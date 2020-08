Tv Globo: Resumo das novelas desta Segunda-feira (10/08)

Malhação: Viva a Diferença

Nos próximos capítulos de Malhação: Viva a Diferença, Lica (Manoela Aliperti) está vivendo uma loucura em sua vida, já que após toda a confusão entre seus pais, a jovem vive passando por momentos complicados com seus relacionamentos.

Agora, Lica acredita estar sentindo algo a mais por Bóris (Mouhamed Harfouch), o diretor do seu colégio e noivo de Dóris (Ana Flávia Cavalcanti). Mas essa situação pode se tornar um grande problema, afinal, isso tudo prejudicaria o educador.

Assim que as amigas da filha de Edgar (Marcello Antony) ficaram sabendo dos sentimentos dela pelo professor, todas avisaram que a situação poderia sair do controle e virar uma grande confusão. Ainda assim, Lica toma uma decisão inesperada.

A princípio, a garota pede para conversar com o diretor, que nem imagina o que está prestes a ouvir. "Eu vou falar logo, vou tentar ser breve... Então por favor, não me interrompa. Eu tô com um negócio aqui no meu peito e se eu não falar logo, sou capaz de ter um treco! Eu vim aqui, para falar que eu acho... Não, eu não acho, eu tenho certeza... Eu tô afim de você, Bóris", conclui.

A falta de caráter de Edgar (Marcello Antony) e Malu (Daniela Galli) está prestes a fazer uma nova vítima: Ellen (Heslaine Vieira). Nos próximos capítulos de Malhação: Viva a Diferença, os dois amantes se unirão para atrapalhar o acesso da moça a uma bolsa de estudos no Colégio Grupo.

Com o apoio de Mitsuko (Lina Agifu), eles criam a regra de uma nota mínima para que Ellen tenha sua bolsa aprovada. Depois, em casa, Malu trata de preparar a prova no maior grau de dificuldade possível, a fim de que a irmã de Anderson (Juan Paiva) não tenha chance de se dar bem.

"Ainda está em cima da prova da menina?", questionará Edgar à amante, ao chegar em casa e encontrá-la debruçada sobre o computador. "Estou caprichando", responde, com cinismo, a mãe de Clara (Isabella Scherer). Edgar sorri, ao mesmo tempo em que se mostra preocupado.

"A prova tem que ser coerente, ela pode ser difícil, mas tem que estar dentro do currículo da escola", alerta o vilão. "Meu amor, não vem ensinar a missa ao vigário. Por isso que tá dando trabalho. O que eu não faço para manter o prestígio da sua escola?", rebate Malu, sarcástica.

Resumo do capítulo 90 da novela Malhação: Viva a Diferença, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 18 horas, na Globo.

Anderson não entende a atitude de Tina, que mantém sua decisão de se separar. Benê revela a Samantha que Guto gostaria de cantar com ela, e o menino se irrita com a amiga. Ellen cobra que Nena ajude Anderson. Noboru conforta Tina. Anderson afirma a Ellen que ama Tina.

Mitsuko comenta com Tina sobre Akira. Keyla se machuca, e Tato a leva para a escola de bicicleta. K2 sente ciúmes de Tato com Keyla. Lica e Ellen pedem para conversar com Bóris e Dóris, respectivamente.

Êta Mundo Bom!

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Bom!, depois que usou Araújo (Flávio Tolezani) em mais um de seus golpes, Sandra (Flávia Alessandra) precisa dele, até conseguir resolver seus problemas relacionados a fábrica que era de sua tia.

O problema é que o rapaz está completamente iludido e acredita que Sandra realmente possa ter se apaixonado por ele. Mas ele nem imagina, que a megera tem um caso com Ernesto (Eriberto Leão). Celso (Rainer Cadete) tenta encontrar uma forma de avisá-lo, mas não dá muito certo.

A princípio, Afonso Araújo chega na mansão de Sandra e acredita que ela está com outro homem, mas o pilantra consegue fugir. Ele se desculpa e acaba mais uma vez caindo no papo da vilã, que tenta se fazer de inocente na história.

Logo depois, Sandra decide ir até a casa de Ernesto e surpreende seu comparsa ao fazer uma revelação. "Nós vamos nos livrar em breve do Araújo, mas até lá, você não pode mais frequentar a minha casa", afirma ela, deixando o bandido furioso.

Resumo do capítulo 76 da novela Êta Mundo Bom!, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, no Vale a Pena Ver de Novo, na faixa das 17 horas, na Globo.

Zé dos Porcos tenta se explicar para Mafalda. Braz vai a uma corretora. Quitéria avisa a Maria que Ernesto e Sandra se encontrarão à noite. Celso pede para Araújo voltar à fábrica após deixar o hospital. Ilde marca um encontro com Braz no dancing. Ernani decide reconhecer a paternidade de Candinho. Romeu tenta reconquistar Mafalda.

Os médicos de Cláudio acreditam que ele voltará a andar. Celso avisa a Araújo que Sandra mente para ele e tem outro homem. Araújo vai até o palacete e tenta abrir a porta do quarto de Sandra, que está com Ernesto. Sandra consegue despistar Araújo, que não vê Ernesto. Pirulito ajuda Pancrácio a conseguir dinheiro com seus disfarces.

Olga e Araújo comemoram a possibilidade de Cláudio deixar o hospital. Quitéria faz novas chantagens a Sandra. Ernani reconhece Candinho como seu filho em cartório. Ernesto decide atentar contra Maria. Diana tenta vender a casa de Severo. Cunegundes pede ajuda a Romeu para retomar o trabalho de Pandolfo na fazenda. Ernani pede Anastácia em casamento.

