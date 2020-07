Preparando a volta da telona

Setor cinematográfico já se planeja para remodelar as salas, levando em conta distanciamento social e protocolos sanitários (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press %u2013 24/9/14) O setor do audiovisual vem discutindo sua nova realidade desde que as salas de cinema foram fechadas no Brasil, em março, por causa da pandemia de coro- navírus. Imediatamente, formaram-se grupos remotos para debater a reabertura. Lá atrás, há mais de 100 dias, o olhar era um. Agora é outro. Desde as 12h de terça-feira (7), surgiu nas redes a campanha #JuntosPeloCinema. Como tudo agora se divide em etapas, a fase 1 da campanha é para lembrar o público do prazer que é ver filmes no escurinho do cinema.





Chupando drops de anis, cantava Rita Lee. Hoje é comendo pipoca e tomando refrigerante. Durante esses meses de confinamento, o público passou a usar cada vez mais as plataformas de streaming, os drive-ins voltaram com força. Com a reabertura ainda sem data, que terá um protocolo rígido e restritivo – menos espectadores, distanciamento social, maximização da higiene –, o faturamento poderá ser, aos poucos, retomado.





Mas qual é o percentual do público que realmente voltará às salas, pelo menos de cara? Criou-se a campanha #JuntospeloCinema, que reúne distribuidores, exibidores, programadores, profissionais unidos pela nova retomada. As ações concretas são mediadas pela Flix Media, empresa especializada na comercialização de espaços publicitários para cinema, que opera com os grandes do mercado, as majors e as maiores redes exibidoras. Estamos falando de consumo massificado, a volta dos blockbusters.

DEPOIMENTOS

Na nova campanha constam depoimentos como o de André Sala, diretor-geral da Sony Brasil: "Cada ida ao cinema é um evento. A sala escura, a tela grande, o som fazendo estremecer a cadeira... No cinema, você não só assiste ao filme, você o vivencia. O movimento #JuntosPeloCinema quer garantir que essa experiência única retorne com conforto e segurança para a vida do público". Cesar Silva, VP e diretor-geral da Paramount Pictures Brasil, destaca: “Acreditamos na experiência do cinema e nos orgulhamos em fazer parte dessa iniciativa de todo o mercado para uma retomada de atividades segura e responsável. O cinema faz parte da nossa vida, tem papel importante na nossa cultura e, assim como nós, vai se adaptar aos novos tempos, cumprindo o seu papel de trazer informação, emoção e esperança para os espectadores”.





E Hernán Viviano realça: "Na Warner Bros. Pictures, nós acreditamos no poder das histórias, e não há lugar melhor para contá-las do que nos cinemas. Estamos muito orgulhosos em participar do projeto #JuntosPeloCinema, para que a magia do cinema finalmente retorne e continue a encantar todos os brasileiros, como fazemos há quase 100 anos". Todo esse esforço é para motivar o público a retornar às salas. (Estadão Conteúdo)