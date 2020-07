Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Domingo, 26/07/2020) para seu signo

Ideias intensas

Mercúrio em Câncer e Marte em Áries fazem mais uma quadratura, nos relembrando que é preciso afirmar as próprias ideias e sentimentos, mas sem precisar forçar uma imposição. Cada um tem direito a ter sua opinião. A mente fica muito ativa, mas é preciso disciplina. A quadratura da Lua com Saturno também nos relembra que nem sempre seremos aceitos e acolhidos. É importante ter um senso de acolhimento interno e não ficar esperando aprovação do outro.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, ten lhe deixado mais alerta e impulsivo do que de costume. Ideias ligadas ao passado e a condições familiares podem lhe despertar nessa raiva, mas tenha discernimento. Canalize essa energia para demonstrar seu ponto de vista único sobre situações passadas, sendo assertivo e não agressivo. Não espere eterna aceitação, mas busque seu caminho no mundo com dignidade e maturidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Toda aquela raiva emocional guardada pode sair pra fora agora como agressividade verbal, portanto muito cuidado. É preciso um olhar honesto primeiro para com suas emoções e repressões. Tente entender os motivos de sua ira, onde deixou de expressar quem era. Depois disso estará apto a verbalizar suas emoções. E mesmo que haja discórdia, o importante é tirar esse peso de suas costas de maneira madura e objetiva.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Conflitos com amigos ou grupos podem vir à tona por conta da expressão de seus valores pessoais (ou questões financeiras). Como você é geralmente bom de argumentação, explique bem os seus motivos, mas não se preocupe tanto em convencer os outros. Nem sempre somos aceitos em nossas ideias pelo coletivo, mas o mais importante é você viver sua verdade, independente do que possam dizer sobre você.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Expressar suas ideias e emoções pode trazer certas tensões no trabalho ou com figuras de autoridade. Não abra mão de sua perspectiva, mas também não permita abuso de quem quer que seja sobre você. A rejeição de outras pessoas não é algo que deva te deixar melindrado ou se remoendo em mágoas. Aprenda a ser essa base amorosa em si próprio. Assim não se abalará tanto pela incompreensão externa.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Ideias religiosas ou partidárias rígidas podem trazer discussões e raivas à tona. Mas aqui você é lembrado de que deve escolher bem suas lutas. Muitas vezes o nosso silêncio pode ser a melhor resposta. Mentes extremamante fechadas e rígidas muitas vezes precisam de tempo e desilusões para que possam se abrir. Busque suas respostas no seu mundo interior.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Raivas acumuladas e não expressas podem vir à tona agora. Muito em especial com amizades, grupos ou na internet. Despejar toda sua ira nao srá a solução, mesmo quando haja provocação dos outros. Saiba usar de sua assertividade argumentativa para deixar seu posicionamento claro, mas não se mate tentando convencer o outro. Se permita ser quem você é, esse é seu compromisso agora. Como o outro reage é com o outro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Conflitos entre vida conjugal e profissão podem se expressar aqui. Ressentimentos dx parceirx por você estar com a mente toda voltada para seu trabalho precisam ser trabalhados. Saiba conciliar estas duas áreas da vida, conforme sua natural habilidade conciliatória. Opiniões alheias depreciativas sobre sua vida profissional também não devem lhe abalar. Você sabe qual o melhor caminho a seguir.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Se sua ocupação no mundo não reflete suas crenças e ideais, isso pode gerar uma certa raiva e frustração que precisa ser trabalhada hoje. Tente avaliar onde não agiu o suficiente para abrir o caminho que realmente deseja. Questões éticas, religiosas e de crenças também podem causar discórdia no ambiente de trabalho; se posicione, mas não se mate tentando convencer o outro do seu ponto de vista.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A opinião dos outros sobre quem você é, especialmente daqueles mais próximos, pode te causar raiva. Se isto acontecer, lembre-se de manter seu centramento. Se não consegue, muito provável que ainda não esteja totalmente seguro de si. Se permita ser quem é genuinamente. Também discussões com x parceirx precisam ser vistas com mais objetividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Raivas reprimidas podem vir à tona e trazer discussões com os outros. Pode ser que x parceirx traga questões que lhe remetam a falta de poder pessoal ou insegurança. Tenha um olhar mais objetivo para com as próprias emoções e para com o que o outro lhe traz, pois isso pode ser muito curativo se bem utilizado.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Divergências de ideias no trabalho pedem cautela e atenção. Por mais que você acredite fortemente num ponto de vista, não tente impor isso aos outros. Saiba explanar os motivos pelos quais quer ou acredita em um ponto de vista, mas não o force, pois isso pode gerar ressentimento e discórdia. Também hoje é preciso mudara cabeça em relação aos cuidados com o corpo e a vida material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Hoje suas raivas ligadas à manutenção da vida material e ao ganhar dinheiro podem ser mobilizadas. Se seus esforços ainda não estão dando resultado, tenha mais paciência na construção disso. Sua essência está lhe mandando mensagens de como superar obstáculos materiais. Dramas desnecessários não te ajudarão. É preciso conciliar mente e ação para conseguir o sucesso desejado.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com