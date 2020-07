Emicida é o entrevistado do Roda Viva nesta segunda

(foto: JÚlia Rodrigues/Divulgação)

O cantor, compositor, poeta, escritor e produtor musical Emicida (foto), uma das revelações do hip-hop na década de 2000, é o entrevistado desta segunda-feira (27) no Roda viva, às 22h, na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. A repercussão de seu trabalho já o levou a se apresentar em eventos internacionais, como o Festival Coachella, nos Estados Unidos, e Back2Black Festival, em Londres. Com grande influência entre jovens, o rapper não deixa de expor também sua opinião sobre o cenário político brasileiro atual. A bancada de entrevistadores é formada, entre outros, por Pedro Borges, editor-chefe do portal Alma Preta; Pedro Antunes, criador de conteúdo digital e editor-chefe da revista Rolling Stone Brasil; Alexandre De Maio, quadrinista e repórter do portal Catraca Livre; e Adriana Couto, jornalista e apresentadora do Metrópolis, também da TV Cultura.

TERRITÓRIO DESCONHECIDO

FAMÍLIA DO ALASCA

O casal Billy e Ami Brown junto a seus sete filhos formam A grande família do Alasca, que estreia a sua quinta temporada nesta segunda-feira (27), às 21h40, no Discovery. Os episódios inéditos acompanham a família na difícil empreitada de viver longe das comodidades que a vida urbana oferece. Para os Brown, não basta a conquista da autossuficiência: é preciso prosperar cultivando a própria comida, cuidando dos animais, construindo as moradias para cada filho e fincando território em uma região ainda desconhecida e dominada por predadores selvagens.

(foto: Vito Soares/DIVULGAÇÃO)

MARIANA CAVANELLAS

PARCERIA COM MATÉRIA PRIMA

A pluralidade de horizontes e entendimentos sobre o mundo é o tema de Mira, música interpretada por Mariana Cavanellas com participação do rapper mineiro Matéria Prima (foto), que assina a letra da canção com Rafael Fantini. A faixa é o terceiro lançamento da carreira solo da artista, que já foi integrante do Rosa Neon e da Lamparina e A Primavera. "Tenho muito respeito e admiração pelo trabalho do Matéria. Gravar Mira nos propiciou uma conexão maior. A soma da fantasia com a realidade e, talvez, esse seja o nosso maior desejo: misturar os nossos pontos de vista, aprofundar, nos conhecer e reconhecer", declarou Mariana. Ouça em @marianacavanellas.

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)

AINDA TEMOS A IMENSIDÃO DA NOITE

ESTREIA NA TELINHA

Ainda temos a imensidão da noite (foto), drama de Gustavo Galvão ambientado em Berlim e Brasília, estreia nesta segunda-feira (27), às 19h30, no Canal Brasil. O filme, protagonizado por Ayla Gresta, Gustavo Halfeld, Steven Lange e Marat Descartes, propõe uma série de questionamentos sobre o mundo contemporâneo, a produção artística e sua necessidade comercial, as dores relacionadas ao passado, a pressão familiar e a complicada relação de quem está preso em um escritório, sonhando com os palcos.

MEMORIAL MINAS GERAIS

OCUPAÇÃO DO ESPAÇOO

Memorial Minas Gerais Vale está com convocatória aberta para ocupação de seus espaços de maneira virtual ou presencial durante o segundo semestre de 2020 para artistas e produtores culturais de Minas Gerais. Podem ser inscritos projetos de música, sarau literário, artes cênicas (teatro, dança, circo), artes visuais

(fotografia e performance), audiovisual (vídeo, curta-metragem) voltados para todas as faixas etárias. As inscrições vão

até 9 de agosto e podem ser feitas pelo site www.memorialvale.com.br/pt/convocatorias/.

Mais informações: (31) 3343-7317 ou 3308-4000.

