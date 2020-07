Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 21/07/2020) para seu signo

Ouse ser você

A Lua Nova entra em Leão, nos mobilizando a novos começos criativos, românticos, audaciosos e únicos. Estamos no pleno potencial de ser quem somos. A quadratura a Urano em Touro nos desafia a quebrar estruturas rígidas, ousando ainda mais. Bons aspectos a Marte e Vênus nos mobilizam tanto em nossa individualidade quanto na necessidade de troca.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua necessidade de se expressar tal qual é está, especialmente hoje, exaltada. Você precisa canalizar essa energia para ações criativas, para se divertir, tirar tempo para si mesmo. Mesmo que questões financeiras o incomodem, lembre-se da diversão e alegria que o dinheiro não pode comprar. Seja único, sinta a vida pulsante dentro de si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua necessidade de ter seu próprio espaço e ser dono do seu lar está exaltada. Se aproprie de suas emoções de maneira genuína e autêntica. Estabelecer seu espaço lhe trará senso de autonomia e completude. A conexão com a vida espiritual também lhe trará esse senso resgatado de autonomia. Nem tudo precisa ser feito a ferro e fogo. Aprender a confiar mais no fluxo da vida e mais tolerância e flexibilidade auxiliarão bastante.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua capacidade comunicativa está em alta e lhe pede apropriação. Comunique aquilo que sente claramente, mas sem precisar de excessos emocionais. A interação com amigos também te auxiliará a resgatar seu senso de individualidade. Flexibilidade emocional e familiar lhe farão muito bem.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A necessidade de reconhecer seu valor próprio está em alta. Suas emoções lhe relembram de sentir-se seguro naquilo em que acredita. Opiniões públicas e sociais não devem lhe diminuir. Saiba viver de acordo com seus valores e não com o que esperam de você. Sua independência material lhe traráainda mais forças para se bancar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A energia da Lua Nova no seu signo te mobiliza em sua assertividade e criatividade. Seja livre, seja único, seja dono de suas próprias emoções. Ouse ser quem você é, mesmo perante estruturas rígidas e arcaicas. Sua fé te fortalece agora para que você faça brilhar a sua luz.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções estão mobilizadas. Mesmo que tenha resistência, ainda assim se permita explorar sua vida emocional. Tente entender em que ponto suprimiu a própria criatividade, por quais motivos deixou de se posicionar ou viver de maneira mais espontânea. Não permita que sistemas rígidos de crença o limitem. Esteja aberto às possibilidades de transcendência e renovação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas possibilidades de interação emocional com seus amigos e nos grupos está em alta. Compartilhe um pouco mais de sua luz emocional. Ouse sair das sombras, pois o mundo te aguarda. Sua contribuição pode ajudar a muitos. As relações lhe auxiliarão no caminho de se encontrar e se entender melhor.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Suas emoções lhe indicam o caminho da realização profissional. Ouse expor mais do que tem de melhor, faça contribuições mais pessoais. Não se prensa ao que o outro pensa sobre você ou o juízo de valores que vem de fora. Sua verdade pertence a você. Quem mais precisa acreditar no seu potencial e você mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções estão expansivas, lhe pedindo mais liberdade de velhos condicionamentos. Se permita quebrar um pouco da rotina massante e rígida, buscando seu natural talento para inovar e expandir. Fortaleça sua fé, pois aqui é onde suas raízes acharão solo fértil. Expanda seus horizontes.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções profundas são mobilizadas. Se permita mais troca afetiva, sexual e criativa. A segurança emocional aqui vem da entrega. A força emocional do dar conta de sair de si próprio e encontrar a alegria da partilha. Tente não ficar controlando tudo ou ser autoritário. Fluidez e entrega gerando criatividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções lhe pedem que veja mais o lado do outro, seja mais empático e parceiro. Relações alegres e criativas. Não fique preso dentro de si próprio ou nas lembranças do passado, já que um mundo novo lhe convida a festejar, socializar e ver a vida sob outros pontos de vista. Celebre a diversidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Momento de usar suas emoções criativas com respaldo prático. Canalize sua força emocional em algo útil. Será preciso sair da rigidez e preguiça metal e botar as mãos na massa. Isso te dará um senso de segurança em suas próprias capacidades. Sirva com amor, devoção e alegria.