Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quinta-Feira, 23/07/2020) para seu signo

Lua Nova em Virgem

A Lua Nova entra no signo de Virgem, propiciando novos começos relacionados ao cuidado com o mundo material, nossa capacidade de servir e ser úteis.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A energia da Lua te impele a agir no mundo material. Hora de arrumar a casa, dar aquela faxina. Canalize esse potencial para sua força de trabalho, trazendo seu toque pessoal para seu trabalho e rotina. Também é um excelente momento para iniciar uma nova rotina de atividades físicas ou alterar sua dieta. A conexão com o mundo material te trará segurança e realização.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A energia de novos começos te mobiliza na sua criatividade: hora de fazer algo inovador, inusitado. Iniciar um novo hobbie, brincar, jogar, competir. Também a área dos romances está mobilizada, portanto esteja aberto às novas possibilidades nesta área (ou fazer algo mais romântico e aventureiro para os que já estão numa relação). Viva com mais espontaneidade.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Novos começos relacionados ao lar, família e vida emocional. Este é um momento propício para pensar em reformas e reorganização em sua casa. Faça o que for necessário para limpar, otimizar e melhorar seu ambiente pessoal. Pode ser que também esteja à procura de um novo lar e sua energia para fazer tal busca está em alta. A faxina aqui pode ser também emocional: tire tempo para refletir e depurar suas emoções. Um bom processo terapêutico poderá ser de grande ajuda.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Novos começos a nível das ideias. Excelente momento para buscar novos estudos, trocar informações, especialmente aquelas mais voltadas para a vida prática. Bons livros podem ser grandes companheiros hoje. Também uma boa conversa com conhecidos e amigos. Traga a vibração da organização e disciplina para o reino mental.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Novos começos na área financeira e material. Trace planos e estratégias para aumentar seus ganhos. Também aprenda a planejar melhor seus gastos, evitando gastos impulsivos. Nutra seus talentos e busque também novas possibilidades. Viva o lado material da vida com prazer, se cuidando ese amando mais.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A Lua Nova no seu signo traz um enorme potencial criativo para fazer sua vida caminhar. Seu balanço de energia masculina e feminina traz grande potencial para começar novas empreitadas. Estará se sentindo mais mobilizado na sua intimidade, nos seus desejos e anseios, portanto canalize essa força para planejar e agir.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Suas energias mais sutis são mobilizadas hoje. Sua busca por algo transcendental, místico ou espiritual te motivará a tentar entender melhor essa faceta da vida. Práticas físicas que te conectem ao sutil, como ioga, por exemplo, serão de grande ajuda. Organizar sua vida emocional, limpando padrões emocionais sabotadores, será muito propício e benéfico.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)



Novos começos relacionados à vida social e grupos. Pode ser que novas pessoas entrem em sua vida, portanto abra espaço para receber e celebrar as novas amizades. Organizar e otimizar as relações existentes também. Este é um ótimo dia para se fazer novos planos futuros, pois seu senso crítico te trará mais clareza de propósito. Organizar movimentos coletivos, humanitários e/ou ecológicos também estão na pauta do dia.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Novos começos de trabalho e carreira. Aproveite esta energia para traçar planos de crescimento profissional com pragmatismo e realismo. O uso de sua autoridade está em alta, mas sem perder a sensibilidade. Deixe sua intuição te guiar nos rumos certos que deve tomar. Sua popularidade também está em alta, portanto use deste magnetismo para colocar seu trabalho em evidência.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Novos começos relacionados à expansão e crescimento. Sua vontade de ver novas paragens e rumos está alta. Se permita um pouco mais de liberdade, alegria e aventura. Também estará muito diligente e organizado quanto às sus metas e objetivos. Novidades nos estudos superiores e na busca pela sabedoria.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A energia lunar te mobiliza em sua profundidade emocional: seu anseio por novidades no afetivo-sexual está alto. Aproveite essa energia para explorar novas facetas da troca sexual. Também é um bom momento para se planejar valores em conjunto com o/a parceirx. Outro ponto aqui é a necessidade de organização dos próprios sentimentos. Leve-os em conta, mas sem perder o senso crítico virginiano.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Novos começos em termos de parcerias. Pode atrair novos romances ou talvez parcerias profissionais. De qualquer forma, o importante aqui é se permitir receptividade para com o outro. Se já está numa relação, o momento é excelente para estabelecer novas diretrizes e possibilidades. Também a vida social pode lhe demandar mais atenção.