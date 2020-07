Ator do vídeo Saudade pinica diz que mente estava borbulhando

Thardelly Lima na gravação de seu primeiro vídeo sobre a festa de são-joão. Fãs brincam que ator, que fez papel de prefeito em Bacurau, se redimiu pela poesia de agora (foto: Studio Fabrikka/DIVULGAÇÃO)

Sensível, emocionante e divertido. É assim que muitos internautas estão definindo o monólogo Saudade pinica, criado pelo ator paraibano Thardelly Lima. O vídeo, que tem pouco mais de 2min, foi postado no Instagram do artista (@thardellylima) no último domingo (28) e já tem mais de 46 mil visualizações e 962 comentários.





A parte favorita do ator, que ele faz questão de recitar, está no final do vídeo: “A saudade pode ser uma oportunidade de revirar para dentro os olhos da gente e descobrir que ainda resta uma gotinha de vontade, que faz eu engolir no seco essa saudade e que dá coragem de seguir em frente. Porque, como tudo na vida, isso também vai passar e, quando chegar o momento, pode quem quiser anotar, porque vai ser a primeira vez que o mundo ouviu falar de alguém que quase morreu de tanto abraçar”.





Thardelly conta que essa foi a primeira parte do texto que escreveu. “Depois fui no dicionário procurar o significado de saudade. E aí decidi que ia começar pela definição técnica.” O vídeo foi gravado em uma linha de trem desativada, cenário escolhido a dedo pelo ator. “O trem remete muito a essa coisa do passado e da saúde. Eu estava no meio da natureza, no sertão, o céu estava nublado, então tudo saiu perfeito”, comemora.





Apesar de admitir que todo artista deseja ter o trabalho reconhecido para além de um portfólio, Thardelly conta que não esperava alcançar tantas pessoas com o vídeo. “Postei com a pretensão de ficar só na minha bolha, mas tomou uma proporção tão grande. Quando vi, até o Tom Cavalcante tinha colocado no perfil dele.”





Na postagem feita pelo humorista Tom Cavalcante, no Facebook, ele descreveu a poesia como linda e humana, e disse não conseguir tirá-la da mente. “Caramba, olha que loucura: eu aqui, no meio do interior da Paraíba, consigo chegar à Elba Ramalho, ao Tom e em muita gente de todo lugar”, vibra Thardelly. Para ele, o sucesso se deve ao fato de a poesia descrever várias cenas, com as quais muitos se identificam. “Ela tem partes engraçadas também, como saudade de chegar no estabelecimento e ser mal atendido”, brinca.





O ator, que está passando a quarentena ao lado da namorada, em um sítio no interior de Pernambuco, conta que o mais difícil é não poder se apresentar e interagir com o público. “Sou ator e estou sem poder trabalhar. Entrei em uma crise de ansiedade muito grande e a mente borbulhando.”





Da vontade de criar surgiu a ideia de fazer os monólogos com poesias escritas por ele. O primeiro vídeo foi postado em 4 de junho no Instagram e fala sobre a festa de são-joão. “Você que tá em casa no meio dessa pandemia, recorte seu jornal, faça uma bandeirinha e enfeite a sua casa. Bota uma roupa de chita, afasta os móveis da sala e puxe com quem estiver perto uma quadrilha. Porque o são-joão tá dentro da gente e isso álcool em gel não tira”, recita Thardelly.





Na próxima semana, o ator lançará mais um monólogo, desta vez falando sobre a importância do sotaque. “A gente que é artista escuta muito de produtor que deve fazer um sotaque neutro. Aí eu pergunto: 'Qual é essa região? Que estado é esse onde falam neutro?' É muito bom isso de a gente poder abrir a boca para dizer bom dia e a pessoa já saber de onde você é. O sotaque é o nosso cartão de visita”, defende.





Assim que a quarentena acabar, Thardelly pretende sair em viagem apresentando o monólogo Sussuarana, escrito por ele sobre uma figura do sertão que, contam as lendas, matava onças para proteger o gado e as pessoas da região. O trabalho é fruto do mestrado do ator.





REDENÇÃO DO PREFEITO Thardelly ficou conhecido nacionalmente após interpretar o prefeito Toni Júnior em Bacurau (2019), filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O longa ganhou Prêmio do Júri no Festival de Cannes, na França, e conquistou ao menos outros 16 prêmios no Brasil e no exterior.





“(Bacurau) mudou minha vida, porque, até então, só tinha feito pequenas participações em filmes que ainda nem foram lançados. Depois dele começaram a aparecer outros convites”, comemora o ator. Ele conta que alguns fãs comentaram a postagem do vídeo Saudade pinica dizendo que o Toni, personagem que interpreta no filme, finalmente havia se redimido por causa da poesia.





