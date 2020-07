Novelas: Resumo das novelas desta Quinta-Feira, 30/07/2020

A Escrava Isaura

Resumo do capítulo de A Escrava Isaura que vai ao ar sexta-feira

Resumo do capítulo 211 da novela A Escrava Isaura, que será exibido sexta-feira, 31 de julho de 2020, na faixa das 15 horas, na Record TV.

Francisco encontra os corpos de Martinho e Raimundo. Álvaro reconhece Branca, mas não tem forças para contê-la. Aurora ameaça voltar para Portugal e romper o noivado com Henrique. Francisco encontra os corpos de Martinho e Raimundo.

Estela conta a Geraldo que Branca foi a casa de Álvaro. Gioconda discute com Gabriel. Perpétua estranha que Álvaro ainda não acordou. Álvaro acorda e se assusta ao ver Branca que afirma que os dois transaram. O Comandante ameaça Isaura para que ela confesse o crime.

Tomásia, Miguel, Pedrinho e Maria chegam a fazenda de Álvaro. Álvaro discute com Branca. Miguel e Tomásia chamam Belchior para conversar. Branca desce do quarto e deixa Miguel furioso com Álvaro. Pedrinho e Maria acham Martinho e Raimundo mortos. Belchior encontra Pedrinho e Maria.

Perpétua flagra suspeita com uma arma na mão

Nos próximos capítulos de A Escrava Isaura, na Record TV, Perpétua (Sylvia Bandeira) vai flagrar Rosa (Patrícia França) com uma arma na mão.

A mãe de Álvaro (Theo Becker) terá acabado de se mudar para a fazenda do filho quando vai avistar a escrava segurando uma pistola. "Rosa? O que vosmecê está fazendo com essa arma?", perguntará a viúva.

A filha de Sebastião (Paulo Figueiredo) vai responder que está limpando. "A Sinhá não gosta de ver tudo limpinho? Entonces, se tem alguém dentro dessa casa que tem que limpar as coisas, esse alguém sou eu", alegará a jovem.

Perpétua, então, vai disfarçar. "Claro, a limpeza é santa, Rosa. Faz muito bem!", contornará a paulista, que vai perguntar de quem são as armas. "Do Nhonhô", responderá Rosa, referindo-se a Leôncio (Leopoldo Pacheco).

Jesus

Pedro e Mateus curam criança com pés defeituosos

Assim como o próprio Jesus (Dudu Azevedo), os discípulos do Messias seguem fazendo milagres por Jerusalém e arredores. Nos próximos capítulos de Jesus, Pedro (Petrônio Gontijo) e Mateus (Gabriel Gracindo) salvarão uma criança deficiente dos maus tratos de seu próprio pai.

Tudo começa quando, andando juntos para pregar a palavra de Deus e curar enfermos, conforme Jesus lhes ordenou, os dois flagram um homem adulto escapando um garotinho. Sem pensar duas vezes, os dois apóstolos vão defender a criança de tamanha crueldade.

Qual não é sua surpresa, porém, ao ver que o menino possui pés defeituosos, e que o pai usa isso como pretexto para agredi-lo. Sem pensar duas vezes, Mateus e Pedro impõem as mãos sobre a criança e oram a Deus por ela, que fica milagrosamente curada de sua deficiência física.

A irmã do menino fica tão feliz pelo irmão que faz questão de alimentar os homens que o curaram. O pai dele, no entanto, reage agressivamente diante do milagre. O fato chama a atenção de Pedro e Mateus, que logo concluem que o homem está possuído e expulsam o demônio que havia em seu corpo.

Atormentada pelo Satanás, Madalena vai pra cima de Petronius

Nos próximos capítulos de Jesus, na Record TV, Maria Madalena (Day Mesquita) vai ficar novamente possuída e dessa vez, tentará atacar Petronius (Fernando Pavão).

A viúva vai estar sozinha no quarto do amado no Palácio quando começará a ser atormentada pelo Satanás (Mayana Moura). "Acha mesmo que o centurião ama uma vadia como você? Petronius quer se apoderar de sua fortuna", vai ouvir a jovem.

Desesperada, ela pegará uma adaga do romano e vai tentar atacar o ar enquanto seguirá ouvindo a voz. "E você é uma louca, perdida. Jamais terá o amor dele, sua louca", vai dizer o Diabo.

Em seguida, o soldado chegará ao local e vai ficar assustado ao olhar para a ricaça, que apontará a adaga para ele. "Está me enganando. Só quer me usar. Fale a verdade!", vai disparar Madalena, que perguntará ao rapaz se ele a acha uma louca e vadia.

Imediatamente, Petronius vai pedir para que ela largue a adaga, mas a jovem se recusará. "Não se aproxime senão eu acabo com você. Não ouviu o que eu disse?", vai dizer Maria Madalena, que continuará ouvindo vozes.