GUSTAVO BERTONI

NOVO SINGLE

O cantor e compositor brasiliense Gustavo Bertoni lança Sit down, let’s talk, o segundo single de seu próximo trabalho solo, The fine line between loneliness and solitude, que sugere uma pausa para conversa, um espaço de fala e escuta. A música acompanha também um videoclipe intimista, gravado durante a quarentena.

O videoclipe pode ser conferido no canal de YouTube do artista.

SE SOBREVIVER, CASE

REALITY SHOW

O reality show Se sobreviver, case estreia nesta segunda-feira (27), às 22h30, no Multishow. O programa acompanha quatro casais que vão se isolar, sem roupa, na Mata Atlântica. Os participantes passarão por provas de resistência amorosa e emocional. O fim do desafio não dará um prêmio a eles, porém tem o intuito de mostrar quem está ou não pronto para marcar a data do casamento.

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

BANDA BLITZ

DOCUMENTÁRIO

O primeiro cachê que a banda Blitz – comandada por Evandro Mesquita — recebeu para tocar no Bar Caribe, ligado a uma loja de roupas, foi uma camiseta e uma calça. Essa e outras histórias, imagens raras de arquivo, cenas de bastidores e entrevistas exclusivas com integrantes e ex-integrantes do grupo — como Lobão e Fernanda Abreu —, estão no documentário musical Blitz, o filme, dirigido por Paulo Fontenelle, que o Curta! exibe na faixa Segunda da música, às 22h. A produção conta a trajetória da banda, desde a criação de seu nome, suas primeiras apresentações, seus sucessos e fracassos, vividos durante seus mais de 30 anos de estrada.

ARTE COMO RESPIRO

FESTIVAL

O Festival Arte como Respiro – Edição Cênicas, que segue até 5 de agosto, expande os espaços de exibição do primeiro recorte de contemplados na série de chamamentos realizados pelo Itaú Cultural desde março para apoiar artistas de diferentes áreas impactadas pela pandemia da COVID-19. Neste novo período da programação, 16 obras gravadas antes ou durante o isolamento social são exibidas no site do instituto, onde podem ser assistidas por 24h, cada uma, enquanto outras 17 contempladas, por sua natureza efêmera ou etária – como previsto no edital –, seguem nos canais e redes oficiais dos artistas, como outros palcos de um grande festival que se espalha por diferentes formatos e espaços, agora inteiramente virtuais. Informações e programação completa no www.itaucultural.org.br.

MEMORIAL

MINAS GERAIS

OCUPAÇÃO DO ESPAÇOO

Memorial Minas Gerais Vale está com convocatória aberta para ocupação de seus espaços de maneira virtual ou presencial durante o segundo semestre de 2020 para artistas e produtores culturais de Minas Gerais. Podem ser inscritos projetos de música, sarau literário, artes cênicas (teatro, dança, circo), artes visuais (fotografia e performance), audiovisual (vídeo, curta-metragem) voltados para todas as faixas etárias. As inscrições vão até 9 de agosto e podem ser feitas pelo site www.memorialvale.com.br/pt/convocatorias/. Mais informações: (31) 3343-7317 ou 3308-4000.

GUSTAVO BERTONI

NOVO SINGLE

O cantor e compositor brasiliense Gustavo Bertoni lança Sit down, let’s talk, o segundo single de seu próximo trabalho solo, The fine line between loneliness and solitude, que sugere uma pausa para conversa, um espaço de fala e escuta. A música acompanha também um videoclipe intimista, gravado durante a quarentena. O videoclipe pode ser conferido no canal de YouTube do artista.

SE SOBREVIVER, CASE

REALITY SHOW

O reality show Se sobreviver, case estreia nesta segunda-feira (27), às 22h30, no Multishow. O programa acompanha quatro casais que vão se isolar, sem roupa, na Mata Atlântica. Os participantes passarão por provas de resistência amorosa e emocional. O fim do desafio não dará um prêmio a eles, porém tem o intuito de mostrar quem está ou não pronto para marcar a data do casamento.