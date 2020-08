Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quinta-Feira, 20/08/2020) para seu signo

Entre sonho e realidade

A Lua Nova em Virgem continua nos trazendo segurança nas realidades práticas e no que podemos agir e executar. Hoje, porém, a oposição a Netuno em Peixes nos faz oscilar entre sonho e realidade, emoção e razão. Mas o equilíbrio será a parceria de ambos os lados. O trígono da Lua com Júpiter em Capricórnio nos auxilia com um senso de fé prática e aterrada.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua segurança emocional parte hoje da execução bem feita de suas tarefas e rotinas, porém um senso de nostalgia, de sonhar acordado e idealizar também se faz presente. Esteja atento a tais mensagens, pois elas podem agregar à sua realidade e lhe auxiliar numa expansão pragmática na carreira.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua segurança vem hoje de ser quem é na prática. Sua autoexpressão organizada, diligente e eficiente lhe será muito útil, mas ideias inovadoras e a sensibilidade de amigos podem lhe questionar nisto. Esteja aberto a ouvir o que a sensibilidade dos outros lhe diz, Isso poderá lhe auxiliar a ter mais fé nas muitas possibilidades da vida.

GêMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua segurança emocional se encontra hoje em estar na sua intimidade,n o seu lar e ter uma visão prática sobre seu ambiente familiar e suas emoções. O trabalho poderá lhe demandar muito, porém se entregar ao trabalho pode te ajudar a ter aquele olhar mais objetivo para com a vida pessoal.

CâNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua segurança hoje passa pelo nível racional e lógico. Você está pragmático e com uma fala crítica e objetiva. Todavia, sentimentos mais exaltados de fé e intuição ocorrem. Se permita essa ampliação de horizontes, se permita raciocinar dentro do terreno da fé. Concilie razão e fé.

LEãO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O senso de pragmatismo e realismo lhe toma conta nestes dias e lhe traz segurança. Todavia, suas emoções lhe pedem entrega emocional profunda ao outro. Aprenda a viver sua sexualidade, afetividade e amor, mas sem perder o senso de amor próprio e crítica. Ame, mesmo sabendo que o outro, assim como você prórpio, é um ser humano com falhas e dificuldades.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior segurança em ser quem você é. A demanda emocional dos outros lhe é trazida. Use tanto de seu senso crítico quanto de seu lado acolhedor para auxiliar na medida certa. Isso aumentará seu senso de fé em si mesmo e na suas capacidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções inconscientes e seu senso de espiritualidade lhe trazem segurança e conforto. Todavia, as demandas materiais lhe chamam. Aprenda a conciliar ambas as facetas. Sua sensibilidade poderá lhe trazer bons insights de como vencer no mundo material. Fé no lado invisível da vida, mas que determina os rumos da vida material.

ESCORPIãO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua conexão com o coletivo e seu trabalho em prol do todo lhe trazem segurança e senso de ser útil. Todavia, lembre-se de sua sensibilidade que lhe pede que seja autêntico, se expresse tal qual é e dê sua contribuição pessoal. Se cuidar também é uma forma de contribuir com a energia coletiva. Concilie cuidar de si mesmo e das pessoas que precisam de sua ajuda.

SAGITáRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua segurança vem hoje do trabalho, da carreira e da sua autoridade. Seja um profissional eficiente e trabalhe muito. Todavia, sua vida pessoal, emocional e familiar lhe pedem atenção. Lembre-se que é preciso fortalecer a raíz para que a árvore dê bons frutos. Esse equilíbrio lhe auxiliará muito, inclusive na expansão financeira e material.

CAPRICóRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua segurança vem hoje em buscar novos objetivos, vivenciar a fé, buscar ao longe novas possibilidades na vida e intuir. Isso, porém, pode ser interrompido por fluxos racionais intensos. Saiba dosar razão e intuição. A vida lhe pede mais confiança e fé em si mesmo e no seu potencial, mas utilizando-se do seu dom pragmático e racional.

AQUáRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua segurança vem hoje da partilha com o outro e no aprofundamento das relações. Todavia, seu senso de valor próprio lhe relembra de cuidar de si mesmo, se amar e fazer o que sua sensibilidade lhe pede. Saiba doar de si mesmo na medida certa, sem sacrifícios desnecessários.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua segurança vem hoje das parcerias, vida social e relação a dois. Viva esta esfera da sua vida, mas sem perder a si próprio. Seu regente, Netuno, lhe relembra do quão importante é viver de acordo com sua sensibilidade. Mas também não esteja tão absorvido em si mesmo que não enxergue a necessidade alheia. Equilibre a relação eu-outro.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com