"Ele quer se aproveitar de você. Vai roubar a sua fortuna", vai dizer o espírito maligno. Na sequência, a milionária jogará isso na cara do namorado, que vai negar a chance, mas não convencerá a amada.

"Mentiroso!", vai resistir a viúva. O centurião, então, pedirá que ela olhe bem em seus olhos e vai garantir que nunca sentiu por outra mulher o que sente por ela.

Totalmente Demais

Lorena assume a direção da revista Totalmente Demais

Nos próximos capítulos de Totalmente Demais, Lorena Domingos (Adriana Birolli) assume a direção da revista Totalmente Demais no lugar de Carolina (Juliana Paes), que perdeu a aposta para Arthur (Fábio Assunção) após Eliza (Marina Ruy Barbosa) vencer o concurso.

O que mais chamou a atenção da morena, foi que a diretoria da revista colocou em seu lugar a sua inimiga número um. "Se os diretores e acionistas acham que você é a pessoa certa pra me substituir, só me resta te dar boas vindas. Torço pra que você se lembre de tudo que eu te ensinei nos tempos que a gente trabalhou juntas", conclui Carol.

Por outro lado, Lorena ainda pretende transformar a vida dos funcionários em um inferno. "Pelo visto, hoje eu sei mais do que você, querida. Eu estou ocupando o seu lugar", finaliza Lorena, sendo petulante.

Totalmente Demais é uma novela de Rosane Svartman e Paulo Halm com direção artística de Luiz Henrique Rios. Exibida pela primeira vez em 2015, o folhetim voltou a ocupar o horário das 7, devido à paralisação das gravações de novelas nos Estúdios Globo causada pela pandemia de coronavírus.

Arthur decide ocultar segredo de Eliza

Nos próximos capítulos de Totalmente Demais, Arthur (Fábio Assunção) ficará desesperado com a possibilidade de Eliza (Marina Ruy Barbosa) descobrir que ele e Carolina (Juliana Paes) apostaram a vitória (ou a derrota) da jovem no Concurso Garota Totalmente Demais.

"Eu é que não aprendo. Sempre magoo quem eu amo. Mas dessa vez vai ser diferente. Eliza não vai saber de nada", dirá Arthur para si mesmo. Porém, ele ficará surpreso ao descobrir que Carol contou para Eliza toda a verdade sobre a aposta deles.

Totalmente Demais é uma novela de Rosane Svartman e Paulo Halm com direção artística de Luiz Henrique Rios. Exibida pela primeira vez em 2015, o folhetim voltou a ocupar o horário das sete, devido à paralisação das gravações de novelas nos Estúdios Globo causada pela pandemia de coronavírus.

Carolina decide separar Eliza de Arthur com informação destruidora

Nos próximos capítulos de Totalmente Demais, Carolina (Juliana Paes) diz a Arthur (Fábio Assunção), que ela colocará Eliza (Marina Ruy Barbosa) contra ele. Isso porque ela pretende fazer a jovem saber que ele a usou para ganhar uma aposta.

"Ela vai se sentir usada, vai se sentir traída, que nem eu me senti. E sabe de uma coisa? Eu quero mais que você e a Eliza se.... Você é um covarde, um enrolão. Mas isso é problema seu. Se você quer enganar essa garota, azar o dela. Eu já aprendi a minha lição", conclui Carol.

Isso deixa o filho de Stelinha (Glória Menezes) desesperado. "Como funcionária padrão da Excalibur, você não iria querer que a Eliza ficasse furiosa e rompesse o contrato! Nós estamos no mesmo barco", finaliza Arthur, tentado colocar panos quentes na situação.

E mais!

Totalmente Demais é uma novela de Rosane Svartman e Paulo Halm com direção artística de Luiz Henrique Rios. Exibida pela primeira vez em 2015, o folhetim voltou a ocupar o horário das 7, devido à paralisação das gravações de novelas nos Estúdios Globo causada pela pandemia de coronavírus.

Quando Me Apaixono

Matias anuncia namoro com Renata

Os sentimentos por Renata (Silvia Navarro) têm transformado Matias (José Ron) em um novo homem. Tanto é verdade que, nos próximos capítulos da novela mexicana Quando me Apaixono, o filho de Gonçalo (René Casados) decidirá gritar para o mundo seu amor pela irmã postiça.

Matias aproveita uma ocasião em que toda a família está reunida para jantar e comunica que decidiu ficar de vez morando no México. Em seguida, o bonitão faz um segundo anúncio, ainda mais surpreendente que o primeiro: está namorando Renata.

