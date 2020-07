Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sexta-feira, 17/07/2020) para seu signo

Conflitos que pedem sensibilidade

A Lua continua minguando em Gêmeos, nos relembrando do que precisamos comunicar em termos emocionais para nos curar. Ocorre também uma cruz-T, um aspecto mais conflitante, entre Pallas em Capricórnio, Vesta em Câncer e Lilith em Áries. Os conflitos entre ser autêntico, expressar a própria emoção e dar conta dos compromissos sociais nos pedem atenção, lembrando de usar da sensibilidade feminina dos aspectos envolvidos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A frustração de não ter sido você mesmo pode falar alto, questionando sua atuação no mundo e no lar. É preciso comunicar e verbalizar suas dores na medida certa. Seu fogo interno arde no sentido dos seus sonhos e te trazem a luz que precisa para reformular a vida material com sabedoria e bom senso. Se expresse de maneira autêntica, mas também dando espaço para o outro se posicionar de maneira justa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As frustrações emocionais falam alto hoje, influenciando a mente e suas crenças. É preciso lembrar que um bom processo terapêutico pode te aliviar muito nas suas dores. Velhos valores estão indo embora, uma velha vida construída que já não cabe mais. Agora é reconhecer e acolher suas emoções, o que te auxiliará a mudar suas idéias e te dará a sabedoria necessária para encarar seu futuro com mais equilíbrio e sabedoria.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de valor próprio está vivo e brilhante, questionando suas relações sociais e também as afetivas e sexuais. É preciso se recolher na sua sabedoria emocional, permitindo uma reavaliação da maneira como troca com o outro; essa faceta te pede mais sabedoria e discernimento. O olhar de pessoas de fora e de amigos pode te auxiliar a se resgatar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Conflitos entre vida pessoal, carreira e casamento são mobilizados. Seu fogo interno arde no sentido de ser você mesmo, autêntico e único. Essa visão se contrapõe à necessidade de se relacionar com mais sabedoria e imparcialidade. Sua necessidade de ter mais autonomia na carreira e depender menos do outro também é uma forte motivação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua vida material passa por transformações, as quais você deve fazer com equilíbrio, harmonia e graciosidade. O fogo espiritual arde no sentido de te dar forças para fazer tal renovação. Objetivos frustrados podem estar te mobilizando na sua raiva; use dessa força de desejar para dar conta de transformar suas realidades materiais com mais fé e garra.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ideias inovadoras e progressistas causam um verdadeiro incêndio na sua mente, te pedindo que expresse sua personalidade e essência com mais discernimento e sabedoria. Frustrações sexuais e afetivas precisam ser analisadas e abarcadas. Energia sexual é algo básico para se expressar sua criatividade e produtividade verdadeiras. Você pode tanto expressar literalmente sua sexualidade, quanto canalizar essa força em atividades criativas, mas jamais deve reprimi-la. Reinvente-se.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você é questionado hoje por família, casamento e carreira. Todas as áreas fundamentais de sua vida te pedem seu natural senso de mediação e temperança para que sejam harmonizadas. Seu fogo interno te pede contribuições de carreira e coisa positivas que você possa dar ao mundo, lembrando-se de olhar para a vida familiar e afetiva com mais discernimento e sabedoria. E lembre-se de não frustrar sua necessidade de parceria e romance.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua fé arde, te mobilizando a novas empreitadas e a expandir seus horizontes. Essa movimentação te mobiliza mentalmente, te pedindo maior capacidade de ponderar e julgar com mais sabedoria. Use de mais sabedoria no seu raciocínio. A necessidade de materializar suas idéias e objetivos agora é grande, portanto não ignore os pequenos passos e detalhes necessários para que sua visão mais ampla se materialize.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A crença no poder das mudanças incita seu fogo interno, trazendo reformas materiais. Seu olhar para finanças e a vida material carece de maior equilíbrio, temperança e sabedoria. A necessidade de se expressar criativamente não deve ser ignorada, pois ela faz parte das muitas possibilidades de se renovar sua vida material agora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A necessidade de se relacionar com o outro e de expressar mais afetividade tem sido fonte de seu foco. Esse tipo de vivência te incita a ter um olhar mais equilibrado para consigo próprio, te flexibilizando e lhe deixando menos rígido. As necessidades afetivas, familiares e emocionais não devem ser ignoradas. Sua conexão com suas raízes e desejos te dará asas para melhorar sua vivência a dois. Abra espaço para o amor.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu fogo interno arde no sentido de cuidar da sua vida material e saúde. Isso te faz se voltar para o amparo espiritual com mais sabedoria, discernimento e temperança. Um pouco mais de solidez na fé te auxiliará a renovar seu corpo, sua rotina, trabalho e tudo que diga respeito ao mundo material. Não ignore sua necessidade de verbalizar suas idéias. Converse com Deus, seja franco e honesto.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua crença em si próprio e em suas capacidades mobiliza seu fogo interno, te trazendo mais coragem, audácia, criatividade e unicidade. Isso te fará ter um olhar mais objetivo e racional para com as relações sócias e amizades. Se permita uma análise mais objetiva e ponderada de tais relações, percebendo quais se adaptam mais a quem você é. Sua vida material e finanças pedem atenção; a libertação anterior mencionada pode ser a chave para fazer essa esfera da sua vida deslanchar.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com