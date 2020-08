Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sábado, 22/08/2020) para seu signo

Sol em Virgem

A entrada do Sol no signo de Virgem marca os próximos 30 dias, nos trazendo consciência do mundo material e seu funcionamento. Estaremos mais atentos aos nossos corpos, saúde, trabalho e rotinas. Nosso brilho aqui vem de executar com precisão meticulosa nossas tarefas, analisar, organizar e tornar tudo mais eficiente e otimizado.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A consciência do mundo material bate à sua porta. Será preciso ter mais paciência e atenção aos detalhes. Excelente momento para progredir com sucesso em tarefas que exijam atenção aos detalhes. Também terá mais clareza no que precisa mudar nos cuidados com a saúde.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A consciência de seu espírito criativo será trabalhado nos próximos 30 dias. Tente otimizar suas criações com um olhar mais crítico, mas sem perder a espontaneidade. Criações práticas em alta. Também se permita mais aventura e romance. Tenha senso crítico, mas não se sabote nesta área com excessos de críticas também.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conscência de seu lar, raízes e emoções pessoais serão trabalhados agora. Terá clareza das mudanças que precisam ser feitas no lar, do que precisa ser organizado, consertado e limpo. O mesmo vale para suas emoções: este será um período rico em descobertas, mas que sempre exigirão seu ponto de vista crítico e analitico.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência de suas ideias e comunicação será trabalhada neste período. Suas ideias pragmáticas e suas colocações pontuais serão muito úteis neste momento. Organize a mente, busque estudos meticulosos e refine suas ideias. Seu brilho intelectual estará em alta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Período para se ter consciência e brilhar na área material e financeira. Você tende a ser criativo, mas toda criação precisa de um refinamento, deum olhar crítico que apare as arestas e a otimize. O potencial para monetizar sua criatividade é alto. Também para maior consciência do seu sistema de valores.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Feliz aniversário! O Sol retorna hoje ou nos próximos dias para a sua posição de nascimento. Este é o período ideal para se ter mais consciência de si mesmo e de seu potencial. Você brilhará nos seus talentos naturais de pragmatismo, trabalho, eficiência, inteligência, senso crítico, acolhimento e capacidade de cuidar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Estamos próximos de seu aniversário, porém é um fim de ciclo. Este período lhe trará consciência de tudo o que fez e deixou de fazer no último ano. Terá mais clareza de suas motivações psicológicas, sendo preciso um senso crítico e analítico para com o subconsciente. Clareza também no nível espiritual.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Este período lhe trará consciência de todo seu potencial de serviço e trabalho pelo coletivo. Sua vontade de ajudar alguma causa ou o planeta estará em alta. Também será uma luz de auxílio para as pessoas e em especial para os amigos e grupos dos quais faz parte. Também consciência de como usar o virtual e tecnologia para favorecer seu trabalho.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de sua carreira, imagem profissional, autoridade e responsabilidades estará em alta neste período. Aqui terá a chance de brilhar através do serviço bem executado. Otimize seu currículo e mostre o que tem de melhor a oferecer ao mundo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Os próximos dias lhe trarão consciência de sua fé, senso de aventura e expansão. Sua abordagem aqui tende a ser pragmática e realista, mas se permita visualizar novas paragens e objetivos. Uma fé que contemple o ldo material e prático será muito útil. Conexão perfeita com seu próprio eixo ético e de princípios em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência de sua sexualidade, emoções profundas e capacidade de troca e valor conjunto serão trabalhadas neste período. Tenha um olhar pragmático e objetivo para com as emoções mais profundas; não as rejeite, mas aprenda a aceitá-las e analisá-las. A sexualidade pede rotina e corporalidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Os próximos dias lhe trazem consciência do outro em sua vida. Sair um pouco de si e das próprias emoções para ser mais útil ao outro e a quem precisa será gratificante. Aceitar a crítica construtiva também é importante, já que outros podem agregar praticidade aos seus sonhos. Rotina de parceria e social.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com