Todos ficam muito contentes com o relacionamento do casal, especialmente Gonçalo, que sempre desejou vê-los juntos. Mas toda regra tem uma exceção, e ela se chama Josefina (Rocío Banquells). A megera ofende a suposta filha, dizendo a Matias que Renata é uma mulher fácil e indigna de seu amor.

Tanto Matias como Gonçalo ficam horrorizados com as palavras da vilã, mas ela mantém o que diz. Não satisfeita, Josefina aproveita um momento a sós com Roberta (Jéssica Coch) para dizer que ela deve fazer de tudo para conquistar Matias e separá-lo de Renata. Bruxa!

Resumo do capítulo de Quando Me Apaixono que vai ao ar quinta-feira

Resumo do capítulo 09 da novela Quando Me Apaixono, que será exibido quinta-feira, 30 de julho de 2020, na faixa das 18h30, no SBT.

Jerônimo pede a Matilde e Lázaro que o ajudem a procurar pistas para encontrar a mulher que levou seu irmão ao suicídio. Matilde encontra uma foto de Renata e Roberta com uma dedicatória assinada somente com a letra "R".

Jerônimo se surpreende ao ver que a moça da foto é a mesma que encontrou no aeroporto. Gonçalo nomeia o filho, Matias, como vice-presidente da empresa. Mas, ao descobrir que se não tivesse voltado ao país o pai teria dado o cargo para Renata, e decide compartilhar a vice-presidência com ela.

Regina decide ir até a fazenda para confortar Jerônimo, que está muito abalado com a morte do irmão. Ele confidencia à amiga que quer encontrar a tal "Bonita" para vingar a morte de Rafael e mostra a foto que tem como única pista. Regina fica atônita ao ver a foto e Jerônimo pergunta se conhece as jovens da foto.

Betty a Feia em NY

Prestes a se casar com Marcela, Armando se despede de Betty: "Um último abraço"

Chegou a hora da despedida para Betty (Elyfer Torres) e Armando (Erick Elías). Nos próximos capítulos da novela do SBT, Betty, a Feia em Nova York, o filho de Roberto (Saúl Lisazo) terá uma emotiva conversa com a ex na véspera de subir ao altar com Marcela (Sabrina Seara).

Tudo começa quando Betty anuncia durante uma reunião que vai deixar a presidência da V&M. "Eu quero aproveitar pra informá-los que eu vou entregar e devolver tudo a vocês. Me demito", comunica. Depois, a ex-feiosa aceita falar a sós com Armando, que abre o coração para ela.

"Eu vou me casar porque você me obrigou a fazer isso. Porque não me perdoou", acusa Armando. "Sim, eu te perdoei", defende-se Betty. "Não... Se tivesse me perdoado... Hoje estaríamos juntos e felizes. E estaria me casando amanhã, mas com você", vislumbra o bonitão, com amargura na voz.

Betty, por sua vez, fica sem saber o que dizer diante de tão sincera declaração. "Eu só te peço, antes de ir, pra me dar um último abraço, tá?", pede Armando. A filha de Demétrio (César Bono) aceita, e os dois se abraçam, crendo que é a última vez que o fazem.

Os Mutantes

Guiga descobre que Marcelo está vivo

Em meio a tantos problemas, uma boa notícia virá alegrar a vida de Guiga (Eduardo Lago) e sua família. Nos próximos capítulos de Os Mutantes: Caminhos do Coração, Marcelo (Leonardo Vieira) telefonará para o pai de Clara (Shayla Arceni) a fim de avisar que está vivo.

Com a ajuda de Gabriela (Carolina Holanda), o policial telefona para a casa de Guiga, interrompendo uma discussão dele com Viviane (Flávia Monteiro). "Quem está falando? Marcelo? Mas que Marcelo?", pergunta Guiga, sem reconhecer a voz do amigo.

"Sou eu, Marcelo Montenegro!", responde o irmão de Beto (Felipe Folgosi). Inicialmente, o namorado de Érica (Andrea Avancini) pensa se tratar de uma brincadeira de mau gosto. "Meu amigo, para de palhaçada! Isso não é hora de passar trote!", queixa-se, já irritado, antes de desligar o telefone.

Marcelo, porém, não desiste e telefona novamente. Para provar ser quem diz ser, ele narra com detalhes o momento em que a energia positiva de todos ajudou Clara a descongelar Anjinha (Júlia Maggessi). Guiga, então, finalmente se convence de que está falando com o amigo a quem cria morto.

Apocalipse

Moisés e Elias são assassinados por Ricardo

Ricardo Montana (Sérgio Marone) conseguirá o que tanto queria. Nos próximos capítulos da novela bíblica Apocalipse, o filho de Débora (Bia Seidl) invadirá Jerusalém, bombardeará toda a cidade e profanará o templo sagrado que está situado na capital de Israel.

