Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Segunda-feira, 06/07/2020) para seu signo

Nutrição espiritual

Ceres entra em movimento retrógrado no signo de Peixes. Como a deusa dos grãos, Ceres nos lembra de nutrição, cuidados práticos e maternidade. Como arquétipo astrológico, sua posição mostra aquilo que nos nutre, que nos demanda cuidado, rotina e reparação. No signo de Peixes, somos relembrados que também precisamos de rituais e rotinas emocionais e/ou espirituais. O movimento retrógrado vai nos fazer refletir e buscar dentro de nós aquele alimento não palpável, que é afetivo e espiritual, mas que pode fazer tanta falta quanto o alimento físico.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Para você a busca se encontra realmente no terreno psíquico e espiritual. Você tem cuidado das suas emoções, do seu psicológico? Este período vem lhe lembrar que a “higiene emocional” também é importante. Sua nutrição espiritual também é importante, se permita boas doses de contato com os planos superiores.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há uma grande necessidade de se nutrir de boas amizades, de gente com quem você possa trocar idéias sobre espiritualidade, suas emoções e o sentido da vida. Mas, se são relações superficiais, é provável que não estejam realmente te alimentando. Reflita nesse momento em que tipo de pessoa quer atrair para a sua vida agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O quanto você tem satisfação com o seu trabalho? Sua carreira te nutre de bons sentimentos ou somente de dinheiro? Importante uma busca por uma meta que te traga tanto realização material quanto satisfação com o que faz. Algumas arestas podem ter que ser aparadas agora em sua carreira e imagem profissional para que você apresente sue melhor.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O quanto sua fé te nutre e te ampara é um tema importante aqui. Suas práticas religiosas podem ser muito importantes e que agora precisam ser feitas em casa, dada a pandemia. Mas lembre-se, a conexão com o divino está em todo lugar, sua casa pode e deve ser um tempo de nutrição espiritual. Suas metas de longo prazo também podem ser aprimoradas agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

É preciso viver a nutrição da troca afetiva-sexual. Essa energia criativa te auxilia a quebrar barreiras e superar obstáculos. Mas aqui você também é relembrado de prezar a qualidade e não somente quantidade. Uma troca emocional profunda te dará aquele senso de acolhimento e bem estar. Reveja o que te realiza de verdade nesta área.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas parcerias são fonte de nutrição e apoio? Aqui é preciso rever e lapidar arestas para que a troca com o outro seja um prazer e não uma obrigação mecânica. Se permita ser cuidado pelo outro, permita que o outro se aproxime mais e expresse suas emoções. Tente aceitar mais e julgar menos. Cuidados para com a relação são uma forma de expressar amor também.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua revisão está mesmo ligada ao seu trabalho, rotina e saúde. Mas tente rever qual a qualidade emocional com que faz tudo isso. Seu trabalho deve te nutrir nos níveis mais sutis. Seu cuidado com o corpo e saúde pede sensibilidade sempre. Reveja como colocar mais amor na sua vida diária. Mais amor para com colegas de trabalho e clientes.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Você precisa se nutrir mais da sua própria criatividade e brilho. Tem trabalhado pelo seu sucesso? Por se colocar mais no centro do palco? Cuidar da própria aparência também pode te nutrir, como naquelas vezes em que se olha no espelho e se sente muito bem. Cuide mais do seu lado criativo e romântico, se permita fluir.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Será preciso rever como sua vida pessoal e familiar te nutre. Se sente amado e incluído no ambiente familiar? Se sente em casa na própria casa? Momento bom de lapidar as arestas emocionais, cuidar do próprio processo emocional, talvez com uma terapia ou abrindo seu coração para alguém que confie.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O terreno das idéias pode ser fonte de nutrição, especialmente na busca por conhecimentos e idéias que sejam transcendentais e além do mundo material. Momento de se rever sua “nutrição mental”: tem assistido e ouvido a conteúdos ruins, de vibração baixa? Que tipo de conversas mantém? Se você engolisse as suas palavras, elas te nutririam ou te envenenariam? Lembre-se de expressar amorosidade pela sua comunicação.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Os prazeres materiais podem ser uma fonte curativa e de nutrição espiritual. Estar cheio de vibração espiritual também se expressa através de boas comidas, uma massagem, aromas, toques, boas músicas, etc. Encontre o sentido que seus bens materiais e vivências sensuais te trazem. O mundo da matéria é, antes de tudo, um reflexo de nossa vida espiritual.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está sendo questionado se está vivendo e se nutrindo de acordo com a sua Essência: amor puro, desprendido, incondicional. Você tem sido essa grande mãe espiritual, acolhedora e amorosa? Abarcar essa faceta te trará brilho e realização profundos. Este período te ajudará a encontrar dentro de si essas qualidades e trabalhar a favor delas.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com