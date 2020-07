O mistério continua

Dakota Fanning, Luke Evans e Daniel Bruhl formam o trio de investigadores (foto: Fotos: Katalin Vermes/Netflix/Divulgação)

Romance, intrigas, disputas políticas, direito das mulheres, machismo e relações familiares são alguns dos temas abordados pela série O alienista (The alienist). Ela tem como trama central a busca pela identidade de um serial killer, para impedir que mais mortes aconteçam. A série é uma produção original Netflix, lançada em 2018. A segunda temporada, denominada Angel of darkness, foi lançada ontem nos Estados Unidos, mas ainda não tem previsão para chegar às telas brasileiras.





Inspirada na obra do autor norte-americano Caleb Carr, a série se passa em Nova York (EUA), no ano de 1896. A primeira temporada conta com 10 episódios, com em média 50 minutos cada e classificação indicativa de 16 anos. A trama começa quando a delegacia de polícia da cidade decide pedir a ajuda de um alienista, para tentar desvendar o mistério por trás de brutais assassinatos. As vítimas eram sempre meninos que viviam da prostituição, cujo os corpos eram encontrados sem roupa e com grandes ferimentos pelo corpo.



Série é inspirada na obra do autor Caleb Carr e mostra a busca pela identidade de um serial killer



O alienista escolhido para solucionar o caso é o dr. Laszio Kreizler, interpretado pelo ator Daniel Bruhl. Como a própria abertura da série descreve, um alienista é uma espécie de médico que se dedica a entender e estudar pessoas que sofrem de doenças mentais e, por isso, são alienadas da própria natureza. Um indivíduo alienado seria aquele que não tem consciência da realidade que o cerca, sendo capaz de cometer atrocidades.





Para ajudá-lo na investigação, dr. Laszio Kreizler forma uma equipe com o jornalista John Moore, interpretado por Luke Evans, e com a secretária Sara Howard, interpretada por Dakota Fanning, que luta com unhas e dentes para ser aceita como detetive na delegacia de Nova York. O desafio do trio é construir uma imagem do assassino, descobrir seus hábitos e gostos, e prendê-lo.





A missão dos detetives não será fácil, já que as primeiras pistas os levam a acreditar que o assassino faz parte da alta sociedade novaiorquina. O que fará com que muitas pessoas, inclusive alguns membros da própria polícia, tentem atrapalhar as investigações e prejudicar os protagonistas. Ao mesmo tempo que se dedicam às investigações, os três também enfrentam problemas pessoais, familiares e profissionais.



Dr. Laszio Kreizler (C) tenta impedir que mais mortes ocorram em Nova York em 1896, com a ajuda do jornalista John Moore e a secretária Sara Howard



ATORES Além de ter belos cenários e um enredo bem escrito, capaz de prender a atenção do público, a série ainda conta com a participação de grandes atores e atrizes, já famosos por participarem de outras produções. Daniel Bruhl, o dr. Laszio Kreizler, já participou de filmes como Capitão América: Guerra civil (2016) e My Zoe (2019), e faz parte do cast da série The falcon and the winter soldier, que ainda não tem previsão de lançamento.





Já Luke Evans, o John Moore, participou de filmes como Anna – O perigo tem nome (2019), A Bela e a Fera (2017) e Drácula – Uma história nunca contada (2014). Dakota Fanning, que dá vida a Sara Howard, é uma das jovens atrizes mais aclamadas pelo público. Ela já participou de produções como Era uma vez em... Hollywood (2019), Oito mulheres e um segredo (2018) e The nightingale (2019).





O alienista ainda conta com a participação de Brian Geraghty, Robert Wisdom, Douglas Smith, Mattew Shear, Q'Orianka Kilcher e Matt Lintz.





* Estagiária sob a supervisão da subeditora Regina Wenreck