Após a ordem dada pelo anticristo, vários helicópteros da Nova Babilônia sobrevoam a cidade, carregando enormes contêineres. Quando estes se abrem, um verdadeiro exército de robôs atacam o local - todos com a Marca da Besta, e controlados remotamente por André (Sidney Sampaio).

A confusão a partir daí está instaurada. Os androides explodem os muros de Jerusalém e começam a atirar contra o exército da resistência. Tiatira (Carla Marins) é atingida, mas Noah (Raphael Sander) e Saulo (Cláudio Gabriel) a protegem e fogem com ela por uma passagem subterrânea.

O pior, porém, ainda está por vir. Com a cidade completamente destruída, Ricardo e Stéfano (Flávio Galvão) desembarcam na cidade santa, dispostos a profanar o templo. Moisés (Paulo Gorgulho) e Elias (Roberto Bomtempo) tentam impedi-lo, mas são assassinado a tiros pelo anticristo.

Moisés e Elias são assassinados por Ricardo

Nos próximos capítulos da edição especial de Apocalipse, na Record TV, Ricardo Montana (Sérgio Marone) vai assassinar Moisés (Paulo Gorgulho) e Elias (Roberto Bomtempo).

O Anticristo disparará tiros de metralhadoras na direção das Duas Testemanhas logo após chegar a Israel e estar prestes a invadir o Templo ao lado de Stefano (Flávio Galvão) e o Exército da Nova Babilônia, que destruiu a Terra Santa.

O vilão vai se deparar com a dupla no local e Moisés o confrontará. "O seu tempo está chegando ao fim, homem de pecado", vai dizer o servo de Deus, que será rebatido pelo crápula.

"Ainda não", vai responder Ricardo, que será seguido pelo sacerdote. "Já o de vocês". Na sequência, Elias vai perguntar se o falso Messias acredita mesmo que pode mudar o destino que Deus lhe preparou e o empresário mandará na lata:

Brega & Chique

Resumo do capítulo de Brega & Chique que vai ao ar sexta-feira

Resumo do capítulo 141 da novela Brega & Chique, de Cassiano Gabus Mendes, que será exibido sexta-feira (31), às 14h30 (horário alternativo à 0h45min), no canal Viva.

Zilda diz a Rafaela que teve um caso passageiro com João Antônio e este, por sua vez, resolve contar-lhe tudo a respeito dos dólares que estão em poder de Montenegro. Rafaela acredita e fica muito triste, pois pela primeira vez na vida acredita que está lidando com um falso.

Rosemere procura Cláudio, que foge dela para não dar explicações a respeito da confusão que criou em seus negócios a ponto de levá-la praticamente à falência. Francine comenta com Rafaela que Mauricio e Thamyres devem estar prestes a voltar. Rafaela procura Montenegro para dizer-lhe que ele é um ladrão.

Chiquititas

Júnior leva Mili escondido para visitar Gabriela

A afinidade entre Mili (Giovanna Grígio) e Gabriela (Naiumi Goldoni) está cada vez mais evidente em Chiquititas. Nos próximos capítulos da novela infantil do SBT, a proximidade crescente entre as duas voltará a intrigar tanto Júnior (Guilherme Boury) como Valentina (Sandra Pêra).

Tudo começa quando a governanta e o executivo comentam sobre o estado de saúde de Gabi e como a visita de Mili fez bem a ela. Júnior, então, decide levar a órfã para ver sua irmã mais uma vez. Valentina recorda que José Ricardo (Roberto Frota) não gosta de que as meninas do Orfanato Raio de Luz visitem sua casa, mas Júnior ressalta que o fará às escondidas do pai.

No mesmo dia, o rapaz busca Mili no lar e a leva até Gabriela, que, mais uma vez fica encantada com a presença da menina. As duas se dão muito bem e Mili chega a ler histórias para a garota, que enfim se tranquiliza.

O mais surpreendente, porém, acontece depois da visita. Na mesma noite, Valentina encontra Gabi desenhando em seu quarto e percebe que ela fez um lindo retrato de Mili. A mãe de Miguel (Daniel Andrade) fica surpresa e se pergunta o há por trás dessa conexão entre sua protegida e a menina.

Novo Mundo Reprise (2020)

Wolfgang volta a desconfiar de Diara

Nos próximos capítulos de Novo Mundo, Wolfgang (Jonas Bloch) voltará a desconfiar das atitudes de Diara (Sheron Menezzes). Até então alheio aos sentimentos da mulher com relação a Ferdinando (Ricardo Pereira), o austríaco começa a perceber as mudanças de humor da esposa.

