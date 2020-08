Faça a lição de casa para entender os blockusters que vêm por aí

Scarlet Johannson em Viúva Negra, cuja trama está ligada aos filmes Homem de Ferro e Os vingadores (foto: Marvel Studios/divulgação )

Mulher Maravilha: 1984, Viúva Negra, Mulan, Sonic: O filme. Não fosse a COVID-19, possivelmente essas produções estariam hoje entre as grandes bilheterias de 2020. Previstos para o primeiro semestre, os lançamentos foram adiados em função da pandemia, assim como os de outros candidatos a blockbuster do ano, como Top Gun: Maverick, com o retorno do astro Tom Cruise a um de seus papéis mais conhecidos.





Apesar da frustração dos fãs, estúdios e distribuidoras, a pausa imposta pelo novo coronavírus é também oportunidade para quem não está a par das novidades se atualizar para quando os filmes finalmente chegarem.





BAGAGEM Boa parte dos grandes títulos prometidos para 2020 são sequências, remakes ou prosseguimento de um projeto anterior. Ou seja, quando forem lançados, talvez seja preciso certa bagagem para entendê-los. Estes dias em casa podem ser o momento ideal para isso, pois muitos filmes ligados às futuras novidades estão “em cartaz” nas plataformas de streaming.





Aposta da Disney para 2020, a versão encenada por atores de Mulan (a chamada live action) estava a poucos dias da estreia mundial, marcada para 25 de março, quando a pandemia impôs o adiamento. Dirigido por Niki Caro, com a atriz sino-americana Liu Yifei no papel principal, ele não aguardará a abertura das salas. Será lançado em 4 de setembro, na plataforma Disney +, serviço que só chegará ao Brasil em novembro. Enquanto isso, é possível assistir à versão original, animação lançada em 1998, no Telecine Play.





O protagonismo feminino da guerreira Mulan, que se infiltra no Exército para defender seu povo, é parte de duas outras superproduções de 2020. Viúva Negra tem estreia prevista para 29 de outubro. Se a data depende do cenário relacionado à pandemia nos EUA e no Brasil, é certo que o filme estrelado por Scarlett Johansson contará sobre a origem da personagem no universo cinematográfico da Marvel. A ex-espiã russa Natasha Romanoff, que ganha o codinome- título do lançamento, aparece pela primeira vez em Homem de Ferro 2 (2010). Nesses 10 anos, ela esteve presente em outras tramas da extensa filmografia dos Vingadores, sempre cercada de mistérios sobre seu passado. A expectativa é que eles sejam revelados no filme solo.



Daniel Craig está de volta como James Bond, com estreia prevista para novembro (foto: Universal Pictures )



Seria preciso assistir a todos os 23 filmes lançados pela Marvel desde 2008 para compreender a nova trama? Não. Nem mesmo os quatro Vingadores são rigorosamente necessários, de acordo com o que já declarou a própria Johansson à imprensa norte-americana. Cronologicamente, o filme se passará logo após os eventos de Capitão América: Guerra civil (2016). Ou seja, antes de muitos dos filmes lançados pela franquia. Quem quiser se atualizar sobre a história terá que reservar um tempo e dar o play algumas vezes.





Fãs e especialistas se dividem sobre a melhor ordem para assistir aos longas da Marvel. O primeiro é Homem de Ferro (2008), embora a trama mais antiga seja Capitão América: O primeiro vingador (2011). Independente da ordem escolhida, é recomendável assistir aos dois, ambos disponíveis no Telecine Play e no Amazon Prime Video.





Nas duas plataformas ainda é possível ver Homem de Ferro 2, no qual a Viúva Negra é apresentada. Porém, depois disso é necessário recorrer à Netflix ou a alguns serviços sob demanda das operadoras para ver Os vingadores (2012). Capitão América: O soldado invernal, também importante na trajetória da personagem, está na Netflix, Telecine Play e Amazon Prime Video. Contudo, Vingadores: A era de Ultron e Capitão América: Guerra Civil, que é a ponte para o novo filme, estão apenas no serviços da rede Telecine e da Amazon.





A outra heroína candidata a destaque em 2020 tem trajetória mais simples. Depois da boa recepção de público e crítica ao filme de 2017, Gal Gadot está de volta no papel principal em Mulher Maravilha: 1984. A continuação da história de Diana Prince está adiada para a otimista data de 1º de outubro. O filme dá sequência, seis décadas depois, à trama particular da personagem iniciada em Mulher Maravilha, ambientada nos anos 1920.





O longa dirigido por Patty Jenkins (também à frente do próximo filme) está disponível na Netflix. Ele bastaria para entender muito do que acontecerá no lançamento, mas vale lembrar que a Mulher Maravilha também se insere em um universo cinematográfico mais amplo, produzido pela DC Comics. Por isso, recomenda-se ver Homem de aço (2013), que inicia essa teia de histórias, e Batman vs Superman: A origem da justiça (2016), na qual a personagem de Gadot aparece pela primeira vez. Os dois estão disponíveis na Netflix.





NOSTALGIA Outras estreias estão conectadas à nostalgia. Uma é a de 007 – Sem tempo para morrer, prevista para novembro. O 25º filme do agente secreto mais famoso do cinema tem novamente Daniel Craig como James Bond. Pelo menos 20 dos longas anteriores, inclusive o recente 007 contra Spectre, estão no catálogo do Telecine Play.





Top Gun: Maverick, que entraria em cartaz em junho deste ano, foi postergado para 2021. Com Tom Cruise reassumindo o papel que o consagrou em 1986, o filme é uma longínqua sequência de Top Gun: Ases indomáveis, que pode ser visto na Netflix, Telecine Play e Amazon Prime Video.





A ponte com os anos 1980 também está prevista na comédia Um príncipe em Nova York 2, que chegará às telonas em dezembro. O original, de 1988, estrelado por Eddie Murphy, está em cartaz na Netflix. O ator volta na sequência, que se passa 32 anos depois.





CONFIRA



» MULAN

Quando chega: 4 de setembro, na plataforma Disney . O serviço estreia no Brasil em novembro

O que ver antes: Mulan (animação de 1998), no Telecine Play





» VIÚVA NEGRA

Quando chega: 29 de outubro, nos cinemas

O que ver antes: Homem de Ferro (2008), Capitão América: O primeiro vingador (2011) e Homem de Ferro 2, no Telecine Play e no Amazon Prime Video. Os vingadores (2012), na Netflix. Capitão América: O soldado invernal (2014), na Netflix, Telecine Play e Amazon Prime Video. Vingadores: A era de Ultron (2015) e Capitão América: Guerra Civil (2016), no Telecine Play e na Amazon Prime Video





» MULHER MARAVILHA: 1984

Quando chega: 1º de outubro, nos cinemas

O que ver antes: Mulher Maravilha (2017), Homem de aço (2013) e Batman vs Superman: A origem da justiça (2016), na Netflix.





» 007 – SEM TEMPO PARA MORRER

Quando chega: 19 de novembro, nos cinemas.

O que ver antes: os 24 filmes protagonizados pelo agente James Bond. Quase todos estão no Telecine Play.





» TOP GUN: MAVERICK

Quando chega: julho de 2021

O que ver antes: Top Gun: Ases indomáveis (1986), na Netflix, Telecine Play e Amazon Prime Video.





» UM PRÍNCIPE EM NOVA YORK 2

Quando chega: 17 de dezembro

O que ver antes: Um príncipe em Nova York (1988), na Netflix