Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Domingo, 12/07/2020) para seu signo

Expressando a sensibilidade

Mercúrio volta ao movimento direto em Câncer. Após um período de revisão mental e emocional, podemos voltar a nos comunicar com mais clareza, especialmente no campo dos sentimentos. Comunicação cativante e que pode e deve ser voltada para o mundo. Também ocorre hoje um trígono entre Sol em Câncer e Netuno em Peixes, que facilita muito a consciência de nossas emoções pessoais e coletivas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Aproveite o dia de hoje para conversar com os seus familiares e/ou entes mais queridos e próximos. A consciência de sua sensibilidade e sentimentos está alta. Há mesmo uma inspiração espiritual que te traz mais clareza neste processo. Falar sobre as dores do passado pode ser libertador e te permitir um novo começo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua capacidade de se comunicar e verbalizar está em alta, especialmente se essa fala incluir sua sensibilidade. Divida mais com os outros um pouco do seu mundo, das suas idéias criativas. Perceba aqueles à sua volta com mais empatia, se permita escutar suas idéias, já que isto poderá te agregar muito agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu planeta regente, Mercúrio, te dá um gás extra, um impulso para recomeçar e focar mais na sua vida exterior. Novas idéias, especialmente na área financeira, ganham asas para lhe permitir maiores realizações. Olhe para o mundo material e sua carreira com um pouco mais de amor e cuidado. Dê sua contribuição para fazer do mundo um lugar melhor.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Mercúrio te fez passar as últimas semanas repensando seriamente quem você é, quais as suas emoções e qual o seu propósito verdadeiro. Chegou a hora de verbalizar e expressar a sua verdade. Sua fé na vida está mais alta, assim como seu senso de confiança. Se permita uma comunicação que seja sua verdade emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você passou um tempo refletindo sobre questões espirituais, psicológicas, subconscientes e emocionas. Agora chegou o momento de expressar mais claramente tais idéias. Sua conexão espiritual está aberta e clara, aproveite para resgatar idéias criativas que estão vindo à tona. Sua fluidez emocional está alta, portanto abra caminho para que essa sensibilidade trabalhe a seu favor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu planeta regente, Mercúrio, te dá mais energia agora para focar na resolução da vida externa. No seu caso, em especial, na parte de relacionamentos. Você passou por um tempo revendo relações de amizade e de romance, mas agora é chegado o momento de ter conversas emocionalmente honestas com as pessoas. Se permita verbalizar mais suas emoções quanto aos outros, tenha um olhar de sensibilidade. Tentar manter um controle rígido sobre suas emoções pode ser um peso; o ideal aqui é conseguir manter conversas racionais, mas que também levem em conta os seus sentimentos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

As últimas semanas te fizeram repensar muito sobre sua carreira, seu propósito no mundo e o uso de sua autoridade. Chegou o momento de colocar esses planos para frente, agir no mundo, expressar seu profissionalismo e propósitos. Momento de falar com mais autoridade e imparcialidade. Sua capacidade de trabalhar e dar o melhor de si está alta.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Você passou as últimas semanas repensando planos futuros, as diretrizes da sua fé e crenças e seus planos em longo prazo. Agora chegou a hora de expressá-los mais claramente no mundo lá fora. Ideias intuitivas estão em alta, assim como a fé em si próprio, de ser quem você é. Se permita usar da sua sensibilidade para falar aquilo que acredita, compartilhe da sua visão de mundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As últimas semanas lhe fizeram repensar sobre seus sentimentos profundos, bens partilhados, sexualidade e transformações. O momento agora traz mais clareza quanto a estes tópicos. Suas idéias profundas farão mais sentido e você estará apto a verbalizá-las mais adequadamente. Sua sensibilidade lhe dará mais clareza de propósito e sentido.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

As últimas semanas tiveram um foco especial em repensar relações e parcerias, especialmente as afetivo-românticas. Também na maneira como você troca afeto e o expressa ao outro. Chegou o momento de expressar com mais clareza suas emoções nas relações. Você está pensando com mais sensibilidade e compaixão, portanto aproveite o momento.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um excelente momento para cuidar da rotina, trabalho e saúde. Essa área foi foco de reavaliação nas últimas semanas, mas agora te pede mais proatividade. Cuide do seu ambiente com mais carinho e amor, trate bem do seu corpo, se dê uma alimentação que seja tanto nutritiva quanto saborosa. Viva o mundo físico com amor.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento te permitirá maior liberdade de expressão, te facilitando a verbalização de suas idéias únicas e criativas. As últimas semanas te levaram a se questionar em seus propósitos, se você tem feito o que realmente quer e com seu coração. A área dos romances também pode ter passado por reavaliações, mas agora chegou o momento de brilhar pelo seu emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com