Araújo (Flávio Tolezani) acaba por entregar Celso (Rainer Cadete) para Sandra (Flávia Alessandra), na reprise da novela Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. O moreno é manipulado pela vilã.

Tudo começa quando ele chega na casa dela de surpresa, a fim de flagrá-la com um homem. No entanto, a vilã é mais esperta e consegue esconder o amante.

Após vasculhar tudo e não encontrar nada, Araújo pede perdão e Sandra vira jogo. Ela insiste em saber o que o motivou a fazer uma visita e estar tão desconfiado de uma traição da parte dela.

"Você ainda não me disse. O que o fez vir até a minha casa? Você deixou o seu filho no hospital", reclama ela. "Celso! Celso disse-me que estava com outro homem. Convenceu-me a vir até aqui de surpresa", revela ele.

Sandra fica surpresa, porque não achava que o irmão seria capaz de tanto. Na sequência, Araújo entrega à vilã a chave que futuro cunhado lhe deu para entrar na casa. "Celso quer me destruir. A culpa é de Maria, que colocou meu irmão contra mim", disse.

Totalmente Demais

Resumo do capítulo 115 da novela Totalmente Demais, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 19h30, na Globo.

Arthur convence Carolina a não revelar a aposta para Eliza. Germano rasga os papéis do divórcio e afirma a Zé Pedro que não aceita se separar de Lili. Wesley se desespera ao descobrir que não poderá mais andar.

Carolina evita encontrar com Lorena e Arthur. Germano avisa a Arthur para ter cuidado com Eliza e não magoá-la. Eliza pergunta a Arthur por que Carolina foi trabalhar na Excalibur.

Novo Mundo Reprise (2020)

Resumo do capítulo 115 da novela Novo Mundo, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020 na faixa das 18h30, na Globo.

Joaquim explica seu plano para Fred. Leopoldina pensa em fazer um evento para reafirmar as alianças políticas de Dom Pedro. Cecília pede para viajar com os piratas até o navio negreiro. Libério e Luana trocam de navio. Hugo escreve uma carta usando a assinatura de Licurgo e é surpreendido por Elvira.

Greta se faz de vítima para Ferdinando aceitar se casar com ela. Quinzinho apressa Joaquim para a estreia da peça de Elvira. Wolfgang se perturba com as notícias que recebe da Áustria. Thomas fala para Sebastião que encontrou o filho de Amália.

Germana toma o lugar de Elvira na peça, e o público tenta expulsá-la do palco. Domitila descobre sobre uma rebelião contra Dom Pedro e pensa em como avisá-lo. Sebastião e Thomas levam Hugo ao palácio e o apresentam como o filho mais velho de Dom João. Joaquim leva Amália ao palácio.

Nos próximos capítulos de Novo Mundo, depois de muitos anos lutando para tentar se lembrar das coisas, Amália (Vanessa Gerbelli) está tendo um grande avanço com a ajuda de pessoas que gostam dela e querem vê-la bem depois de tanta luta.

Porém, com os avanços as dificuldades para resolver problemas do passado também começam a aparecer. O problema é que tudo isso acaba fazendo com quem Amália fique desesperada, afinal, não vê a hora de encontrar o seu filho perdido.

A princípio, ela consegue se lembrar que Sebastião (Roberto Cordovani) está envolvido na vinda de seu filho, que atualmente já deve ser um homem adulto, estiver vivo e pede para o pilantra ajudá-la a encontrar o Frei que esteva com a criança.

"Eu só quero que me diga o nome do Frei, a quem Mercedes entregou o meu filho para que trouxesse ao Brasil", afirma ela, enfrentando o criminoso. Logo depois, ele fica surpreso com a história e enrola para revelar o que sabe sobre o caso.

Fina Estampa

Resumo do capítulo 121 da novela Fina Estampa, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 21 horas, na Globo.

Teodora é obrigada a andar com os seguranças contratados por Griselda. Griselda lembra do beijo em Guaracy. Celina garante que Beatriz ficará com Vitória. Esther pede à caseira de Itaipava que não conte a ninguém sobre sua presença.

Paulo recebe os croquis da próxima coleção enviados por Esther. Crô sugere que Baltazar faça um vídeo para divulgar o CD de Solange. Glória procura Guaracy. Beto Junior publica a história de Esther, e todos ficam alarmados. Danielle se apavora com a quantidade de repórteres em seu consultório.

Nos próximos capítulos de Fina Estampa, Danielle (Renata Sorrah) continuará testemunhando sua própria vida desmoronar. Depois de uma coletiva de imprensa tensa, onde confessou seu erro no caso Vitória, a médica voltará ao seu consultório e ficará em choque com o que vê.

Danielle chega ao consultório e o encontra completamente depredado. "Pais das crianças, seus clientes, invadiram o prédio e arrombaram a porta!", explica Glória (Monica Carvalho), que arruma a bagunça junto com Edvaldo (Rafael Zulu).

"Ainda bem que você não estava aqui. Eles eram capazes de te linchar!", diz Enzo (Julio Rocha) à namorada. Glória, triste, pergunta como fica a vida de Danielle de agora em diante. "Não tenho a menor ideia, Glória... Mas sei que vai mudar muito!", responde. "Nem tudo. Eu estou contigo, e isso não vai mudar mesmo!", completa Enzo, enxugando as lágrimas da médica.

Fina Estampa é uma novela de Aguinaldo Silva com direção geral de Wolf Maya. A produção de 2011 ganhou uma nova exibição no horário nobre, numa versão compacta, por conta da paralisação das gravações de novelas nos Estúdios Globo devido à epidemia de coronavírus.

