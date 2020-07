Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sexta-feira, 10/07/2020) para seu signo

Amor com individualidade

Vênus em Gêmeos faz sextil a Quíron em Áries. O dia de hoje nos mostra que o amor pode e deve apoiar as individualidades. Estar com outra pessoa não significa que precisa ficar misturado com o outro. O amor deve ser leve e aberto ao diálogo. Aliás, diálogos construtivos trazem grande potencial de cura para as relações, especialmente hoje. Vivenciar nosso valor próprio e compartilhar isso com o mundo também será bem terapêutico.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Quíron em seu signo tem te pedido cura do uso de sua individualidade, força e assertividade. Hoje você é lembrado que o amor pode ser livre, leve, flexível e que não precisa abrir mão de ser quem é para vivenciá-lo. Se permita verbalizar aquilo que acredita, seus valores e desejos. Quem te ama realmente, te aceita na sua totalidade, mesmo que discorde (o que também é um direito do outro).

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje te relembra que é bom fazer algo por si próprio e não somente ficar agradando os outros. Qual foi a última vez que você cuidou de si próprio, da sua aparência, do seu corpo. Sua sensibilidade precisa ser aplicada ao mundo material. Sua intuição para como fazer o mundo material funcionar, assim como para angariar mais recursos, está em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Vênus está a um bom tempo transitando pelo seu signo, te relembrando de viver o amor, a troca, os prazeres e a partilha. O contato com Quíron na casa dos grupos te fará mais generoso na partilha com os semelhantes. Doe mais do prazer e alegria que você é com o mundo! Seus amigos, grupos e público estão aguardando um pouco mais de todo esse amor que você tem vibrado.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua busca por identidade profissional tem sido intensa e pode ter te levado a questionar muitas coisas nesta área. Mas você é relembrado por Vênus que deve confiar no espiritual e na sua sensibilidade. Seu talento de cuidar, amar e nutrir é fundamental para que você encontre o melhor caminho profissional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você tem sido estimulado por Vênus a interagir mais com amigos e grupos a partir de um senso de equilíbrio, amor e justiça. Mas lembre-se que expor suas crenças e idéias pode ser importante para melhorar tais relações. Nem todos são obrigados a concordar com seu ponto de vista, mas isso nem sempre inviabiliza as possibilidades de amizade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu brilho e dedicação na carreira têm sido notáveis nos últimos tempos. Mas é preciso lembrar que você também tem suas emoções, crises e dificuldades. Não é obrigado a passar uma imagem de perfeição pro mundo lá fora. Colocar um pouco mais dos seus sentimentos no trabalho pode te auxiliar muito. Saber a hora de dizer “não” para o excesso de trabalho também.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você está com altas expectativas, valorizando seus conceitos e crenças pelo posicionamento de Vênus. Todavia, é preciso lembrar que o outro tem direito a ter a própria opinião e isso nem sempre tem que ser igual à sua própria. Nem tudo tem que ser uniformizado. Permitir que o outro expresse suas próprias crenças te trará liberdade. Visões diferentes podem se complementar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Vênus tem te estimulado em sua área afetivo-sexual, te lembrando de partilhar seus talentos e valores com o outro e com o mundo. Você é relembrado que seu senso crítico e pessoal pode te auxiliar, pois nem tudo precisa e deve ser compartilhado. Compartilhar o que você tem de valor para aqueles que receberão isto bem. Praticidade aliada ao emocional profundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem sido estimulado ao amor, partilha e cooperação. Sua vida social está em alta, mas é preciso relembrar que precisa dar sua contribuição pessoal nesta área. Sua criatividade será muito bem vinda e apreciada pelo público. O dia de hoje te propicia a descoberta que o amor pode e deve abarcar seu senso de identidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seus esforços para agregar valor ao seu trabalho, harmonizar com colegas e amor pelo serviço tem estimulados por Vênus. Mas agora você é lembrado que pode e deve dar uma contribuição mais pessoal e subjetiva nestas áreas. Você é relembrado de motivações pessoais que o fazem escolher atuar em determinada área de serviço e isso te fortalecerá.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem brilhado, já que Vênus transita na sua área criativa. Tem sido mesmo a alma da festa e recebido atenção. Todavia, é preciso lembrar que tem direito a verbalizar a própria opinião. Isso não diminui seu brilho, muito pelo contrário, aumenta seu carisma e senso de propósito. Algumas verdades faladas da maneira certa podem ser libertadoras.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Vênus tem te motivado à cooperação, harmonia e paz no lar e nas relações íntimas. Todavia, é preciso que você expresse um pouco mais de seus valores pessoais em tais relações. Há uma motivação para que você se expresse tal qual é no meio familiar, mas com diplomacia e entendimento. Possibilidade de harmonização de questões financeiras e familiares.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com