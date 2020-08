Em nova experiência, Magiluth fala de morte e desejo de viver

Grupo pernambucano Magiluth criou Todas as histórias possíveis para contar. Trupe se apresenta em sessões individuais on-line (foto: Pedro Escobar/divulgação)

A iminência da morte e o desejo de viver são tema da nova experiência teatral do grupo pernambucano Magiluth. Todas as histórias possíveis é um spin-off do projeto Tudo que coube numa VHS: Experimento sensorial em confinamento, criado pela trupe durante o isolamento social. Em ambos, os atores utilizam plataformas como o WhatsApp, Instagram, YouTube, Spotify e Deezer, além de e-mails para contar histórias ao público.





“São trabalhos irmãos. Todas as histórias possíveis nasce muito por causa da primeira experiência (Tudo que coube numa VHS). Mas não é continuação. Ele acaba surgindo através de um fato do primeiro, que é um acidente”, conta Giordano Castro, ator do Magiluth e responsável pela dramaturgia dos dois projetos.





Enquanto VHS tem uma pegada mais romântica, Todas as histórias possíveis procura ser mais reflexivo e crítico. “Por causa da situação que vivemos, a iminência da morte nunca foi tão forte. A gente sabia que ia morrer, mas não era algo tão próximo e isso dá uma vontade maior de viver”, explica o dramaturgo.





As inscrições para as sessões individuais podem ser feitas de forma gratuita no site do Sesc Avenida Paulista. “Quando estávamos prestes a fechar a temporada do VHS, veio a proposta do Sesc. A gente tinha essa ideia para o novo projeto, então foi o fogo e a gasolina de que estávamos precisando”, diz Giordano.





Todas as terças, às 14h, serão disponibilizados 160 ingressos. “Eles acabam muito rápido. Então, bota o despertador e fica lá apertando o F5 até liberarem”, brinca Giordano. Na primeira semana de apresentações, os ingressos acabaram em 10 minutos. “Não imaginava isso, mas adoro. Fico me sentindo a própria Madonna, é uma loucura”, diz ele.





SEM SPOILER As sessões são realizadas de quinta a domingo, a partir das 19h. A temporada gratuita vai até 6 de setembro. Giordano afirma que quem participou do projeto VHS vai se surpreender. “Não posso dizer muito, se não dou spoiler. Mas Todas as histórias possíveis se passa em uma outra atmosfera: VHS era uma história de amor; Todas as histórias fala sobre a vida e o desejo de viver. Se o pessoal gostar, pode assistir de novo, porque são três histórias diferentes, que partem do mesmo tronco, a situação do acidente”, adianta.





O grupo é formado por Giordano, Bruno Parmera, Erivaldo Oliveira, Mário Sergio Cabral, Lucas Torres e Pedro Wagner.





* Estagiária sob a supervisão da subeditora Ângela Faria





TODAS AS HISTÓRIAS POSSÍVEIS

Ingressos disponíveis gratuitamente às terças, às 14h. Sessões de quinta-feira a domingo, a partir das 19h, pela internet. Informações: www.sescsp.org.br/avenidapaulista. Até 6 de setembro