Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sexta-feira, 07/08/2020) para seu signo

Amor intenso e seguro

Vênus entra em Câncer. Nossa necessidade de troca e relacionamento passam agora muito pela expressão emocional. As relações a dois carecem de um senso de segurança emocional e da troca aberta de afetividade e carinho. Aqui doamos nosso amor de maneira intensa. A valorização da troca afetiva e do meio familiar é alta. Em termos financeiros também buscamos o que nos dê segurança e conforto com este posicionamento.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há necessidade de encontrar paz no meio familiar. Também pode ser forte a necessidade de constituir a própria família. Valorize suas emoções, seu passado, suas raízes. Bom momento para se lidar com imóveis, heranças e bens familiares. Saiba poupar na medida certa. Sua riqueza emocional será um trunfo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O amor está no ar... e à sua volta. Use de mais doçura e amor no uso das palavras. Um bom dia bem dado com um sorriso, um gesto de gentileza. Pode atrair boas relações agora, mas precisa estar aberto a esta energia. Relações com irmãos, tios, vizinhos e conhecidos pode ser muito bo, ou pelo menos ter uma trégua caso não sejam tão boas assim. Sua regente, Vênus, te fará mais sensível e acolhedor, portanto viva esta suavidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua capacidade de gerir sua vida financeira está em alta, te pedindo mais sensibilidade e cautela. Pode ser um excelente momento para ganhar e acumular mais dinheiro. Lembre-se de se cuidar e daquilo que é seu. Se dê mais prazer, se cuide melhor. Valorize os bens que possui, vibre nessa sensação de riqueza, segurança e gratidão, pois isto te auxiliará ainda mais a concretizar seus desejos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Vênus entra em seu signo solar (ou ascendente), te mobilizando mais no seu prazer e afeto. A deusa do amor e da beleza te motiva a ter mais cuidado para consigo. Se ame, se cuide, se valorize. Invista em beleza e aparência pessoal. Busque viver seu próprio sistema de valores e multiplique seus talentos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de amor universal e incondicional está em alta. Viva as suas parcerias espirituais com amor e troca verdadeira. As relações românticas pedem amor desapegado. Questões inconscientes e passadas que afetam sua vida atual podem emergir como uma forma de processo de cura. Sua vida amorosa e financeira dependem desta análise emocional honesta para fluirem melhor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas relações sociais, grupais e de amizade pedem mais carinho, cuidado e diplomacia. Se permita também receber o afeto de seus amigos. Você estará num ótimo momento para se relacionar com pessoas. Também valorização da ecologia, ideias inovadoras e mais justas. Relações pedem mais liberdade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, entra no amoroso signo de Câncer, te pedindo mais demonstração afetiva. Mas aqui isso é muito mobilizado na sua área da carreira. Cuide mais de sua imagem profissional, seu ambiente de trabalho ede sua ação no mundo. Estará nos bons olhos das autoridades e superiores. Use todo seu carisma para atrair seu público, mas mostrando sua sensibilidade para que seja efetivo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua relação amorosa com o divino está em alta. Viva o lado mais doce e suave da entrega a algo maior do que si mesmo. Você está buscando inspiração no alto e isso será muito bom. Sua necessidade de expandir seus ganhos também está em alta e o momento é propício. As relações afetivas e sexuais pedem maior liberdade e compreensão, mas sem perder a profundidade emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade de viver algo um conjunto com outro está em alta. Redescobrir os prazeres sexuais e afetivos será de grande auxílio agora. Essa intensidade te auxiliará a entender melhor sobre si mesmo e o outro, te ajudando a sair um pouco de si mesmo. Sua capacidade de ganhar dinheiro e estabelecer seu valor próprio passa por transformações importantes.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este será um momento importante na vida a dois. Se está sozinho, terá maior atratividade e se colocará mais no lugar do outro, tendo mais empatia e amor. Se já está numa relação, este será um bom momento para amar ainda mais o outro. Sua necessidade de contato humano e parcerias será alta. Permita a troca afetiva, tando doando quanto recebendo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu amor pela vida material, seu trabalho e seu corpo serão mobilizados. Faça seu trabalho e preste seu serviço com prazer e entrega. Um ambiente mais bonito e confortável te auxiliará. Auxiliar aos demais, sendo mais caridoso, será reconfortante e recompensador. Valorize mais seu corpo, saúde e trabalho.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua capacidade de se aventurar, especialmente na área romântica, está em alta. A paixão e o amor pedirão espaço em sua vida. Também seus talentos artísticos estarão em alta. Viva aquilo que faz seu coração vibrar. Se valorize e se ame. Você irradiará essa vibração em si e para os outros à sua volta.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com