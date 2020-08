Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Domingo, 23/08/2020) para seu signo

Emoções profundas e práticas

A Lua Nova entra em Escorpião, nos trazendo um ponto de vista emocional mais profundo e subjetivo. Todavia, tanto por ser a fase Nova quanto pelo sextil ao Sol em Virgem, estamos mais pragmáticos e objetivos nesta vivência.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua profunda conexão emocional lhe auxilia a ser útil aos demais e progredir no mundo material. Tente não suprimir o lado emocional com excesso de trabalho, mas deixe que suas emoções e instintos lhe guiem nos melhores rumos a tomar no mundo material, seu foco maior deste momento.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções lhe pedem que esteja junto de outra pessoa, que não se isole. O momento é bom para se abrir com o outro ou buscar uma nova relação, já que é um período em que estará mais confiante em si mesmo. Um pouco mais de aventura e romance, mas sem perder a conexão emocional e sexual.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As rotinas, tarefas mundanas e trabalho lhe tocarão fundo no seu emocional. Antes de perder as estribeiras, lembre-se de analisar suas emoções com maior racionalidade e pragmatismo. Suas emoções lhe darão a dica de quais rumos tomar na vida material. Também a valiosa lição da conexão da saúde com as emoções pode se expressar aqui. Ritmo emocional equilbrando o corpo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período traz um brilhantismo de ideias e hoje será preciso segurança emocional em quem você é para expressar tais ideias com clareza. A Lua, sua regente, transita por Escorpião, trazendo-lhe mais irreverência, profundidade e mesmo um lado mais subversivo. Use tudo isso ao seu favor, comunicando a sua verdade a partir de seu ponto de vista único.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções pessoais e familiares falam alto hoje e isso será excelente na tomada de decisões práticas. Sua profunda conexão com suas raízes lhe auxiliará a encontrar soluções mais criativas no financeiro. Sua generosidade e senso de acolhimento também estão em alta. Auxilie o quanto sua sensibilidade lhe pedir.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente está altamente intuitiva e isso lhe fará brilhar ainda mais. Sua natural capacidade intuitiva e investigativa se aprofunda. Use isso ao seu favor para descobrir valiosas informações e conhecimentos. Verbalize aquilo que sente sem perder sua capacidade natural de raciocínio.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A lida com o mundo material pode lhe exigir agora, mas lembre-se de manter a serenidade. Questões ligadas a finanças e família pedem um olhar mais objetivo. Sua conexão com seu lado emocional e espiritual será um grande aliado para vencer demandas práticas. Fé e realismo em sincronia.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua subjetividade está em alta com a Lua passando pelo seu signo solar (ou ascendente). Sua sensibilidade lhe pedirá que olhe para seus semelhantes e os auxilie. A consciência das necessidades das pessoas lhe tocando alma. Também sua indignação e raiva, se bem canalizadas, podem auxiliar grupos, amizades e o coletivo a sair da estagnação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua traz aqui grande conexão com emoções subconscientes e que precisam ser trabalhadas, pois afetam sua performance no trabalho. Sua sensibilidade lhe dará dicas do que precisa fazer para melhorar a carreira. Também emoções profundas que lhe incitam no uso consciente de sua autoridade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A profundidade emocional vinda dos outros lhe incita a expandir mais seu ponto de vista. Esteja atento ao que os outros lhe indicam, pois pode ser algo bem útil no sentido de lhe fazer repensar seu propósito de vida, seus planos futuros, seu senso de fé e expansão. Conexões coletivas transformadoras.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua carreira e imagem social lhe incitam fortemente hoje a mostrar aida mais de suas emoções irreverentes, apaixonadas e profundas. A conexão com suas profundezas lhe auxiliará. Você quer mostrar ao mundo quem você é sem máscaras, na real. Confie no seu julgamento emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A presença do outro na sua vida lhe faz questionar seus princípios, valores e fé. Permita que o senso crítico alheio questione os dogmas e radicalismos pelos quais pode ter se guiado. Também no sentido oposto, tenha mais fé para auxiliar o outro, lhe ser útil e enxergar o que há de melhor em potencial.