Tudo começa depois que Ferdinando avisa que deixará a casa do casal. Logo depois de ter passado uma noite com Greta (Julia Lemmertz), o português não se sente mais à vontade de dividir o teto com a família. Ele, então, avisa que não quer mais atrapalhar o casal, e que pretende deixar a casa.

Depois disso, Wolfgang comenta com Diara os últimos acontecimentos. Ele começa a conversar sobre o relacionamento que se anuncia entre Greta e Ferdinando, e o assunto deixa Diara muito nervosa. A jovem, então, alega que não quer conversar sobre isso, deixando Wolfgang muito incomodado.

Novo Mundo é uma novela escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, com direção de Vinícius Coimbra. Exibida originalmente em 2017, a trama ganhou uma edição especial na faixa das 18 horas em 2020 em razão da suspensão das gravações de Nos Tempos do Imperador.

Domitila fica furiosa com decisão de Dom Pedro

Nos próximos capítulos de Novo Mundo, na TV Globo, Domitila (Ágatha Moreira) vai ficar furiosa com a decisão de Dom Pedro (Caio Castro) em relação a Benedita (Larissa Bracher).

Após descobrir que a irmã da amante está grávida, o Príncipe a protegerá da malvada, que vai estar revoltada com a situação e a expulsará do solar ao encontrá-la tomando banho em sua banheira.

"Já chega, Benedita! Você vai embora agora mesmo", vai dizer Domitila, pegando a irmã pelos braços. Neste momento, o marido de Leopoldina (Letícia Colin) chegará ao local e vai perguntar o que está acontecendo.

Domitila responderá que está expulsando Benedita de lá e Dom Pedro vai, imediatamente, rebatê-la, afirmando que a moça fica, pois não está em condições de voltar a São Paulo neste estado.

"E eu? Como eu fico perante toda a Corte?", questionará a futura Marquesa de Santos, que vai ouvir do amante que ele não deixará Benedita jogada como aconteceu com Naomi (Luisa Micheletti).

Persistente, Domitila vai continuar negando a permanência da irmã em sua residência e será confrontada por Pedro. "Pois este solar pertence a mim e minha família e ela vai ficar, pois quem decide sou eu. Assunto encerrado!", vai concluir o Príncipe, saindo em seguida.

Logo depois, Benedita cairá na risada e vai comentar com Domitila que quer escolher o melhor quarto e pedir dinheiro ao Príncipe para comprar tecidos, chamando pela empregada e irritando mais uma vez a irmã, que vai chamá-la de "desgraçada".

Domitila perde o filho que espera de Dom Pedro

Nos próximos capítulos de Novo Mundo, descobrir que estava esperando um filho de Dom Pedro (Caio Castro), foi de grande alegria para Domitila (Agatha Moreira). O príncipe também ficou bastante feliz com a notícia, mas Leopoldina (Letícia Colin) recebeu a informação como uma bomba.

Por outro lado, os dois acabaram conversando sobre o que estava acontecendo e Pedro foi um grande canalha mais uma vez. Ele contou a informação para a esposa, como se fosse motivo de comemoração para ela também.

O problema é que para a surpresa deles, uma outra mulher acabou aparecendo também grávida de Pedro. Mas Domitila vai entrar em desespero ao ver que está perdendo o filho ao ter um sangramento depois de muito estresse.

"Idiota! Se ela pensa que vai tirar o meu lugar, ela está muito enganada", afirma a megera, antes de perceber o que está acontecendo. Ela começa a sentir dor e sangrar bastante. "Rosa! Eu perdi meu filho...", diz ela aos prantos.

Chocolate com Pimenta

Resumo do capítulo de Chocolate com Pimenta que vai ao ar sexta-feira

Resumo do capítulo 89 da novela Chocolate com Pimenta, de Walcyr Carrasco, que será exibido sexta-feira (31), às 15h30 (horário alternativo à 0h), no canal Viva.

Tonico aponta Juvenal como o homem que o sequestrou. Sebastian tenta fugir, mas é agarrado por Timóteo. Ana Francisca dá um tapa em Sebastian e agradece a Danilo, que garante ter feito tudo por Tonico, já que ela nunca acreditou nele. Guilherme acusa Celina de ter se vendido para o conde.

Marieta se horroriza quando Olga afirma que Terêncio está envolvido no sequestro. Juvenal acusa Sebastian. Sebastian confessa para Ana Francisca que a ideia do sequestro foi de Jezebel, e garante que a ama.

Ana Francisca não revela nada para Danilo e nem para a polícia, e avisa que precisa pensar. Danilo jura só gostar de Tonico e não de Aninha. Margot manda que ele ouça o seu coração.

Ana Francisca não sabe o que fazer, porque tem remorsos de colocar Jezebel na cadeia por ela ser irmã de Ludovico. Terêncio manda Sebastian ficar calado, porque vão lhe arrumar um bom advogado. Ana Francisca expulsa Jezebel de sua casa.

