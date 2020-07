Gui Hargreaves lança EP e faz shows ao vivo pelo WhatsApp

(foto: Gabriel Cabral/divulgação) "Toco olhando no olho, em tempo real. É um pouco como a experiência do show" Gui Hargreaves, músico

Radicado na capital paulista, mas desde o início da quarentena "entocado" em Belo Horizonte, o cantor juiz-forano Gui Hargreaves lança nesta sexta-feira (31) o EP Ao vivo em São Paulo. Gravado em março de 2019 em um estúdio paulista, o trabalho recupera, com outra sonoridade, canções dos três discos do artista.





São elas Praia do futuro (de Braseiro, 2016), Colagem e Jamais oublier você (de Volta, 2017), essa com direito a clipe, Pra ela e Meninas (de Rebento, 2018). Hargreaves é acompanhado por Leonardo Rosa (bateria), Kaneo Ramos (guitarra) e Guto Passos (baixo e direção musical).

A diferença é grande em relação ao registro inicial. Aqui, a ênfase é na distorção das guitarras (que vão em um crescendo), enquanto as gravações originais enfatizavam os vocais e as cordas.





“Após dois anos com a banda, coletei as músicas mais fortes. Com os meninos fizemos arranjos mais elétricos, no formato de indie rock, coisa que nunca tinha trabalhado. É um pouco diferente do que havia experienciado em minha carreira solo”, diz Hargreaves.





Quando iniciou a gravação ao vivo, ele não sabia qual seria o resultado final. “Minha intenção era só fazer o lançamento audiovisual. Mas fui ouvindo e vi que algumas delas dariam um belo registro, coisa para a experiência de ouvinte. Sempre gostei de discos ao vivo, que mostram versões diferentes das originais. Só que hoje, da maneira como a indústria se estruturou, os artistas acabam lançando mais coisas de estúdio, que não necessariamente registram os passos no meio do caminho.”





Em quatro meses de isolamento social, Hargreaves tem trabalhado em outros projetos. Vem compondo para um novo álbum e pretende lançar, nos próximos meses, dois singles inéditos recuperados de outro show. Também está publicando poesias no Instagram (@paginas.do.livro).





MICROSHOWS

“Nessa história de sentir falta de algo mais real, criei o projeto Pelo Telefone, que são microshows de presente para alguém”, ele conta. A ideia é bastante simples. Pelo WhatsApp, Hargreaves apresenta um show curtíssimo (três canções, em média 15 minutos). Como o aplicativo só permite oito pessoas em uma ligação em conjunto, quem recebe o presente pode convidar até seis amigos para acompanhar a performance.





“É bem diferente da live, em que toco olhando para o espelho de mim mesmo. No projeto, toco olhando no olho, em tempo real. É um pouco como a experiência do show”, explica. A iniciativa tem dado certo: Hargreaves já se apresentou para gente no Paquistão, Singapura, França e Inglaterra. “Pessoas que nunca vi na vida”, diz.





O presenteado pode escolher as canções que quer ouvir ou deixar o caminho aberto para surpresas. Sozinho com seu violão, Hargreaves, além de suas próprias músicas, tem executado versões.





“Depois de dois anos tocando com banda em formato elétrico, estou finalizando um ciclo. Tenho vontade de voltar ao violão, onde comecei minha carreira. Então, venho tocando coisas do cancioneiro nacional dos anos 1940 e 1950”, revela.





Interessados em participar do projeto Pelo Telefone devem entrar em contato com Gui Hargreaves pelo Instagram (@guihargreaves).





AO VIVO EM SÃO PAULO

De Gui Hargreaves

EP com cinco faixas

Disponível nas plataformas de streaming