Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Segunda-feira, 27/07/2020) para seu signo

Parcerias com aceitação

Mais uma quadratura de Vênus em Gêmeos com Netuno em Peixes nos relembra do cuidado de não idealizar o outro e as parcerias. É preciso um olhar mais amorosos, porém mais realista dx parceirx. O mesmo vale para a vida financeira. Não se deixe iludir por propóstas enganosas ou gastos supérfluos. O sextil de Vênus com Lilith em Áries nos relembra que as boas parcerias são aquelas que nos permitem a expressão genuína de quem somos, mesmo de nossas facetas mais difíceis e que nos envergonhamos. Parcerias com aceitação e amor incondicional em alta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A troca de ideias é fundamental para o amor fluir. Facetas negadas de si próprio o impelem a comunicar sua verdade ao outro. Mas é preciso não idealizar as relações, pois cada um reage de acordo com suas próprias crenças e limitações. Abrir seu coração e verbalizar pode ser uma libertação grande hoje.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu senso de valor próprio tem sido muito trabalhado, mas também é preciso estar aberto às necessidades de outras pessoas e do coletivo. Doações e contribuições justas para com o coletivo ou suas amizades podem ser muito gratificantes. Mas o oposto também pode ocorrer e é preciso cautela: falsos amigos ou organizações querendo lhe tomar o que tem de valor. É preciso muito discernimento para fazer o que for justo e o que seu coração lhe diz ser o correto.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Vênus tem lhe auxiliado a se valorizar e se amar nos últimos meses. Todo esse senso de valor prórpio tem lhe fortalecido. Demandas excessivas do trabalho ou das responsabilidades podem lhe questionar no que realmente te dá prazer e te faz feliz. Seu trabalho lhe satifaz somente a nível financeiro ou você consegue ter prazer real na execução de suas tarefas? Tem se dado tempo pessoal suficiente ou está sendo "pau pra toda obra"? Tente ser mais objetivo quanto ao seu valor prórpio.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Máximas religiosas, partidárias e de crenças nem sempre se alinham com nossos valores mais profundos e hoje é esse o caso. Não permita que "verdades" impostas te tirem do caminho da valorização do amor e da compaixão. Use de sua autoridade para discernir o que de fato é um valor para você e sua conduta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As relações com grupos e amizades tem sido mobiliadas, mas lembre-se que seu faro e instinto estão lhe mostrando verdades profundas sobre as pessoas, portanto confie. Você nem sempre vai partilhar dos mesmos valores do coletivo e dos grupos e tudo bem que seja assim. Mas, por outro lado, cuidado com seus excessos emocionais para não atrapalhar relações amigáveis que são saudáveis.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você tem se dedicado a cumprir sua profissão com amor, diligência e objetividade. Mas isso não quer dizer que deva se fechar para as opiniões e atuações de outras pessoas. Aprender a delegar é importante, pois no geral tendemos a trabalhar em equipes. o outro pode não ter a atuação perfeita que você tem em mente, mas pode aprender com uma boa dose de amor. Mas lembre-se de não idealizar as parcerias e contatos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

É preciso cuidado para não idealizar seus valores e crenças. Ideais de relacionamento nem sempre levam em conta as questões práticas. Conviver no dia a dia, ter um senso crítico e estar atento aos detalhes pode te ajudar a não criar relações fantasiosas em sua cabeça. Use seu senso crítico para entender as relações na real, sem esperar perfeição do outro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Vênus tem te motivado na vivência dos valores conjuntos e sexualidade. Todavia é preciso levar a própria intuição e necessidades pessoais em conta. Nem tudo precisa ser compartilhado. Há momentos em que se deve buscar a si próprio e não idealizar a aceitação alheia. Entender as diferenças, mas sem perder o afeto é de suma importância hoje.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua motivação para se relacionar e estar receptivo às parcerias está em alta. Todavia seus sentimentos devem ser levados em conta e divididos com o outro. O risco aqui é ficar contendo as emoções e depois despejá-las de uma vez no outro. Aprenda a confiar na sua intuição, sem idealizar a vida social ou conjugal. Seja autêntico em sua expressão pessoal para adaptar as relações de uma forma que estejam alinhadas com você próprio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas relações de trabalho e o valor que investe nessa área tem sido mobilizados, todavia não idealize tais situações. Tome decisões práticas e financeiras com sensatez e pragmatismo. Tente enxergar seus companheiros de trabalho com compaixão na medida certa. Se dê valor na medida certa e não se perca em opiniões e críticas desnecessárias.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Vênus tem te mobilizado a viver a vida com aventura e coragem. Também os romances podem estarem alta. Mas não fique idealizando uma estabilidade forçada. Se tais relações forem destinadas a tal, assim será eventualmente. Também não permita que questões financeiras lhe impeçam de buscar sua felicidade. Não digo para ser impulsivo, mas tenha confiança na vida. Muitas pequenas felicidades independem de dinheiro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas relações pessoais e familiares tem sido muito mobilizadas, mas também a sua subjetividade pela presença de Netuno no seu signo solar (ou ascendente). Cuidado para não fantasiar com tais relações, olhando de maneira muito subjetiva para a família, o passado e suas emoções íntimas. Uma conversa objetiva pode ser bem esclarecedora.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com