Lives do dia

DUDU NOBRE

(foto: EQUIPE DN/DIVULGAÇÃO)



Os sambas A grande família, No mexe mexe, no bole bole, Goiabada cascão, Camarão que dorme a onda leva, Ô Irene e Vou botar teu nome na macumba estão no setlist de Dudu Nobre (foto), que faz live neste sábado (15), às 19h, no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp).





TRIBUTO A CAETANO

A segunda edição da live Somos um, dedicada à obra de Caetano Veloso, será neste sábado (15), às 17h.Dança, música, artes visuais e cênicas fazem parte do espetáculo, que será transmitido ao vivo por Davit Gimenez, no canal do YouTube de Cliver Honorato, idealizador do show.





DIA DOS SOLTEIROS

Para celebrar o Dia dos Solteiros, o GNT faz live especial em seu canal oficial no YouTube, neste sábado (15), às 19h. Sob o comando de Ana Clara, a Live dos solteiros – Central de atendimento traz, remotamente, nomes como João Vicente de Castro, Karol Conka, Pedroca e Dora Figueiredo para bate-papo leve e descontraído sobre o tema.





JOÃO BOSCO

Neste sábado (15), é dia de curtir João Bosco, às 20h, no YouTube BlueNote Rio. O show beneficente promovido pelo Sesc será me prol da Mesa Brasil, programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos que atende milhares de instituições e famílias em Minas Gerais.





O MENINO TERESA

A Banda Mirim, premiado grupo paulistano, é a convidada deste sábado (15), na série Crianças #EmCasaComSesc. O espetáculo apresentado será O Menino Teresa, no qual duas integrantes da Banda Mirim dividem a cena: a atriz Cláudia Missura é Teresa, uma menina pronta para desvendar os mistérios que envolvem os costumes e hábitos do mundo masculino, e a compositora e instrumentista Tata Fernandes, que executa as canções, interpretando a Sra. Cabeçuda, uma amiga imaginária da protagonista. A apresentação começa ao meio-dia, com transmissão no perfil do Sesc Ao Vivo, no Instagram, e no canal do Sesc São Paulo, no YouTube.