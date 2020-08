Nilton Bonder faz live nesta segunda para lançar livro sobre alegria

(foto: Livraria da Vila/DIVULGAÇÃO) foto) é o convidado de Samuel Seibel, presidente da Livraria da Vila, para a #livecomavila nesta segunda-feira (24), às 19h, com transmissão pelo Instagram @livrariadavila. O rabino e vencedor do prêmio Jabuti em 2000 fará o lançamento do livro Cabala e a arte de preservação da alegria, o terceiro da série Reflexões e refrações. Bonder ficou conhecido pela publicação de A alma imoral, adaptada para o teatro pela atriz Clarice Niskier e com mais de 10 anos em cartaz. No novo livro, Bonder defende a tese de que a alegria é um dom presente em cada um de nós, e não algo que conquistamos por meio de um elemento exterior: a compra de uma casa, a conquista de um reino, o nascimento de um filho, a cura de uma doença. Para o escritor, a alegria deve e pode ser preservada, independentemente das circunstâncias da vida, mesmo em tempos de fracasso é possível manter esse sentimento aceso. Informações: www.livrariadavila.com.br. Nilton Bonder () é o convidado de Samuel Seibel, presidente da Livraria da Vila, para a #livecomavila nesta segunda-feira (24), às 19h, com transmissão pelo Instagram @livrariadavila. O rabino e vencedor do prêmio Jabuti em 2000 fará o lançamento do livro Cabala e a arte de preservação da alegria, o terceiro da série Reflexões e refrações. Bonder ficou conhecido pela publicação de A alma imoral, adaptada para o teatro pela atriz Clarice Niskier e com mais de 10 anos em cartaz. No novo livro, Bonder defende a tese de que a alegria é um dom presente em cada um de nós, e não algo que conquistamos por meio de um elemento exterior: a compra de uma casa, a conquista de um reino, o nascimento de um filho, a cura de uma doença. Para o escritor, a alegria deve e pode ser preservada, independentemente das circunstâncias da vida, mesmo em tempos de fracasso é possível manter esse sentimento aceso. Informações: www.livrariadavila.com.br.





O escritor Henrique German (foto) faz live nesta segunda-feira (24), às 19h, para lançar dois livros: Maravento e Pipa um cara especial. A transmissão será no perfil do Instagram da Páginas Editora (@paginas_editora). Após perder parcialmente a visão, o autor passou a escrever. “Tendo me tornado quase completamente cego, para não me perder, resolvi marcar as minhas trilhas com palavras”, conta. Pipa um cara especial é uma história infantil que tem o intuito de trabalhar a temática da inclusão de pessoas com alguma deficiência, dificuldade ou limitação. Já Maravento é um livro com 22 contos, que desvela as facetas do ser humano.





O #EmCasaComSesc recebe o pianista e compositor Fábio Caramuru. No repertório, o músico apresenta uma mescla de seus últimos três álbuns: Tom Jobim – Piano por Fábio Caramuru, EcoMúsica | Conversas de um piano com a fauna brasileira e EcoMúsica | Aves. Temas extraídos dos cantos dos pássaros e de sons da natureza são algumas das peças que serão executadas. Último aluno brasileiro da pianista Magda Tagliaferro (1896-1983) a se aperfeiçoar em Paris com bolsa do governo francês, na década de 1980, Caramuru é mestre pela ECA – USP, onde pesquisou a obra de Tom Jobim. A transmissão, às 19h, será pelo Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp).





O Primeiro Ato Centro de Dança, comandado pela coreógrafa e bailarina Suely Machado, abre o programa Novos tempos, novos atos (foto), com cursos voltados para o corpo em isolamento social. A partir da observação das próprias sensações e da percepção do comportamento coletivo, os professores desenvolveram aulas específicas para todas as idades e as distintas fases pelas quais as pessoas têm passado ao longo da quarentena. As aulas são on-line e as matrículas estão abertas para diversos módulos: contemporâneo, ballet clássico, jazz, danças urbanas, sapateado, dança a dois e infantis (maternal, despertar, iniciação à dança). Inscrições pelo www.sympla.com.br. Informações:(31) 3296-4848 ou pelo e-mail secretaria@primeiroato.com.br.





Masculinidades é o tema que conduz a sétima edição de Todos os gêneros: Mostra de arte e diversidade, que o Itaú Cultural realiza a partir desta segunda-feira (24), integralmente on-line, em www.itaucultural.org.br, onde também consta a programação completa. Voltada especificamente para as questões de identidade de gênero, sexualidade, corpo e afetividade, o evento reúne convidados que abordam, em rodas de conversa e programação artística, as formas diversas como os homens se entendem e se comportam, cada um em seu universo. Na programação, bate-papos com artistas, ativistas e pensadores convidados, como Tiago Koch, criador do projeto Homem Paterno. Haverá também exibição de espetáculos, como Barrela, texto de Plínio Marcos encenado pela companhia Cemitério de Automóveis, cujo enredo trata da violência sexual nos presídios masculinos. A mostra segue até 30 de agosto.





BAIANA SYSTEM





No episódio desta semana de Os ímpares, a banda Baiana System faz a releitura da música Desengano da visita do álbum Krishnanda, de Pedro Santos. Domenico Lancellotti também é convidado e faz sua versão para Ritual negro. Já Sebastião Tapajós, que tocou no disco, relembra o amigo Pedro e o processo de composição e gravação do álbum. O episódio vai ar ar nesta segunda-feira (24), às 20h30, no Curta!.





A TV Brasil apresenta a partir de hoje (24), às 21h30, as quatro temporadas e o episódio especial do drama policial Sherlock, com exibição de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário. Os capítulos são organizados em duas partes de 45 minutos, sendo um desses trechos exibidos por dia. Realizada entre 2010 e 2017, a série de ficção é inspirada nas histórias do famoso detetive escritas por Sir Arthur Conan Doyle. O seriado traz o icônico detetive para conduzir investigações e resolver casos nos dias de hoje com o seu ego incomparável, atitudes ousadas e de difícil convívio. A obra britânica foi adaptada para a TV por Steven Moffat e Mark Gatiss.





O último episódio da primeira temporada da série de comédia Bless this mess (foto) será exibido nesta

segunda-feira (24), às 20h30, no Fox Premium 1. A trama acompanha a aventura do casal recém-casado Rio (Lake Bell) e Mike (Dax Shepard), que decide mudar de Nova York para a zona rural de Nebraska (EUA). Logo, eles perceberam que trocar o cenário de arranha-céus para casas de fazenda não é tão fácil quanto planejaram.