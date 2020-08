Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Segunda-feira, 10/08/2020) para seu signo

Mente elétrica

Mercúrio em Leão e Urano em Touro fazem quadratura. Nossa mente está elétrica, não linear e conectada a ideias superiores. O cuidado aqui é que essa energia está muito alta, portanto cuidado com comunicação e execução de tarefas no impulso. Aquilo que pensamos a respeito de nós mesmos e como nos enxergamos é questionado por forças maiores. Somos mais múltiplos do que o senso de personalidade imagina.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Mudanças materiais lhe mostram que sua criatividade é muito maior do que você imaginava. Use esse impulso para renovar sua relação com dinheiro, bens e o mundo material. Você também é relembrado que ser é mais importante do que ter. Sua mente criativa está intensamente ativa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano em seu signo tem lhe tirado de sua zona de conforto por vezes diversas, pedindo jogo de cintura e ajustes às novas realidades. A quadratura a Mercúrio na sua área emocional te impele a repensar rotinas e hábitos familiares também. Seja reconstruíndo sua família e lar ou reajustando a estrutura existente, sua mente está cheia de insights e ideias renovadoras.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu regente, Mercúrio, está altamente mobilizado pelas questões inconscientes. Explore tais insights que lhe chegam hoje, pois podem lhe trazer consciência de questões muito importantes que devem ser resolvidas. Conexão espiritual em alta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O olhar de amigos e pessoas de fora pode lhe questionar sua visão de mundo e valores. A vida lhe apresenta pontos de vista alternativos que podem te tirar da zona de conforto, mas será um processo importante para reavaliar quem você é e o que valoriza. Em termos financeiros, somente se preocupe com o que for justo, sem excessos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio no seu signo solar (ou ascendente) te faz raciocinar mais sobre quem você é. A quadratura a Urano vem lhe tirar da zona de conforto do que você acha que é, lhe mostrando que você é muito mais plural e diverso. Situações públicas também lhe incitam a se expressar com mais liberdade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu regente,Mercúrio, é altamente mobilizado no contato emocional profundo , espiritual e subconsciente. Mesmo que não seja sua zona de conforto, se permita mais insights do lado invisível da vida. Quebras de visões religiosas e de dogmas podem lhe trazer conexão com verdades mais profundas da vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua comunicação com grupos e amizades é afetada pelas mudanças profundas e rápidas que se passam pelo seu mundo emocional. Aprenda a demonstrar o que sente na real e não ficar numa postura amarga ou mal humorada. A demanda das pessoas pode estar bem alta hoje, mas saiba ditar seu próprio ritmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua mente anda muito focada em carreira e trabalho e hoje poderão vir insights interessantes sobre o que precisa ser mudado aqui. O olhar de outras pessoas te auxiliará a ter um senso crítico maior, te incitando a mudanças criativas. Feedbacks do seu público também serão valiosos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mudanças no trabalho ou saúde te incitam a ter uma visão renovada da vida. Uma retomada do olhar mais espiritual da vida, algo inerente ao seu signo, te auxiliará a encarar as mudanças materiais com outra perspectiva. Também sua inspiração te auxiliará a mudar o que precisar no trabalho e/ou saúde.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você tem quebrado couraças que te impediam a livre expressão do ser e isto hoje te auxilia a mudar a visão sobre entrega emocional profunda, sexualidade e partilha. Também ganha uma dose extra de coragem para encarar as mudanças de frente, com audácia e centramento. Renovação mental profunda.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mudanças emocionais lhe mostram a necessidade de mudança na comunicação com os outros. Urano tem lhe levado a revirar complexos, mágoas e inseguranças emocionais. Hoje você é incentivado a comunicar um pouco mais disso com o outro. Também mudanças emocionais que lhe farão mudar o olhar sobre o que espera do outro numa relação de parceria.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Mudanças mentais lhe instigarão a mudanças de hábitos e rotinas. Novas ideias, estudos ou troca de informações de conteúdo inovador lhe motivam a mudar muito de sua vida material. Mas não queira mudar tudo de uma vez, saiba fazer isso no seu ritmo. Irreverência na comunicação no trabalho.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com