O Clone

Resumo do capítulo de O Clone que vai ao ar sexta-feira

Resumo do capítulo 203 da novela O Clone, de Glória Perez, que será exibido sexta-feira (31), às 23h (horário alternativo às 13h30), no canal Viva.

Mel olha desafiadoramente para os convidados e xinga-os de viciados em álcool. Yvete aproxima-se gentilmente do grupo e convida Nando, Regininha e Mel para dançar. Lidiane se comove com as mentiras de Regininha e lhe dá dinheiro.

Leo abraça Mel, para irritação de Lucas. Ali pede a Latiffa que convide Zuleika para almoçar. Edna flagra Albieri falando no telefone com Amália e ele desliga. Cecéu, com ciúmes, termina o namoro. Cecília avisa que o juiz pediu exame de DNA de Lucas, Leo e Deusa.

Alicinha manda Tetê levantar todos os dados sobre Leônidas. Clarice e Roger conversam e se beijam. Nando, Mel e Regininha assaltam um ônibus. Xande está dentro dele e vai atrás de Mel, que desmonta ao vê-lo. Ele garante que volta com ela, mas só quando ela abandonar o vício.

Latiffa vai a um restaurante com Zuleika. Nazira fica sabendo do noivado do irmão e manda recado que vai rasgar o véu. Odete entra na Justiça. Os assaltantes entram na mansão de Leônidas.

Zuleika vai atrás do noivo e Mohamed quer uma solução para o problema

Arrependido de ter deixado o Tio Abdul (Sebastião Vasconcelos) encontrar uma noiva para que ele tome uma segunda esposa em O Clone, Mohamed (Antonio Calloni) pede a Allah todos os dias em suas orações que consiga se livrar do compromisso com Zuleika (Fabiana Alvarez).

Claro que Latiffa (Letícia Sabatella), maior beneficiada no caso de Mohamed não se casar com outra mulher, também é uma das pessoas às quais o noivo pede ajuda, bem como o Tio Ali (Stênio Garcia). Este diz a Mohamed que, se ele conseguir resolver a contento a questão, deve ser mais condescendente com a filha Samira (Sthefany Brito).

É sabido que a "rebeldia" da jovem, que por vezes parecer ser filha de Jade (Giovanna Antonelli) e não de Latiffa, foi um dos grandes motivos que levaram ao desencanto de Mohamed com a esposa e a consequente disposição a arrumar uma segunda.

Samira diz ao pai que, caso ele desista o do casamento com Zuleika, ela passa a usar o véu, como ele deseja. Com efeito, esse é um grande motivo para que Mohamed crie coragem e desfaça o noivado, já que a harmonia familiar com os filhos seguindo os costumes muçulmanos é o que ele mais quer que ocorra.

Cúmplices de Um Resgate

Flora e Frederico se unem para desmascarar Tomas

O reinado do terror de Tomas (Diego Montez) pode estar com os dias contados na On Enterprise. Nos próximos capítulos de Cúmplices de um Resgate, Flora (Nina Moreno) e Frederico (Thiago Amaral) se unirão para desmascarar o vilão diante de Otávio (Duda Nagle).

Tudo começa quando Frederico, com a ajuda de Lurdinha (Renata Calmon), arma um plano para saber quem o anda espionando para Tomas e descobre se tratar de Flora. Confrontada, a tia de Joaquim (João Guilherme Ávila) admite que estava sendo ameaçada pelo bandido para sabotar Frederico.

Frederico acredita na versão da faxineira e propõe que unam forças para acabar com Tomas. Flora aceita e os dois aproveitam uma saída de Tomas da empresa para colocar uma câmera escondida no escritório dele, em local estratégico, a fim de conseguir provas de suas falcatruas.

O plano dá certo, e eles conseguem filmar Tomas ameaçando Flora para que cometa atitudes antiéticas. O malvado, porém, é mais sagaz que a dupla dinâmica. Ele percebe que esteve sendo filmado, descobre a câmera plantada em sua sala e deleta a gravação que o compromete.

Malhação: Viva a Diferença

Após confusão, Guto pede para conversar com Benê

Nos próximos capítulos de Malhação: Viva a Diferença, Guto (Bruno Gadiol) foi pego de surpresa ao ver Benê (Daphne Bozaski) tentando entender se os dois são namorados. Mas essa situação acabou fazendo ele ser bastante idiota com a garota.

Isso porque ele resolveu aproveitar o momento para colocar um fim nas aulas de piano dos dois. Além disso, ele avisou que não é e nunca será namorado dela, deixando Benê arrasada com sua reação. Por outro lado, as amigas da garota decidem ir cobrar explicações.

