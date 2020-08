Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Segunda-feira, 24/08/2020) para seu signo

Restrições na ação

Marte em Áries faz quadratura a Saturno em Capricórnio. Ambos domiciliados, nos relembram dos conflitos entre identidade e imagem social, entre individualidade e autoridade. Marte aqui deseja agir por si mesmo, independente, impulsivo e no momento. Todavia a energia de Saturno vem relembrar que também é preciso maturidade e tempo para agir da melhor maneira.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje pode ser bem desafiador, pois lhe mostrará o lado difícil de seu lado impulsivo. Se encontrar restrições à sua linha de ação, reflita se não está sendo obstinado ou imaturo. Aprenda a ter mais resiliência e paciência, amadurecendo sua vontade. Cuidado com conflitos com figuras de autoridade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A intensidade de suas emoções poderá conflitar com dogmas, crenças e estilos de vida enrijecidos (seu ou dos outros). Mesmo que se veja sob um sistema opressivo, bater de frente não será a melhor opção. Aprenda a amadurecer sua força emocional e espiritual primeiro. Assim saberá a hora certa e como agir.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações sociais e de amizade tem esbarrado em questões pessoais suas e hoje mais ainda. Tais relações podem esbarrar em pontos emocionais sofridos, mas não compre brigas desnecessárias. Outra possibilidade aqui é de que você queira lutar por um ideal, mas precisa amadurecer suas emoções primeiro antes de sair comprando qualquer luta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de ser independente e assertivo em sua carreira e autoridade tem sido muito mobilizadas, mas isso lhe desafia agora na área dos relacionamentos. Não pise nos calos alheios na sua escalada para o topo. Saiba lidar com o outro dentro dos justos limites. O conflito entre casamento e carreira também ocorre aqui. Aprenda a conciliar ambos com limites justos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade impulsiva de liberdade e expansão pode levar um grande balde de água fria, mas aqui você é lembrado que não existe liberdade verdadeira sem responsabilidade. Cuidar da vida material, dos detalhes, do corpo e saúde e do seu trabalho podem lhe parecer algo um tanto restritivo, mas necessário. Aprenda a assumir a liberdade a partir da responsabilidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia hoje lhe pede que exerça sua autoridade, mesmo perante a raiva alheia. Aprenda a se posicionar com autoridade e limites justos perante as intemperanças e caprichos alheios (ou os seus próprios). As emoções profundas aqui precisam ser moderadas e amadurecidas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu foco de agir pelo social e pelo outro é e sempre foi algo muito forte, porém hoje você é relembrado de ser fiel aos seus instintos e emoções. Colocar limites quando o outro tem atitudes abusivas para com você é justo. Aprender a dizer não quando se quer dizer não é fundamental.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua intensidade de trabalho tem sido ainda mais estimulada neste período, porém hoje você é relembrado a não levar tudo a ferro e fogo. Um olhar mais racional e objetivo pode lhe ajudar muito. É preciso lapidar e amadurecer essa força para que seu trabalho tenha mais qualidade. O mesmo é válido para a saúde, refine suas ideias antes de tomar atitudes radicais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua criatividade está altamente estimulada agora, mas é preciso refinar e amadurecer esta energia. Um pouco de pragmatismo e senso de limites lhe auxiliará a trazer essa força mais para o nível concreto. Viva suas aventuras e romances, mas sempre com os pés no chão e sendo fiel aos seus valores.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções pessoais e vida familiar estão bem agitadas neste período, mas é preciso muita disciplina e autodomínio para se lidar com a situação. Talvez tenha de colocar limites nas investidas alheias, mas saiba fazê-lo com bom senso. Raivas ligadas ao passado pedem maturação. Domine suas emoções e tenha um olhar mais objetivo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua assertividade verbal tem sido muito mobilizada agora, mas aqui você é relembrado que o silêncio é, muitas vezes, a melhor resposta. Nem tudo vale a briga. Lembre-se de se voltar para o lado espiritual para ter centramento suficiente para lidar com os conflitos da vida. Enxergue de maneira mais desapegada e saiba a hora certa de lutar e exercer autoridade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está ávido para expressar seus valores pessoais, lutar pelo que é seu e ganhar dinheiro. Tudo isso é muito justo, mas o momento te relembra também de saber trabalhar em equipe e não pisar nos calos alheios. Se pessoas ou grupos tem atitudes injustas, é certo que deves lutar. Mas também esteja atento se você não está exigindo demais e sendo injusto com os outros.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com