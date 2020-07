Saiba como se inscrever para seis concursos literários

Fernanda Gomes*





Com cinemas, museus, casas de shows e parques fechados, o jeito é buscar nos meios on-line formas de se divertir. Porém, os livros também ganham destaque. Nestes dias de isolamento, a paixão pela leitura vem fazendo com que alguns decidam se aventurar no mundo da escrita. Para incentivá-los, vários concursos literários foram lançados.





O 1º Prêmio Machado DarkSide de Literatura 2020, projeto da editora DarkSide Books, vai premiar histórias autorais inéditas. Podem se inscrever brasileiros ou pessoas nativas de países em que a língua portuguesa seja considerada o idioma oficial, maiores de 18 anos. O concurso foi dividido em cinco categorias: romance/contos, quadrinhos, não ficção, outras narrativas e desenvolvimento de projeto. Cada vencedor receberá R$ 20 mil e um troféu. As obras contempladas serão publicadas pela DarkSide Books.





O prêmio contempla também a categoria menção honrosa. A votação on-line está aberta ao público, que elegerá os cinco maiores influenciadores literários do Brasil. As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo site www.premiomachado.com.br até 29 de setembro. O resultado será divulgado em 13 de novembro.





A plataforma on-line Wattpad promove o Wattys 2020, que premiará as melhores histórias autorais e inéditas postadas exclusivamente no site. Podem participar escritores a partir de 13 anos. Serão escolhidos cinco vencedores nas categorias romance, ficção científica, young adult, new adult, fanfiction, fantasia, ficção histórica, terror, mistério e suspense.





Os textos devem ter mais de 50 mil palavras, ser marcados como concluídos na plataforma e postados a partir de 1º de janeiro de 2017. As inscrições gratuitas ficarão abertas até 30 de setembro. Os vencedores serão listados no Hall da Fama do Wattys, ganharão um kit de mídia social. O resultado será divulgado em 4 de dezembro.





A Academia de Letras e Artes de Araguari, no Triângulo Mineiro, promove o 51º Concurso Nacional de Contos e Poesias. Com no máximo sete páginas, os textos devem ser enviados, em versão impressa, para a sede da instituição até 31 de agosto. As inscrições são gratuitas. O primeiro lugar receberá R$ 1 mil e o segundo, R$ 500. Informações podem ser obtidas no Facebook (@academiadeletraseartesdearaguari).





No Rio Grande do Norte, o Prêmio Nacional Nísia Floresta de Literatura vai premiar as melhores obras de literatura de cordel escritas por brasileiros com mais de 18 anos. O concurso comemora os 210 anos de nascimento da escritora potiguar Nísia Floresta, pioneira do feminismo e defensora dos direitos humanos.





Os textos serão avaliados de acordo com a qualidade técnica, criatividade, originalidade e domínio de informações sobre Nisia, que deve ser um dos personagens do cordel. Os 20 melhores serão publicados em livro. Os prêmios serão de R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente, para os três primeiros lugares. Inscrições podem ser feitas até 1º de agosto pelo e-mail premionisiafloresta@gmail.com. O resultado será divulgado em outubro.





POEMAS

No Pará, o Projeto Literário Trechos de Poesias II, organizado pela Página Trechos e Blog Paulo Vasconcellos, recebe inscrições até 15 de agosto. Podem participar brasileiros de todas as idades. Os textos serão avaliados por membros da Academia Capanemense de Letras e Artes. Com no máximo 10 linhas, poemas devem ser enviados para o e-mail daconceicaomaciel55@gmail.com. O edital está no Facebook da comunidade Trechos (@trechos).





A EternizArte abriu inscrições para o 1º Concurso de Arte Independente, voltado para poemas e músicas publicados nesta plataforma. Eles devem ser inéditos e ser postados no site eternizarte.org, até 20 de agosto, com as hashtags do concurso (#Concurso #Eternizarte #Poesia ou #Musica). As produções mais votadas pelo público receberão prêmios de R$ 3mil, R$ 1,5 mil e R$ 500.





INSCRIÇÕES





>> 1º Prêmio Machado DarkSide

Até 29 de setembro

Informações: www.premiomachado.com.br





>> Wattpad 2020

Até 30 de setembro

Informações: www.wattpad.com





>> Academia de Letras e Artes de Araguari

Até 31 de agosto

Informações: @academiadeletraseartesdearaguari





>> Prêmio Nacional Nísia Floresta de Literatura

Até 1º de agosto

Infomações: premionisiafloresta@gmail.com





>> Projeto Literário Trechos de Poesias II

Até 15 de agosto

Informações: @trechos





>> 1º Concurso de Arte Independente

Até 20 de agosto

Informações: eternizarte.org





* Estagiária sob a supervisão da editora-assistente Ângela Faria