura ao outro, mais entrega e receptividade. Compartilhar seus sonhos, ideais, receios e tudo mais com quem confia pode ser muito gratificante. Sexualidade com afetividade e entrega.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas ideias estão mais flexíveis e amorosas. E isso casa bem com a necessidade de se ter um outro na vida, uma parceria, um casamento. Pode ser mesmo que o outro venha lhe trazer ideias mais afetivas, espirituais ou transcendentes. esteja aberto a ouvir o que lhe dizem.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua sensibilidade para servir e ser útil está em alta. Execute seu trabalho e suas tarefas com amor, pois essa qualidade emocional será o grande trunfo que lhe auxiliará a angariar mais recursos e dinheiro. Trabalhar com dedicação e amor em alta. Cuidar do próprio corpo cm mais carinho e amor também.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Os romances estão no ar, já que você está demonstrando num nível bem profundo a sua sensibilidade e toda sua capacidade de amar. Sua natural adaptabilidade lhe permite se aproximar mais das pessoas, mas aqui isso ocorre mais naturalmente, sem perder sua essência de vista.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com