Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 25/08/2020) para seu signo

Aventura e expansão

A Lua entra na fase Crescente em Sagitário: estamos mais expansivos, otimistas e buscando alegria e aventura. Vênus em Câncer faz oposição a Júpiter em Capricórnio. Estamos mais aventureiros quanto ao amor e finanças, mas sem perder o senso de compromisso e realismo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções carecem de maior expressão e liberdade agora. Expresse o cuidado e carinho que sente pelas pessoas, pela sua família e por quem tem proximidade. Se permita expandir e demonstrar sua afetividade. A nutrição da raíz gerando bons frutos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções profundas e sexualidade pedem mais aventura e libertação agora. Se permita verbalizar mais seu afeto, demonstre mais sua intenções no campo romântico e afetivo. As relações podem e devem ser mais leves e livres agora. Curiosidade e flexibilidade para não se prender a crenças limitantes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções quanto a parcerias estão em alta. Sua busca é por pessoas que expandam seus horizontes e tragam renovação de ideias e possibilidades. Estar mais aberto às vivências afetivas e sexuais gerando também possibilidades novas na vida material. Cuidado, porém, com gastos impulsivos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções vibram agora na execução de suas tarefas. Estará muito ligado ao trabalho, tarefas domésticas e cuidados com saúde, mas lembre-se de que tudo isso precisa de significado na sua vida. Também se sentirá mais atrativo frente ao outro. Seja generoso na expressão de seu afeto e sensualidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade emocional de se expressar tal qual é estará ainda maior agora. Se permita a expressão verídica de si mesmo de daquilo que sente. Momento de muita criatividade e coragem. Sua conexão com o lado espiritual da vida também estará em alta, lhe permitindo enxergar soluções práticas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de se sentir em casa e acolhido está em alta. Pode ser na sua própria casa, ou ainda pode ser que queira muito ter sua própria casa. De qualquer forma, se permita essa conexão expansiva com sua raíz e intimidade. As relações de amizade e grupos podem ser um excelente estímulo agora para te ajudar a se redescobrir na vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está fervilhando de novas ideias e possibilidades. Se permita ter este olhar mais benéfico e otimista para tudo aquilo ao seu redor. A vontade de aprender está em alta e lhe trará segurança. Relações com pessoas fora do círculo familiar podem ser de grande ajuda para renovar sua visão familiar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua força e capacidade para ganhar dinheiro e materializar estão em alta. A conexão expansiva com o sentimento de prosperidade lhe auxiliará a transformar sua realidade material. Valorize sua fé, que lhe ajuda a expandir a mente e ter um olhar mais otimista par com a vida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu lado expansivo está muito mobilizado hoje, algo mesmo intenso e cavalar. Suas emoções lhe pedem que use de todas as suas qualidades de fé e otimismo para avançar neste período. Este olhar pode beneficiar as áreas financeira e sexual agora. Se permita sentir liberdade e abundância em ambas, mobilizando as energias para atrair o que deseja.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua conexão com o lado espiritual está muito mobilizada agora. Busque essa fé e benevolência do lado invisível da vida. Também tenha um olhar mais otimista para as próprias emoções. Isto lhe ajudará a expandir melhor na área dos relacionamentos, lhe trazendo uma visão diferente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua necessidade emocional de estar com outras pessoas, de fazer parte de grupos e movimentos sociais estará muito alta neste período. Você quer dar sua contribuição pessoal para o coletivo e é bom que o faça. Viva seus ideais. Isso poderá lhe auxiliar também no progresso da vida material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua necessidade emocional de expandir sua carreira está m alta. Se entregue de corpo e alma ao seu ofício, áquilo que é sua contribuição para o mundo. Divulgue sua imagem profissional com alegria e fé. Expressar seu brilho pessoal pode atrair o olhar do público certo agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com