Casal 'cool' abraça a vida rural e paga mico em 'Bless this mess'

Casal nova-iorquino decide trocar a megalópole pela vida rural, quando ele recebe uma fazenda como herança, em Bless this mess (foto: FOX/DIVULGAÇÃO) O que você faria se recebesse de herança uma fazenda no interior do país? Rio (Lake Bell) e Mike (Dax Shepard) não pensam duas vezes: abandonam a vida em Nova York e rumam para o Nebraska. Urbanos, não saem do celular, só consomem produtos saudáveis e de baixo índice de gordura e têm atividades típicas dos grandes centros: ela é psicanalista; ele, crítico de música.





Este é o mote da comédia Bless this mess, que estreia na próxima segunda-feira (27), no Fox Premium 1. A América rural, que vive basicamente da agricultura e da pecuária (o Nebraska, no Meio-Oeste, abriga grandes fazendas), não parece ser o sonho de pessoas com os perfis dos personagens. Mas o casal sem filhos que está junto há um ano (e nunca brigou) resolve se tornar fazendeiro.





É claro que vai dar tudo errado. Mesmo que esteja cansada da loucura nova-iorquina, Rio não sabe nada de agricultura e acha que virar fazendeira é usar um chapéu (de maneira errada, logo a advertem). Além do mais, ela carrega como trauma de infância um pânico de vacas.





Mike, por seu lado, não consegue segurar um martelo corretamente. É nesta tentativa de inverter os papéis – quando os urbanos acabam se dando mal com os caipiras – que as situações cômicas tentam se sustentar.

PORÃO

Ao chegar, a herança de Mike (um tio lhe deixou a fazenda que ele só conheceu na infância) não é nada do esperado. A casa está caindo aos pedaços – literalmente, bastam alguns minutos no local para que o casal despenque no porão, por causa de madeira podre.





Há um visitante indesejado (um velho vizinho que usa o banheiro do local) e uma família que quer porque quer comprar as terras. A vida simples que eles almejam começa a se revelar não tão simples assim.





A premissa não é lá muito original e as situações apresentadas no piloto são bastante previsíveis. Mas a comédia tem a seu favor o carisma dos protagonistas – Lake Bell, além de criadora, também dirigiu o piloto – e do time de coadjuvantes.





O estranho flerte entre Rudy (Ed Begley Jr., o excêntrico visitante do banheiro de Rio e Mike) e Constance (Pam Grier), a xerife/comerciante local, já vale o primeiro episódio.





Bless this mess chega ao Brasil com um atraso de um ano. Produção do canal aberto ABC, a série ganhou uma segunda temporada. Com prestígio, evoluiu dos seis episódios da temporada de estreia para 20 na segunda – concluída lá fora no início de maio.





BLESS THIS MESS

Comédia em seis episódios. Estreia segunda (27), com episódio duplo, às 20h30, na Fox Premium 1. Após a estreia, um novo episódio será exibido a cada segunda, no mesmo horário.