Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sexta-feira, 24/07/2020) para seu signo

Oscilando entre sonho e realidade

A Lua em Virgem faz uma oposição a Netuno em Peixes: estamos oscilando entre nossos sonhos, imaginação e sensibilidade (Netuno em Peixes) e nossa segurança na realidade (Lua em Virgem). É preciso fazer uma síntese para que nossos sonhos tenham sua materialização e realmente se manifestem. O bom aspecto aos planetas em Capricórnio nos relembra que sonhos precisam de esforço e persistência para se realizarem.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Sua energia para trabalhar e executar tarefas está em alta, mas é relembrado que seus sonhos e imaginação precisam ser levados em conta na sua realidade objetiva. Oscilar entre realidade e imaginação pode acontecer, mas lembre-se de colocar um pouco mais do seu lado lúdico em su vida e trabalho.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua força de ser quem é de verdade está alta, porém as necessidades e carências de outras pessoas podem lhe demandar tempo. Saiba auxiliar, mas sem deixar de delimitar seu próprio espaço e tempo. Viva o sonho de se relacionar, mas sem perder de vista seu ponto de vista pragmático, crítico e realista. Não perca todo seu tempo com excessos de internet e redes sociais. Vá viver sua vida espontaneamente.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Sua vida pessoal está te demandando cuidado e praticidade. Todavia você tem se entregado às obrigações profissionais, provavelmente em excesso. Demandas irrealistas precisam ser criticadas e questionadas. Ou simplesmente você pode estar precisando diminuir o ritmo e cuidar mais de si mesmo e de sua vida pessoal e familiar. Saiba estabelecer os limites justos.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Sua mente te pede pensamento objetivo, pragmático e realista. Devaneios quanto ao futuro podem lhe tomar a mente, mas é preciso conciliar tais sonhos com sua realidade presente e objetiva. Por mais bela que seja uma visão, será preciso pensar nos passos concretos para realizá-la. A fé também te mobiliza, mas precisa de uma boa dose de racionalidade e realismo.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A necessidade de estabelecer seu sistema de valores e se bancar está alta. Devaneios sobre sexualidade, intimidade, troca e dependência podem lhe tomar, mas é preciso que você não idealize um príncipe encantado ou herói salvador. Olhe para si mesmo com realismo, reconhecendo sua capacidade de se manter pelos próprios pés. Isso te auxiliará a ter padrões mais saudáveis de relação sem dependências doentias.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você está cheio de energia autônoma e independente. Outras pessoas podem lhe demandar atenção, cuidado e afetividade. Esteja atento, porém, aos limites justos, pois em alguns casos isso pode ser uma chantagem emocional e abuso de sua natureza prestativa. Saiba ser autêntico em seus desejos e na manifestação saudável do seu ego. Assim poderá ter relações saudáveis e amorosas.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua necessidade de recolhimento, análise emocional e contato espiritual estão em alta, porém demandas do mundo material podem lhe tomar tempo. Aprenda a se envolver com tais demandas dentro do cabível, separando um tempo para sua vida pessoal e espiritual. Se jogar de corpo e alma no trabalho como uma forma de fugir das próprias emoções pode trazer ainda mais frustrações. Reconheça sua vida emocional.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)



Sua capacidade de servir ao coletivo, ser humanitário e trazer o bem às pessoas está em alta. Cuidado, porém, para não se perder em devaneios ególatras, se fechando em seu mundo pessoal ou círculo de pessoas próximas. Lembre-se da oportunidade de auxiliar o próximo e o quanto isso vai agregar ao seu próprio senso de realização e felicidade. Use essa energia para dar seu toque pessoal na contribuição coletiva.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua vida pública o chama para a realização. Invista na sua carreira e força de trabalho. Sentimentos subjetivos e devaneios podem lhe tirar deste foco. Ficar somente dentro da própria concha será pouco. É preciso usar de audácia para seguir em frente com seu trabalho. Suas emoções bem canalizadas podem contribuir para que suas decisões objetivas sejam mais coerentes com sua verdade interna.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Suas possibilidades de expansão e crescimento estão potencializadas. Todavia, excessos mentais podem atrapalhar o processo. Uma mente descontrolada, que se "afoga" em medos e receios pode minar seus esforços expansivos. Exercícios meditativos serão excelentes para desfocar a mente e permitir sua expressão mais autêntica, fortalecendo sua fé.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua vida emocional está cheia de possibilidades. Transformações positivas lhe batem à porta, mas é preciso cuidado com um apego idealizado ao já estabelecido. Também apego a posses materiais e valores rígidos. Aprenda que mudanças podem ser muito positivas e trazer vida nova e mais significativa. Tire tempo para viver a paixão, sexualidade e seus sentimentos e não somente ficar focado em questões materiais.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



As parcerias lhe agregam muito, trazendo um ponto de vista pragmático, objetivo e realista. Fugir para seu mundo dos sonhos nem sempre será a atitude mais madura. Aprenda o que o outro quer lhe ensinar, já que um pouco de paciência, crítica construtiva, trabalho e pé no chão lhe farão muito bem. Melhor uma relação real e imperfeita do que uma não existente e idealizada.