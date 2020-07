Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quarta-feira, 29/07/2020) para seu signo

Expansão equilibrada

A Lua Crescente entra em Sagitário, nos motivando num clima de fé, otimismo e alegria. Estamos mais aptos a enxergar novas possibilidades neste posicionamento. O trígono ao Sol em Leão traz um equilíbrio de polaridades, nos permitindo ser e fazer, além de vivenciar as emoções com mais leveza e consciência. Equilíbrio de polaridades que nos permite vislumbrar paragens maiores e melhores.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sol e Lua fazem aspecto harmônico que é complementado pelo seu signo. Sua capacidade de ser você mesmo é acolhida pela sua consciência e suas emoções. Sua intensidade se expressa numa boa medida. O dia te convida a ser autêntico, expansivo. Suas raízes estão firmadas em suas crenças, te permitindo buscar novas possibilidades.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua necessidade de ter mais liberdade no terreno emocional, familiar, pessoal e sexual estão em alta. E tudo isso tem possibilidade de ser vivido hoje com intensidade, mas dentro de um equilíbrio também. Se sentir dono de seu próprio espaço te auxiliará a ter mais liberdade emocional, permitindo ao outro ser tal qual é. Viva a sexualidade e as emoções com alegria.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua expansão de hoje passa muito pelo social e intelectual. Você está confiante e consciente de suas ideias e isso te auxiliará a compartilhar dessa visão com os outros. Boas conversas podem te ajudar a destrinchar emoções com leveza. Tenha clareza de comunicar sua verdade, inspirando e ajudando o outro.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua liberdade de hoje passa pelo mundo material. Saiba cumprir suas tarefas com mais alegria no coração, lembre-se da benção que é ser remunerado e trabalhar. Mas também não se prensa excessivamente. A rotina pode ser mais leve e divertida. Sua criatividade será importante na execução das tarefas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, traz renovação para sua natural condição de criatividade, brilho e luz. A Lua vem reforçar sua segurança em sua identidade, te permitindo vislumbrar novas e excitantes novidades para a sua vida. Dia harmônico para vivenciar suas emoções com maior liberdade e a partir da consciência que habita em si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ainda falta um pouco para o seu aniversário e, até lá, questões emocionais deste ciclo que vai se finalizando são clareadas e trazidas para a consciência. Essa preparação para o novo ciclo que se aproixima inclui liberação de velhas emoções que não tem lhe auxiliado. Se permita explorar seu inconsciente através de meditação, análise, oração, etc. O dia de hoje traz equilíbrio que facilita o processo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua necessidade de se expressar livremente está em alta. Verbalizar suas emoções te trará libertação. Vivências em grupo podem ser de extrema ajuda para lhe trazer a consciência necessária para que isso ocorra. Lembre-se dos amigos com os quais pode contar e partilhar suas questões pessoais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

A consciência de sua capacidade profissional e de contribuição coletiva é iluminada pelo astro rei e isso se reflete numa necessidade de aumentar seus ganhos com liberdade e expansão. Esse equilíbrio emocional te relembra o quanto você tem de valor e que merece ser remunerado pelos seus talentos. Divulgue o que tem para oferecer conscientemente e expanda seus ganhos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua passa pelo seu signo, além do Sol te iluminar em sua área natural de atuação. Este é um momento muito feliz e que te permite muita expansão. Não deixe isso passar somente como "boas energias",mas se utilize disso para ter um crescimento real. Sua sensibilidade indica o caminho certo e sua fé está fortalecida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua consciência de suas emoções mais profundas está clareada pelo Sol e isto te auxiliará na libertação de medos e traumas antigos. Se permitir um pouco mais de fé na vida te fará bem, tentar olhar tudo sob um prisma mais positivo. Pode ser que essa visão de fé seja trazida por outra pessoa. Seja como for, se permita mais alegria emocional e conexão espiritual.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Sol ilumina sua área das parcerias, trazendo criatividade e consciência. Isso te fortalecerá nas suas possibilidades de conexão social e coletiva. Se permita expandir seus horizontes e conhecer novas pessoas. Esteja de braços abertos para sua vida social. Também há um equilíbrio para sua natural vontade de mudar o mundo, vivenciando formas alternativas de se viver.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A consciência do mundo material e suas demandas bate à sua forma, porém há harmonia no processo. O reconhecimento de sua força de trabalho lhe possibilita expansão a longo prazo na carreira. Olhe para seu trabalho com amor, alegria e fé. Sua alegria natural aplicada ao trabalho funciona bem hoje.

