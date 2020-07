Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Domingo, 05/07/2020) para seu signo

Eclipse Lunar em Capricórnio

Ocorre hoje um Eclipse Lunar no signo de Capricórnio. A sombra projetada pela Terra encobre a Lua. Esta última simboliza o passado, portanto é um eclipse que nos encoraja a seguir em frente, buscar o futuro, deixando velhos padrões e antigas amarras. Em Capricórnio, somos chamados a ter um olhar mais progressista, ambicioso, disciplinado e maduro quanto às nossas possibilidades futuras de realização e contribuição.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hora de deixar para trás restrições ligadas a trabalho e projeção. Sua riqueza interna te mostra que você pode progredir muito mais em sua carreira. Sua raiz tem sido fortalecida para que você avance cada vez mais e gere bons frutos. Este próximo período pede mais projeção pública, traz possibilidades de crescimento profissional, mas também mais responsabilidades.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A energia deste eclipse te pede comprometimento com sua necessidade de expansão, de ver outras paragens e possibilidades. Se comprometa com a aventura de viver! Novas possibilidades no terreno da fé, dos estudos superiores, a nível internacional. Você crê em expansão ordenada e agora a vida te possibilita isto.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hora de renovar sua vida afetiva e sexual, a questão dos valores conjuntos e suas próprias emoções profundas. Há uma urgência em deixar padrões emocionas desgastados serem limpos e viver algo mais emocionante e com mais sentido. Esteja aberto às novas descobertas afetivas e sexuais, ou então as redescubra em sua relação.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Hora de novidades na área das relações. Se está sozinho, estará apto a atrair novas relações. Se está numa relação, o momento e de deixar os velhos padrões e reinventar essa relação, lapidando as arestas afetivas. Também promete mais projeção social. Uma busca maior por estar em contato com pessoas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há muito trabalho e obras a realizar, leonino. Sua área do serviço está em alta, sua força de trabalho também. Hora de colocar toda a sua criatividade na prática, assim abrirá novas portas. Também há uma boa motivação para cuidar do corpo e da saúde, deixando hábitos ruins para trás e aprimorando os cuidados com a saúde.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua essência está vibrante, pulsante e te pede expressão genuína. Saia da caixinha, não se reprima, afinal o chamado deste eclipse é para você brilhar. Há uma ânsia de expressão criativa e lúdica. Tente ter aquele olhar criativo da criança observando o mundo. Fortaleça sua identidade com hobbies criativos. A área dos romances também está bem motivada, você precisa se permitir mais a liberdade de amar de maneira leve, deixe o coração falar mais alto.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Momento de deixar o passado no passado. Não há espaço para ficar guardando mágoas e ressentimentos, pois este eclipse te convida à emancipação emocional. Ficar dentro da própria casca será pouco, você precisa de liberdade emocional. Tenha um olhar mais objetivo para com família e tudo aquilo que lhe é familiar. Vida emocional renovada.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Momento de liberdade e expansão de idéias. Excelente para iniciar novos estudos e qualquer empreendimento comunicativo. Novos contatos podem lhe trazer oportunidades. Não se prenda a crenças limitantes, sua mente é seu veículo de poder, use-o! Comunique ao mundo quem você é (mesmo que tenha uma tendência a ser mais reservado). Deixe suas idéias claras.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem trabalhado duro pela sua vida material e financeira e agora é chegado o momento da colheita, caso tenha se empenhado. Novidades na área material estão chegando, não seja avarento, mas, pelo contrário, entre no fluxo da criatividade e abundância. Canalize essa energia empreendedora para atrair ainda mais recursos, seus talentos se provarão muito úteis.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O eclipse ocorre no seu signo solar e te relembra do que te faz brilhar: sua diligência, tenacidade, capacidade de trabalho duro, resiliência, pragmatismo e ambição. Toda a intensidade que tem sido este ano está te lapidando para que você seja sua melhor versão. A energia deste eclipse te projeta para o futuro, para o encontro do seu destino, da realização do seu propósito nesta vida. Viva seu dharma.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua sensibilidade é aguçada por este eclipse. A consciência de sua conexão espiritual estará mais clara neste período. Esteja aberto às realidades não matérias da vida. Hora de deixar ir bloqueios psico-espirituais antigos, energia subconsciente renovada. Seu comprometimento com o espiritual trará boas recompensas agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este eclipse te traz uma energia bem mais progressista. Estará mais conectado aos movimentos coletivos, humanitários, ecológicos e a tudo aquilo que foge do tradicional. Novidades na área da internet e redes sociais, invista. Pode também ocorrer uma renovação no círculo de amizades, já que não estará tão tolerante com máscaras e falsidades. Clareza social.