Guto fica sem entender a reação das amigas de Benê, mas com isso acaba tomando conta que acabou agindo de uma forma ruim com a garota. Ele então toma uma decisão, mas para isso acaba dando um fora em Clara (Isabella Scherer).

Para a surpresa de todos, Josefina (Aline Fanju) está em casa, quando de repente alguém aparece na porta e é Guto. "Eu preciso falar com a Benê, por favor, diz para ela que é o Guto", diz o rapaz, deixando a mãe da garota completamente perdida.

Lica descobre cicatrizes de Clara: "Você está se cortando?"

Clara (Isabella Scherer) já não consegue mais esconder seus problemas psicológicos. Nos próximos capítulos de Malhação: Viva a Diferença, Lica (Manoela Aliperti) descobrirá, com grande preocupação, que a filha de Malu (Daniela Galli) é adepta da automutilação.

Tudo começa quando Clara está se trocando no vestiário e Lica aparece de repente para lhe entregar um adereço. Imediatamente, ela nota a presença de cicatrizes no ventre da meia-irmã e se espanta. "O que é isso?", questiona. "Não é nada...", esquiva-se Clara, já tentado esconder os machucados.

Mas Lica não é boba e já entendeu toda a situação. "Como não é nada? Clara, você tá se cortando?", insiste, preocupada. A loira ainda tenta inventar que levou um tombo, mas a filha de Marta (Malu Galli) não engole a desculpa esfarrapada de sua ex-melhor amiga.

"Um tombo? Tava pelada e caiu de barriga?", rebate Lica, irônica. Sua insistência, porém, termina por irritar Clara e acabar com qualquer chance de a garota se abrir. "Vai cuidar da sua vida! Não se mete na minha não!", exige a loirinha, deixando Lica sem mais argumentos.

Êta Mundo Bom!

Após perder tudo, Anastácia pede desculpas para Candinho

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Bom!, depois de ter perdido toda sua fortuna, Anastácia (Eliane Giardini) fica arrasada com a situação que precisou passar por conta de Sandra (Flávia Alessandra), sua sobrinha. Isso porque ela e o filho foram expulsos de casa.

Depois que saíram da mansão sem direito a quase nada, Anastácia e Candinho (Sergio Guizé) pediram abrigo para Pancrácio (Marco Nanini). A princípio, ele ficou bastante surpreso e envergonhado de ter que abrigar a empresária em sua humilde casa.

Mas Anastácia não consegue se conformar com tudo o que aconteceu, principalmente por ter ficado pobre bem quando encontrou seu filho. "Eu queria te dar um bom futuro agora que te encontrei, mas não sei nem como vamos fazer para comer...", diz ela caindo no choro.

Candinho então revela que vai voltar a vender pipoca na praça, já que não vê problema nenhum nisso. Anastácia pede desculpas, mas é surpreendida pelo filho. "Pois então... a mãe cuida do filho, agora o filho cuida da mãe. Pode deixar mãe, eu vou cuidar de você", afirma o rapaz, antes de se abraçarem emocionados.

Sandra decide falsificar assinatura de Anastácia

Sandra (Flávia Alessandra) segue imparável com suas maldades, na reprise de Êta Mundo Bom!, na Globo. A vilã planeja roubar a fortuna de Anastácia (Eliane Giardini) e, para isso, pretende falsificar sua assinatura em documentos que transferem tudo para ela.

A megera tem a ideia de fazer isso depois que Araújo (Flávio Tolezani) não consegue fazer a mãe de Candinho (Sérgio Guizé) assinar a papelada. Durante uma reunião, um evento divino a impediu de cair na cilada. Para o moreno traidor, não há o que fazer, porque ele sabe que Anastácia se daria conta ao ler os papéis.

"Não podemos apresentar os papéis novamente à sua tia. Ela estará descansada, olhará um por um. Será o nosso fim!", dispara Araújo. "Claro que não vamos apresentar novamente. Eu vou falsificar a assinatura de titia", revela a loira malvada.

E mais!

Araújo, então, teme ser preso por isso. Mas Sandra explica que ele pode levar uma pilha de assinaturas de sua tia e o cartório não vai verificar minuciosamente cada uma. "Você levará várias assinaturas. Será impossível identificar quais são as falsificadas no meio das outras", garante a vilã.

O Que a Vida Me Roubou

José Luís se recusa a acreditar que Alessandro pode estar vivo

José Luís (Luís Roberto Guzmán) passa por uma grande surpresa durante uma conversa com Amélia (Issabela Camil), na reprise da novela mexicana O Que a Vida me Roubou. Ela lhe conta que Nádia (Alejandra García) está viva, morando na Argentina.

