Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 14/07/2020) para seu signo

Desfazendo velhos valores

A Lua Minguante entra em Touro, nos pedindo certo recolhimento em nós próprios e naquilo que valorizamos. Há uma busca sábia pelo senso de valor próprio. Se permita o seu próprio ritmo. A conjunção a Urano faz uma verdadeira revolução emocional e material, nos pedindo desapego de valores que já não se alinham à verdade do ser. Olhe para o passado com mais objetividade, assim como para suas próprias emoções. Uma boa limpeza naquela pilha de objetos acumulados também é benéfica.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hora de reciclar, reaproveitar e reutilizar. Aproveite a energia de hoje para se desfazer de objetos que prendem a sua energia. Colocar os bens materiais para circular também é uma forma de fazer a energia da abundância circular. Também não se prenda a valores rígidos, se permitindo enxergar os pontos de vista diferentes do seu com tranqüilidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje te pede reinvenção de si próprio. Aprenda a olhar a si mesmo com um olhar renovado, pois você não é mais aquela pessoa do passado. Se ame, se cuide, se perdoe e siga em frente. Você vive hoje um misto de nostalgia e futurismo, balanceando ideais novas com conceitos antigos, mas tudo isso para que chegue à melhor versão de si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Cargas emocionais subconscientes são hoje limpas. Pode ser mesmo questões que você desconhecia ou achava que há muito haviam sido resolvidas. De qualquer forma a hora é de uma faxina emocional. Práticas como ioga, meditação, psicanálise e afins podem lhe ser muito benéficas neste processo. Se permita entrega à vida, pois sairá fortalecido do processo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de renovação passa pela área social. Um balancear entre velhas e novas amizades e grupos lhe pede atenção. Você não precisa sempre estar de acordo com o grupo, pode se permitir expressar suas opiniões. Sua necessidade de lutar por uma sociedade mais justa também está alta, mas saiba fazê-lo com sabedoria.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua vida e imagem profissional lhe pedem renovação. Talvez precise aprender a ousar mais e sair da zona de conforto. Pode ser que nem sejam mudanças tão radicais, mas que de qualquer forma se fazem necessárias. Use um pouco mais da sua subjetividade para fluir no mundo material. Sua imagem para o mundo pode ser mais fluida e sensível.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Hoje é um dia de revisar suas metas em longo prazo. Não seja rígido, pois novas possibilidades podem se apresentar. Sua necessidade de liberdade está bem maior do que de costume, permita-se as pequenas liberdades com sabedoria. Quebra de velhos dogmas e crenças limitantes, aprenda a mudar seu olhar para a vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

É preciso rever se não tem dependido demais do outro, de sua aprovação e valores. Depositar seu senso de valor próprio no julgamento alheio pode atrapalhar bastante. O dia de hoje te pede uma limpeza de suas emoções profundas. Seja flexível para que essa mudança emocional possa te beneficiar. Olhe para a afetividade e sexualidade com mais liberdade e objetividade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua relação com o outro, com parceirxs e vida social pedem reformulação. Pode ser que tenha sido possessivo nas suas relações e o dia te pede maior objetividade e desapego, sabendo respeitar o espaço alheio. Se tentou agradar demais, pode ser um bom momento de expressar seu espaço e valores pessoais nas relações com maior clareza e propriedade. Deixe velhos padrões de relacionamento ir, se permitindo mais liberdade e prazer.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua vida material te pede um olhar mais livre. Aprenda a se libertar de rotinas opressoras na medida certa. Se nem tudo sai conforme o planejado, tenha um olhar mais sereno e objetivo, pois pode haver mudanças criativas na realidade objetiva que você talvez não enxergue agora. Se permita ousar mais no trabalho e no seu ambiente pessoal, numa verdadeira faxina criativa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O clima emocional de hoje te deixa mais ousado para sair da contenção e se expressar mais verdadeiramente. Sua expressão emocional precisa de mais espaço e hoje você coloca para fora velhas couraças e armaduras que impediam sua expressão mais genuína. Não se apegue a uma imagem enrijecida de si mesmo, pois descobrirá que possui mais talentos e facetas do que imagina.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O apego ao passado pede renovação e/ou ruptura. É preciso se permitir mais liberdade no âmbito pessoal, familiar e emocional. Velhos sentimentos devem ser olhados com mais objetividade. Menos apego ao passado, mas conexão com sua expressão emocional verdadeira. Se permita a depuração emocional para se sentir mais leve e valorizado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O reino mental passa por uma faxina, te pedindo desapego de velhas idéias e padrões mentais rígidos. Não se apegue a velhos conceitos, pois novas idéias te convidam a olhar ao seu redor com mais flexibilidade e leveza. Algumas relações também pedem desapego e objetividade. Aprenda a olhar para dentro antes de tomar decisões.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com