Festival de Gramado anuncia filmes de sua edição on-line

Ruy Guerra concorre ao Troféu Kikito com o inédito Aos pedaços (foto: Ana Paula Migliari/divulgação)

Transmissão dos filmes concorrentes pelo Canal Brasil, debates e cerimônia de premiação on-line. Essas são as novidades da 48ª edição do tradicional Festival de Cinema de Gramado. Devido à pandemia, foi a fórmula encontrada pelo evento para não cancelar a edição de 2020.





Em coletiva de imprensa on-line, foram anunciados os concorrentes mais aguardados – longas em competição, nacionais e estrangeiros. Os curtas-metragens nacionais e os curtas gaúchos já haviam sido divulgados. “O curioso é que alguns já trazem o tema da pandemia”, afirmou o curador Marcos Santuário.





Para os longas-metragens, Gramado adota a fórmula mista, mesclando produções brasileiras e estrangeiras. A seleção ficou a cargo de Santuário, do apresentador Pedro Bial e da atriz argentina Soledad Villamil.





A lista dos homenageados terá Marco Nanini (Troféu Oscarito), Laís Bodanzky (Troféu Eduardo Abelin), César Troncoso (Kikito de Cristal) e Denise Fraga (Cidade de Gramado).





Marcos Santuário destacou que todos os concorrentes são inéditos no Brasil. Para chegar à lista final, 146 longas brasileiros e 93 estrangeiros foram examinados.





Um dos longas é Aos pedaços, do diretor Ruy Guerra, autor de Os fuzis, clássico do Cinema Novo. Santuário destacou a presença feminina na seleção. “Cibele Amaral, diretora de Brasília, faz um drama muito forte e feminino, falando sobre normalidade e limites comportamentais", disse, referindo-se a Por que você não chora?.





O curador comentou a presença do pernambucano Camilo Cavalcante, que, com King Kong em Assunción, “traz um road movie muito interessante entre Paraguai, Bolívia e Brasil para contar a história de um assassino de aluguel em busca de sua filha”.





Santuário chamou a atenção para dois documentários: O samba é primo do jazz e Me chama que eu vou, ambos tendo como personagens ícones do universo musical brasileiro, Alcione e Sidney Magal.





O festival começa em 18 de setembro. A cerimônia de premiação, em 26 de setembro, será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal 500 da Claro. (Estadão Conteúdo)





NA DISPUTA





Longas brasileiros





» Aos pedaços (RJ). De Ruy Guerra

» King Kong em Asunción (PE). De Camilo Cavalcante

» Me chama que eu vou (SP). De Joana Mariani

» O samba é primo do jazz (RJ). De Angela Zoé

» Por que você não chora? (DF). De Cibele Amaral

» Todos os mortos (SP). De Caetano Gotardo e Marco Dutra

» Um animal amarelo (RJ). De Felipe Bragança





Longas estrangeiros





» Dias de Inverno (México). De Jaiziel Hernández

» El gran viaje al país pequeño (Uruguai). De Mariana Viñoles

» El silencio del cazador (Argentina). De Martin Desalvo

» La frontera (Colombia). De David David

» Los fuertes (Chile). De Omar Zúñiga

» Matar a un muerto (Paraguai). De Hugo Giménez

» Tu me manques (Bolívia). De Rodrigo Bellott





Curtas





» Atordoado, eu permaneço atento (RJ). De Henrique Amud e Lucas Rossi dos Santos

» Blackout (RJ). De Rossandra Leone

» Dominique (RJ). De Tatiana Issa e Guto Barra

» Extratos (SP). De Sinai Sganzerla

» Inabitável (PE). De Matheus Farias e Enock Carvalho

» Joãosinho da Goméa: o rei do candomblé (RJ). De Janaina Oliveira Refem e Rodrigo Dutra

» O barco e o rio (AM). De Bernardo Ale Abinader

» 4 bilhões de infinitos (MG). De Marco Antonio Pereira

» Receita de caranguejo (SP). De Issis Valenzuela

» Remoinho (PB). De Tiago A. Neves

» Subsolo (RS). De Erica Maradona e Otto Guerra

» Trincheira (AL). De Paulo Silver

» Você tem olhos tristes (SP). De Diogo Leite

» Wander Vi (DF). De Augusto Borges e Nathalya Brum













KINOFORUM





O Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo – Curta Kinoforum realiza sua 31ª edição de forma on-line, a partir desta quarta-feira (19). A programação reúne 212 filmes de 46 países de cinco continentes. Alguns deles foram desenvolvidos durante o período de distanciamento social decorrente da pandemia da COVID-19. Também haverá encontros, debates, masterclass, atividades de formação e seminário. Informações: kinoforum.org.br ou pelo aplicativo innsaei.tv.