A loira ainda provoca, dizendo que isso indicaria que Alessandro pode não ter morrido também. A fala de Amélia cai como uma bomba na cabeça de José Luís, que está prestes a se casar com Montserrat (Angelique Boyer).

Ele sabe que a protagonista só aceitou viver ao lado dele por gratidão e que, se soubesse que Alessandro está vivo, cancelaria o casório. Por isso, apesar de encucado, ele resolve ignorar essa possibilidade.

E mais!

"O Pedro foi até a Argentina. E, quando voltou, trouxe uma menininha de quase sete anos. Essa menina é a filha da Nádia, que ela teve com o amante. José Luís, essa mulher não morreu. Ela sobreviveu ao acidente. Você sabe do que estou falando José Luís. Se a Nádia não morreu, então, quer dizer que o Alessandro pode estar vivo", dispara Amélia.

Apesar da surpresa, José Luís diz que não vai mudar seus planos. "Não vai falar nada a Montserrat do que eu contei para você?", pergunta a mulher de Pedro (Sergio Sendel).

"Não, por favor, Amélia. Isso seria terrível para a Montserrat. Se o Alessandro estivesse vivo, já teria encontrado uma forma de falar com a Montserrat", conclui o moreno.

Ouro Verde

Laurentino é torturado até a morte por Edson

Nos próximos capítulos de Ouro Verde, Laurentino (Bruno Cabrerizo) acabou ficando revoltado ao descobrir que foi pego por Jorge (Diogo Morgado). Ele chamou o rapaz de covarde por ter sido enganado, mas nem imagina o que ainda está por vir.

A princípio, os dois batem de frente. mas Laurentino está amarrado depois de acordar de uma bebedeira. Por outro lado, o rapaz avisa que não concorda com o que está acontecendo e avisa que as coisas não podem seguir dessa maneira.

Logo depois, Jorge conversa com seus homens da fazenda, dá instruções e deixa o criminoso apreensivo. Logo depois, o marido de Bia (Joana de Verona) se volta para falar com ele e acaba cuspindo na cara de Laurentino.

Para a surpresa do bandido, Jorge pede para Edson (Cassiano Carneiro) cuidar do rapaz, já que ele é pai de Aparecida (Thai Anjos), que foi estrupada por Laurentino. O bandido então é amarrado ao cavalo do capataz, que o arrasta pela fazenda.

Fina Estampa

Patrícia fica chocada ao descobrir nova namorada de Alexandre

Nos próximos capítulos de Fina Estampa, no meio de toda a bagunça que sua vida se tornou, Patrícia (Adriana Birolli) está tentando voltar seu romance com Antenor (Caio Castro) aos poucos. Ainda assim, ela faz um pedido para o rapaz.

Focada nos estudos, a jovem decide que quer voltar para as aulas de Alexandre (Rodrigo Hilbert), já que é uma matéria que sente muita falta. Além do mais, ela também não quer guardar mágoas do rapaz, até porque ele é professor da faculdade.

Depois de conversar com Antenor, Patrícia decide ir até a sala de Alex e começa a conversar com ele, para tentar sabe se estar tudo bem retornar para as aulas. "Eu aceito você de novo, desde que a minha nova namorada não veja nisso um constrangimento", afirma o rapaz.

Patrícia fica bastante confusa, mas tenta entender o lado dele. Porém, a curiosidade fala mais alto e depois de pensar, a filha de Tereza Cristina (Christiane Torloni) questiona quem é a moça. "Sou eu Patrícia", diz Ellen (Josie Pessoa) abraçando Alex.

Wallace faz importante descoberta

Nos próximos capítulos de Fina Estampa, Wallace (Dudu Azevedo) fará uma importante descoberta. O lutador receberá uma notícia que pode mudar a sua vida.

Isso acontece quando os resultados dos exames de Wallace chegam. Zuleika (Juliana Knust) é quem confere o diagnóstico e dá a boa notícia: ele está curado! Feliz, a moça conta a boa notícia para todos na academia. "Deu tudo negativo! (...) Eu te falei que era tudo questão de tratamento!", revela Zuleika.

Wallace não cabe em si de felicidade, e começa a planejar sua volta ao octógono. "A partir de agora, Wallace Mu está nas suas mãos, mestre. Quero voltar a ser o número um!", diz ele a Clint.

E as boas notícias não param por aí. Logo depois, na Fashion Moto, Juan Guilherme (Carlos Casagrande) avisa que patrocinará o retorno de Wallace às lutas.

Fina Estampa é uma novela de Aguinaldo Silva com direção geral de Wolf Maya. A produção de 2011 ganhou uma nova exibição no horário nobre, numa versão compacta, por conta da paralisação das gravações de novelas nos Estúdios Globo devido à epidemia de coronavírus.

