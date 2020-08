Nesta quarta, Rosa Neon é atração do projeto Mesa Brasil Sesc

ROSA NEON

(foto: Bruno figueiredo/divulgação) Destaque da cena independente, a banda mineira Rosa Neon (foto) faz live nesta quarta (5), às 20h, em seu espaço virtual (youtube.com/rosaneontv). Formado por Luiz Gabriel Lopes, Marcelo Tofani e Marina Sena, o grupo lançou recentemente o clipe de Fama, canção que estará no repertório desta noite. Parceria com o projeto #Arte salva, o show é promovido pela ação Mesa Brasil Sesc. Será disponibilizado QR code para o público contribuir com profissionais das áreas de cultura e turismo que ficaram sem trabalho devido à pandemia.

PEDRO E FERNANDA

O cantor e compositor carioca Pedro Luís (foto) recebe Fernanda Abreu nesta quarta-feira (5), na live Encantado por elas, que começa às 17h, na página do artista no Instagram (@pedroluisoficial). Fernanda ajudou a chamar a atenção do país para a obra de Pedro ao gravar Tudo vale a pena, canção dele, em seu disco Da lata, lançado em 1995. Logo depois do álbum, o compositor passou a se destacar na cena da MPB ao liderar a banda Pedro Luís e A Parede (Plap), que deu origem ao Monobloco.

PEIXE E MANNO

A série Janela UBC, idealizada pela União Brasileira de Compositores para ajudar músicos em dificuldades durante o confinamento social, exibe nesta quarta (5), às 16h, o bate-papo dos cantores Alexandre Peixe e Manno Góes. Expoentes da cena baiana, os dois vão falar sobre axé, folia em Salvador e as canções de Peixe. A live será exibida no Instagram (http://www.instagram.com/ubcmusica/).

ANTONIO NOBREGA

raízes do brasil

A magia da "arte de brincante" desenvolvida por Antonio Nóbrega (foto) inspira o show-recital que o pernambucano vai fazer nesta quarta (5), às 19h, a convite do Sesc paulista. Ele estará acompanhado de Edmilson Capelupi (violão 7 cordas) e Leo Rodrigues (percussão). Nobrega é homem dos 1.001 talentos: dança, canta, atua, conta causos e luta como poucos pela cultura popular brasileira. A folia será transmitida no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp).

FESTIVAL DE INVERNO

OITENTA ATRAÇÕES

O Festival de Inverno de Petrópolis e Friburgo, produzido pela Dellarte, busca se adaptar a estes tempos de pandemia. A versão on-line, que começa nesta quarta (5) e vai até domingo (9), terá cerca de 80 atrações. Do Rio de Janeiro, o compositor Tim Rescala e a violinista Priscila Rato comandarão a maratona diretamente de um estúdio. Haverá apresentações pré-gravadas, para garantir a qualidade do som, e ao vivo. Nesta quarta, das 15h às 18h, tem Rebekka Hartmann; às 19h, será a vez de Sergio Monteiro; às 20h, o mineiro João Bosco vai cantar suas canções criadas com Aldir Blanc. Informações: dellarte.com.br/festival.

ORQUESTRA MUSICOOP

BAIÃO BARROCO

Nesta quarta-feira, 5 de agosto, comemora-se o Dia Nacional da Saúde. Em homenagem aos profissionais do setor, a Orquestra Sesiminas Musicoop lança o clipe de Baião barroco, composição do mineiro Juarez Moreira (foto), encarregado de executá-la. A percussionista Nara Torres é a convidada especial de Juarez. A apresentação está marcada para as 21h30, nas páginas da orquestra no Instagram, Facebook e YouTube.

VIDAS SECAS

CÓPIA REMASTERIZADA

Obra-prima do Cinema Novo, Vidas secas, filme dirigido por Nelson Pereira dos Santos, será exibido nesta quarta-feira (5), às 13h40, no Canal Brasil. O público poderá conferir a versão remasterizada do longa, indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 1964. Adaptação do clássico de Graciliano Ramos, ele conta a saga do retirante nordestino Fabiano (Átila Iório, foto), sua família e da cadela Baleia, que abandonam o sertão para fugir da seca. Mais tarde, às 23h45, a emissora vai passar Introdução à música do sangue, filme de Luiz Carlos Lacerda com argumento do escritor mineiro Lúcio Cardoso.

SÉRIE

PAULO CÉSAR PINHEIRO

Autor de clássicos da MPB, Paulo César Pinheiro virou seriado. O documentário estreia nesta quarta (5), às 22h45, na TV Cultura. O compositor e poeta (foto) assina Canto das três raças, Espelho e Cão sem dono, sucessos que conquistaram o Brasil nas vozes de Clara Nunes, João Nogueira e Elis Regina. Paulo César Pinheiro – Sempre poeta traz depoimentos de Maria Bethânia, Miltinho e Lenine, entre outros artistas. No primeiro episódio, Rolando Boldrin declama Verso e viola, poema do homenageado. A atração, com cinco episódios, vai ao ar às quartas, sempre às 22h45.

SHOW

A-HA EM BEAGÁ

Um dos primeiros shows confirmados para 2021 é a turnê mundial A-HA: Hunting high and low, que seria realizada este ano e foi remarcada por causa da pandemia. As apresentações, que comemoram os 35 anos do grupo norueguês, ocorrerão em 14 de agosto (Salvador, na Arena Fonte Nova), 18 de agosto (BH, no Expominas); 19 de agosto (Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena), 21 de agosto (São Paulo, Espaço das Américas) e 24 de agosto (Curitiba, no Teatro Positivo). Ainda não há informações sobre a venda de ingressos.