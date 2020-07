Primeiro, os blockbusters

Filmes como Velozes e furiosos 9, com Vin Diesel, deverão estar entre as primeiras estreias na retomada (foto: Dia Dipasupil/AFP %u2013 31/1/20) Nos próximos dias, o #JuntosPeloCinema lança uma nova fase e anuncia o festival De volta para o cinema, idealizado pelo crítico, curador e apresentador Érico Borgo em parceria com distribuidores e exibidores. Os filmes que poderão ser vistos na telona em primeiro lugar devem incluir produções explosivas como Velozes e furiosos 9. Afinal, deveria ter estreado em abril.





Jean-Thomas Bernardini, da Imovision e da Reserva Cultural, é um raro independente nessa festa de grandes. O cinéfilo sabe que ele tem preocupações específicas, até porque, no seu conjunto de salas, os blockbusters entram pontualmente e o perfil é por um produto mais seletivo. De arte, autoral. Filmes brasileiros classificados como miúras têm no Reserva alguns de seus espaços mais tradicionais em São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro. Por enquanto, a campanha é para devolver ao público o gosto por esse prazer momentaneamente adiado. Tempo perdido, tempo reencontrado, o da ida ao cinema. Jean-Thomas já antecipou que conseguiu garantir seu direito à diferença, mas preferiu não adiantar detalhes.





"O cinema sempre fez parte da minha vida e, no âmbito profissional, foi graças a essa paixão que consegui muito do que conquistei. Fazer parte desse movimento único na história e auxiliar no retorno do público a essa experiência sem igual é uma grande emoção", diz Borgo. Mais alguns dias servirão para saber o que o festival De volta para o cinema reserva ao público. As coisas recomeçam, mas todos sabem que terá de ser com atendimento a protocolos de segurança e normas que ainda estão sendo definidos com autoridades municipais e estaduais.(Estadão Conteúdo)