HBO lança aplicativo para conquistar os jovens

Extras da série The undoing, que estreia em outubro, serão veiculados no novo aplicativo (foto: HBO/reprodução)

Com o Brasil encabeçando a lista, o país forma com o México e a Argentina os três maiores mercados da HBO na América Latina. Para atrair um maior público jovem foi lançado o aplicativo HBO Extras, ferramenta de segunda tela – dispositivo eletrônico adicional que permite ao público interagir com o conteúdo que está consumindo, seja filmes, séries, música ou games.





Criado em 2019 e disponível apenas na América Latina e no Caribe, o HBO Extras ganhou nova interface. Funciona com base na sincronização por áudio de dispositivos portáteis com o conteúdo da emissora. A nova versão oferece novos design de tela e modo de navegação. Os usuários poderão salvar seus conteúdos extras favoritos no aplicativo e aproveitá-los em modo off-line.





APOSTA O lançamento coincide com a estreia da nova aposta da emissora, a recém-chegada Lovecraft country, série produzida por Jordan Peele (Oscar de melhor roteiro por Corra!) e J. J. Abrams (Lost, Star Wars) a partir do romance homônimo de Matt Ruff.





O racismo nos EUA dos anos 1950 é o contexto da trama que estreou no domingo (16), mesclando horror e fantasia com um conturbado momento político-social. Pois o conteúdo de segunda tela criado pelo app também aposta nessas questões: traz elementos de terror, destaca o racismo ao longo da história dos EUA e ainda explica como foram feitos os efeitos especiais da série.





“É uma imersão adicional ao conteúdo apresentado na primeira tela. Com o aplicativo, acreditamos que haverá aumento de engajamento, que, no final, é o que buscamos. Como o Brasil e outros países da região são muito ativos nas redes sociais, esse conteúdo pode ser compartilhado. Queremos que o Extras se converta no ponto central da nossa comunicação e atraia o público jovem por meio de sua linguagem e forma de compartilhamento”, afirma Gustavo Grossmann, vice-presidente corporativo de networks da HBO Latin America.





O conteúdo adicional de Lovecraft country foi criado já para a nova versão do app. As produções anteriores da emissora, que já integravam o Extras, vêm sendo adaptadas à nova interface gráfica. “São 220 horas de conteúdo que vamos colocar paulatinamente”, explica Grossman.





Nesse material estão extras de Game of thrones e das produçõs brasileiras Todxs nós e Santos Dumont. Atrações ainda inéditas que ganharão em breve extras no app são as séries Pátria (espanhola, com estreia em setembro), The undoing (com Nicole Kidman, que estreia em outubro) e a segunda temporada de His dark materials, ainda sem data anunciada, mas prevista para 2020.





HBO EXTRAS

O app está disponível nos sistemas operacionais Android e iOS. Acesso ao conteúdo para os assinantes HBO e HBO Go.