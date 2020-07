Cirque du Soleil se apresenta na Riviera Maya

Artistas da companhia circense ensaiam para o programa Joya (foto: ELIZABETH RUIZ/AFP)

De máscara, álcool em gel em mãos e mantendo o distanciamento social, os artistas do Cirque du Soleil, na Riviera Mexicana Maya, preparam o ato que apresentam em um teatro quase vazio, após três meses de ausência forçada devido à pandemia de COVID-19.





Os funcionários do programa Joya, uma fantasia inspirada na migração da borboleta-monarca, pedem para não atrapalhar contorcionistas, malabaristas e skatistas que ensaiam para a quinta função desde seu retorno em 3 de julho. "Estamos muito felizes por estarmos de volta aos espetáculos durante esta pandemia, de estarmos aqui para o público", diz a diretora de operações do show, Jamie Sullivan.





Inaugurado em 2014 por essa companhia circense de Québec, em parceria com uma rede de hotéis mexicana, Joya é o segundo espetáculo que volta aos palcos no mundo. Em junho, foi retomado A terra da fantasia, apresentado em Hangzhou, na China.





A crise da pandemia levou a empresa canadense a pedir proteção judicial contra falência. Na semana passada, aceitou uma oferta de compra de seus credores, que servirá de base para seu leilão em agosto. Antes do acordo, demitiu 95% de seus funcionários em março. No México, o elenco evita falar sobre a crise.





Durante o confinamento, do final de março a junho, quase todos os artistas, de 15 países, permaneceram no país, informou Sullivan. Joya é o primeiro espetáculo residente do circo na América Latina e é exibido em um teatro construído especialmente para a obra, que dura 80 minutos e conta com a participação de 30 artistas e 280 técnicos.





ALERTA Quintana Roo, estado no Sudeste do país onde fica a Riviera Maya, está no nível máximo de alerta epidemiológico, segundo os critérios do governo mexicano. Até segunda-feira, somava 6.285 infectados e 800 mortos por COVID-19. Por isso, a lotação do teatro está autorizada para 30% de sua capacidade, ou seja, a 200 dos 650 lugares disponíveis. (AFP)