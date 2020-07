Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quinta-Feira, 16/07/2020) para seu signo

Amor flexível

A Lua Minguante entra em Gêmeos. Estamos mais conectados à nossa capacidade comunicativa, mas nesta fase, em especial, à qualidade desta. Saber a hora de se comunicar e a hora de se calar é fundamental. Também somos lembrados que existem diversas formas não verbais de comunicação. A conjunção a Vênus nos pede reavaliação das relações. Entender velhas expectativas e dores do terreno afetivo-sexual. Nostalgia quanto a relações antigas também pode ocorrer. Também somos lembrados que as relações e suas emoções podem ser mais leves, divertidas e adaptáveis.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Conversas leves e despretensiosas sobre os próprios sentimentos amorosos podem ser muito benéficas. Você é lembrado hoje que amar engloba se dar liberdade e também ao outro. Seu ambiente imediato também pede mais carinho, compreensão e alegria. Conversas curativas sobre o passado, especialmente afetivo-sexual, podem te trazer mais síntese e libertação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu olhar para suas posses materiais pode ser mais leve, desprendido e flexível. Se pergunte o motivo pelo qual se quer tanto alguma coisa. Olhe com mais leveza para seu ambinete e os objetos à sua volta, desapegando daquilo que não é realmente necessário. Objetos que te lembrem de relações passadas também devem ser reavaliados, para se entender se está guardando boas lembranças ou somente se torturando.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O encontro de dois astros femininos no seu signo te abre mais para sua sensibilidade. Se permita um olhar mais doce para com a vida. Use do amor próprio com sabedoria, aprendendo a se cuidar, sendo “mãe de si mesmo”. Você pode se relembrar do quanto não se amou de verdade, percebendo a possibilidade de se nutrir e amar da melhor maneira.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu contato com o plano mais emocional, sutil e espiritual traz uma onda de amor, bem estar e cuidado. Se permita a delícia da entrega através de meditação, oração, uso do magnetismo, uma boa música, arte ou qualquer coisa que te desperte para o mundo interno da criaitvidade. Boas lembranças passadas podem auxiliar muito.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas relações sociais e de amizade pedem amor na medida certa. Amizades que se tornam amores e vice versa estão mobilizadas. As lembranças de bons momentos vividos em grupos podem permear a mente. Lembre-se do seu papel de entreter o público, de trazer paz e conciliação entre as pessoas. Um pouco mais de sensibilidade para o coletivo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua capacidade de se relacionar no trabalho está evidenciada, assim como a maneira como você coloca sua imagem pública para o mundo. Saiba usar da comunicação na medida certa, expressando seu valor próprio com alegria e leveza. Seu uso da autoridade envolve muito da sensibilidade também. Seu magnetismo pessoal está atraindo o público, portanto aproveite.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Antigos objetivos podem te acionar, te relembrando de seus objetivos de amar e ser amado com liberdade, alegria e expansão. Ocorre também um resgate da fé amorosa e mística, te pedindo entrega e confiança. Suas idéias mais abstratas fluem com mais leveza e flexibilidade também. Enxergue o lado benevolente e afetivo que a vida lhe oferece.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Memórias afetivas e/ou sexuais podem te mobilizar, te lembrando dos prazeres que o amor pode proporcionar. A necessidade de se trocar profundamente com o outro está presente, aguçando sua curiosidade e poder comunicativo. Mas também é relembrado do que foi ruim em tais experiências para que possa transformar a maneira como troca.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Relações antigas podem ressurgir como uma forma de reconciliação com as próprias emoções. Sua necessidade de interagir e socializar também, mas lembre-se que a fase minguante da Lua te pede a sabedoria de saber como e quando se relacionar. Deixar velhas relações irem também pode estar na pauta do dia, mas o tom aqui é de leveza.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia te pede que faça seu serviço com mais amor e sensibilidade. Dar aquele toque especial no que você vende ou no serviço que presta. Mas lembre-se de trabalhar dentro do seu próprio ritmo. O quanto você se valoriza e à sua capacidade de servir são a pauta do dia. Mais carinho e cuidado para com o próprio corpo também.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje te pede atenção na expressão de sua criatividade. Seus hobbies e diversões podem te trazer especial significação. Também a vivência de romances flexíveis, inesperados e inusitados. Permita vivenciar isso tudo dentro do seu tempo e ritmo. Relações antigas também podem estar na pauta do dia, mas te pedem criatividade e renovação. Buscar o melhor de cada situação.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu dia te leva mais à introspecção e ao lar. Reveja o que te traz mais alegria nesse âmbito. Memórias passadas podem te trazer bons sentimentos e alegria. Reorganizar sua casa, fazendo-a mais bonita e limpa também pode auxiliar muito. Guarde as boas memórias no coração, sabendo que são parte na construção de quem você é.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com