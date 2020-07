Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sábado, 04/07/2020) para seu signo

Brilho amoroso

A conjunção de Sol e Vesta no signo de Câncer faz nosso fogo interno queimar no sentido de consciência de nossas próprias emoções e sentimentos, depurando velhas mágoas e favorecendo a cura emocional. Foco em nossa capacidade de amar incondicionalmente, num convite a expressão afetiva genuína, fluida e brilhante. A entrada da Lua em Capricórnio nos relembra que tudo isso precisa ser feito sob o prisma do realismo e maturidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Consciência e transformação de suas realidades afetivas e familiares. A percepção de seus sonhos e desejos mais íntimos toma conta. É preciso tirar algum tempo para entender conscientemente questões afetivas, emocionais e subconscientes. Busque entender suas raízes, sua ancestralidade e tudo aquilo que te torna quem você é hoje.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas idéias estarão luminosas hoje! Há um raio de consciência penetrando sua mente, te pedindo um olhar mais amoroso para si mesmo e para aqueles à sua volta. Um dia importante que te ajudará a enxergar a verdade tal qual é, tanto o lado prazerosos quanto o mais difícil. Permita padrões mentais antigos e rígidos se dissolverem para viver com mais alegria.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua consciência do mundo material está em alta hoje. É preciso se lembrar que os bens materiais devem ter o propósito de gerar felicidade, bem estar e generosidade para si próprio e também para os outros. Coloque mais amor em seu ambiente, no que você faz no dia a dia. O amor pode e deve ser expresso através de cuidados e prazer.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é convidado pelo céu a ser uma fonte de amor brilhante, incondicional e única. Seu brilho sempre esteve aqui, mas hoje há uma chama ainda mais forte queimando nesse sentido. E é o que você normalmente tem de melhor para oferecer: seu cuidado, seu amor, sua receptividade. Ponha fé na sua capacidade amorosa, pois atraímos sempre aquilo que doamos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O fogo que arde em você hoje é o da entrega espiritual, da experiência mística, da conexão com realidades não materiais. É um terreno que aparenta ser impalpável, porém é muito perceptível. Se permita ser banhado em luz espiritual, se entregue ao seu mundo interno da inspiração, isso te auxiliará ainda mais nos seus processos criativos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Os grupos e amizades podem ser uma grande luz em sua vida hoje. Mas o convite aqui é para que você se abra para as pessoas e para as necessidades coletivas. Dê uma contribuição mais pessoal no mundo, na web, nos grupos dos quais faz parte. Do seu jeito único, claro. Seja um ombro amigo, se permita acolher e ser acolhido, pois a experiência será transformadora.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O teu fogo interno arde em direção à sua carreira, sua contribuição para o mundo. O convite é para colocar seu coração no trabalho, dando sua contribuição única. Sua capacidade para estar sob as luzes dos holofotes e ser o centro das atenções está em alta, especialmente se for pelo reconhecimento de seus esforços e capacidade profissional. Consciência de carreira e objetivos nesta área.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

O terreno da fé, da expansão e dos objetivos em longo prazo te trará maior confiança e senso de propósito. Se permita expressar essa amorosidade que vem da sua conexão com o divino, da sua visão de fé que é muito fluida, maternal e acolhedora. A necessidade de buscar novos objetivos na vida será grande. Mente intuitiva e visionária em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O fogo criativo arde para você na área da entrega afetiva e sexual. A necessidade de entrega e devoção na(s) relação(ões) é grande. Essa consciência divina que une amor e sexualidade lhe bate à porta. Não somente na troca sexual, mas na expressão de amor genuíno para com todos. Consciência de sentimentos profundos e capacidade de transformá-los.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua consciência te pede que saia um pouco de si mesmo para buscar e vivenciar a beleza e o prazer de amar outra pessoa. Pode ser que atraia pessoas dispostas a te demonstrar mais afeto. É preciso que você esteja um pouco mais aberto para tal experiência. Você sabe dos seus limites, por isso não deve temer. Permita-se a alegria da troca.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Há um grande chamado para demonstrar seu amor através do seu trabalho, do serviço, dos cuidados que pode prestar a si próprio e aos outros. O amor aqui se expressa nos detalhes, em fazer tudo ficar organizado. Um ambiente cuidado com amor vibra numa energia muito superior. Consciência também do corpo físico e dos cuidados que ele merece como seu veículo de aprendizado e evolução.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Hoje seu fogo interno arde para que você seja absolutamente autêntico. Expresse quem você é com alegria, audácia e criatividade. Seu caminho é único e especial. Também envolve a necessidade de expressão genuína de seus sentimentos, portanto permita-se. Inspiração criativa em alta, necessidade de aventura e romance também.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com