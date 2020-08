Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sábado, 08/08/2020) para seu signo

Cura emocional

A Lua Cheia se encontra com Quíron em Áries. Somos mobilizados em feridas emocionais para que nos curemos. Raivas ligadas à falta de assertividade, independência ou autenticidade nos relembram que é preciso mudar o hábito de querer agradar os outros e o mundo. Aqui precisamos reconstruir um senso de segurança saudável na individualidade. Também aprender a desidentificar com mágoas passadas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua sensibilidade está alta hoje, mas isso não significa que deva ficar reativo ou dramático. Faça contato emocional real com suas emoções para entender onde foi que, muito provavelmente, você mesmo não lutou por si mesmo ou foi permissivo. Cure a si mesmo sentindo a segurança de ser quem é realmente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua necessidade de apoio e segurança espiritual estão sendo trabalhadas hoje. Se permita ter sua visão única de como viver esse lado da vida. Também questões psicológicas há muito guardadas podem emergir para que sejam curadas. Encare de frente tais emoções e aprenda a transcender.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua segurança dentro de círculos de amizade e em grupos é questionada agora. Talvez se sinta como um estranho, mas não se exclua. Aprenda a ser quem é, mas ainda sim fazendo parte do coletivo. Expresse suas emoções de maneira a se fazer entender e permita que os outros também o façam.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, passa pelo curador, Quíron, te relembrando de mágoas, ressentimentos ou emoções que precisam ser limpas e curadas. Em especial no uso da autoridade e na relação com figuras de autoridade, em especial as femininas. Lembre-se que suas emoções são sua força para vencer no mundo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua segurança na fé e nas suas crenças pode ser questionada hoje. A lição aqui é que você aprenda a buscar segurança no seu eu-divino, mais do que em pessoas ou instituições externas. Também os planos futuros devem abarcar mais da sua subjetividade e indivdualidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A comunhão profunda com o outro é questionada hoje, pois precisa de mais independência. Viver o afetivo e sexual profundo, além da partilha de bens é algo importante, mas é preciso que seus limites pessoais sejam respeitados e você precisa fazer isso por si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A segurança que sente nas relações e parcerias, especialmente as românticas, é questionada hoje. Avalie se não tem dependido demais do outro para caminhar e tomar decisões. Expressar o que sente e o que está errado na relação será importante, pois há aqui necessidade de cura das parcerias, que pedem autenticidade e relacionar sem máscaras.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Suas rotinas, trabalho e cuidados com a saúde são questionados. Se agarrar a rotinas extremas e enrijecidas pode ser um problema. Aprenda a ter mais flexibilidade e a fazer seu trabalho da sua maneira. Também os cuidados com a saúde precisam ser individualizados, Aprenda a escutar seu corpo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua expressão criativa é questionada hoje. Suas emoções e segurança ligadas a quem você é e seus potenciais podem ser abaladas, mas a lição aqui é descobrir quem você é e se ancorar nisto. Relação com os filhos também carece de mais liberdade e autenticidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Emoções ligadas ao passado e família são mobilizadas, assim como dores ligadas a tal esfera. Será preciso um olhar mais objetivo e desapegado do próprio emocional para entender onde deixou de ser autêntico na própria expressão emocional, ou ainda se fez concessões familiares em excesso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Hoje é preciso verbalizar suas emoções, mas também precisará de uma boa dose de frieza e objetividade. Comunique suas dores e angústias, mas não recorra à agressividade ou impulsividade. Deixe sua sensibilidade te guiar para o melhor uso das palavras.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Feridas ligadas à sua segurança de ganhar dinheiro e manter o mundo material em ordem são mobilizadas. É preciso reconhecer seu lado espontâneo e criativo para gerar riquezas. Também é relembrado de lutar mais por seus valores pessoais e fazer aquilo que realmente te dá prazer.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com