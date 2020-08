Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 18/08/2020) para seu signo

Lua Nova em Leão

Começa hoje um novo ciclo de lunação com a Lua Nova em Leão. Hoje é dia de plantar novos começos, ações e ideias. Neste caso, em específico, tudo aquilo que seja ligado à criatividade, expressão e alegria de viver. Mercúrio participa também, mostrando que a comunicação, fala e senso prático serão fundamentais. Novas ideias criativas e comunicativas em alta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Novos começos criativos em alta para você. Faça algo único e especial, que envolva algo que é tanto pessoal, mas que também possa ser compartilhado. Novos romances também em alta. Coloque sua intenção para hoje em ser quem você é de verdade e na conexão com a sua essência.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Novos começos na vida pessoal, lar e família. Este pode ser um excelente momento para planejar mudanças e reformas criativas. Torne seu lar algo muito especial, algo seu. Novos começos também emocionais; novas possibilidades afetivas ou de começar sua própria família. Intencione uma nova vida emocional plena.

GêMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Novos começos na área comunicativa. Pense em maneiras criativas e inovadoras de atuar na troca de ideias, ensino, escrita e áreas afins. Conhecer novas pessoas que sejam intelectualmente estimulantes também em alta. Intencione criatividade, alegria e abertura mental.

CâNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Novos começos na área financeira e material. Este ciclo te favorece na criatividade para ganhar dinheiro e ser próspero. Reflita em como transformar sua criatividade e talentos em algo rentável. Viva com prazer e alegria. Intencione prosperidade, segurança material e regeneração.

LEãO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Nova no seu signo solar (ou ascendente) mostra uma possibilidade de renascimento. Seu eu mais autêntico está cheio de energia potencial para se expressar. Use de todo esse potencial para brilhar e realizar ainda mais. Intencione criatividade, força, assertividade e luz.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novos começos ligados à vida emocional e espiritual. Este pode ser um excelente momento para agregar mais conexão com o mundo invisível. Se permita e entrega para algo maior que si mesmo. Intencione compaixão, amor universal, entrega, fluidez e completude emocional.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novos começos na área social. Busque pessoas que sejam alinhadas a quem você é (e não ficar se obrigando a adaptar-se a todo grupo). Busque amizades alegres. Sua contribuição para um mundo melhor também está em alta. Intencione irreverência, fraternidade, humanidade e o bem estar de todos.

ESCORPIãO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Novos começos ligados à sua carreira, imagem pública e autoridade. Inicie a trabalhar pelo que quer alcançar, pois a energia está propícia. Reconhecimento do seu trabalho e criatividade em alta. A força de sua autoridade deve ser bem canalizada agora. Intencione maturação, reconhecimento pelo trabalho, crescimento e concretização.

SAGITáRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Novos começos ligados à fé, mente abstrata, objetivos de vida, estudos superiores, viagens e afins. Busque sua natural inclinação para expandir seus horizontes. A vida lhe traz a chance de crescer bastante neste ciclo, mas será preciso coragem e audácia. Intencione expansão, alegria, fé e conexão superior.

CAPRICóRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Novos começos ligados aos bens conjuntos, sexualidade, emoções profundas, heranças, uso do magnetismo, etc. Busque estar mais aberto a partilhar profundamente com o outro, se permita aprofundar mais naquilo que deseja. Se permitir sentir mais para atrair o que quer. Intencione comunhão emocional profunda, sexualidade plena e ir além das aparências.

AQUáRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Novos começos ligados às parcerias e vida social. Possibilidade grande de novas parcerias ou então de viver algo mais significativo com uma parceria já existente. Seja mais espontâneo e mostre mais do seu coração para as pessoas. Intencione equilíbrio, diplomacia, troca e harmonia.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Novos começos ligados ao mundo material e seu funcionamento, trabalho, saúde e cuidados com o corpo. Novas possibilidades de servir e ser verdadeiramente útil. Novas possibilidades de trabalho. Intencione trabalho, serviço, saúde, bem estar e organização.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com