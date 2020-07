Lô Borges faz live nesta quarta com clássicos da carreira

(foto: joão diniz/divulgação)



Dando continuidade à sua série de shows, o Sesc São Paulo apresenta nesta quarta-feira (1º de julho) live do mineiro Lô Borges (foto), às 19h, no Instagram (@sescaovivo) e YouTube da instituição (youtube.com/ sescsp). O cantor e compositor percorre os sucessos de sua longa estrada musical no show Paisagem da janela. Com seu violão, Lô relembra músicas como Clube da Esquina nº 2, Paisagem da janela, O trem azul, Tudo que você podia ser, Para Lennon e McCartney e Um girassol da cor dos seus cabelos, além de canções mais recentes, como Dois rios e Quem sabe isso quer dizer amor, acompanhado de surpresas trazidas da imersão criativa do artista nos últimos anos. Além de fazer parte do movimento artístico Clube da Esquina e parceiro de grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Beto Guedes, Nando Reis e Fernando Brant, o músico atravessou gerações como referência do cancioneiro nacional.





PRETA GIL





Nesta quarta-feira (1º de julho), a atriz Antonia Frering conversará em seu Instagram com Preta Gil. Autoestima, amor-próprio e feminismo serão abordados no bate-papo entre as duas. A transmissão começa às 17h, no @antoniafrering e @pretagil.





CACO CIOCLER





O ator e diretor Caco Ciocler é o convidado da especialista em cinema Cris, fundadora do Coxinha Nerd, na live da Ingresso.com, que integra a campanha Estamos Juntos Nessa. A transmissão nesta quarta-feira (1º de julho) começa às 21h, no Instagram (@ingressocom). Atuando desde criança, Ciocler participou de sucessos como Bicho de sete cabeças, Olga, Sexo, amor e traição, Elis e Simonal, entre outros. Como diretor, seu mais recente filme é Partida.





(foto: Paulo Lacerda/Divulgação)



LARA TANAKA





"A Mulher na regência" é o tema da conversa da live Dando corda, nesta quarta (1º de julho), às 21h30, com a pianista e maestrina Lara Tanaka (foto). A artista, que já atuou na regência de corais e orquestras e que, desde 2014, está à frente do Coral Lírico de Minas Gerais na preparação de óperas, oratórios e concertos sinfônicos, fala sobre os desafios da profissão, ainda predominantemente exercida por homens. A transmissão de hoje marca o retorno do maestro Felipe Magalhães na condução das entrevistas. A live pode ser acessada no Instagram (@orquestrasesiminasmusicoop).



(foto: Frank Bitencourt/Divulgação)



MARQUIM D’MORAIS

BELEZA NO CAOS





Marquim D’Morais (foto) apresenta o show Beleza no caos nesta quarta-feira (1º de julho), às 19h, na edição on-line do Circuito Cultural UFMG (www.youtube.com/culturaufmg). Além de músicas do seu primeiro disco, Do alto do morro, o músico trará canções inéditas, que farão parte do seu próximo álbum. O trabalho do artista, nascido e criado no Aglomerado da Serra, é marcado pela pluralidade cultural presente na favela. Suas composições abordam narrativas de cunho social, fazendo uma junção de ritmos, como rap, soul, reggae, baião, maracatu e capoeira. O show faz parte da campanha de financiamento coletivo Colabore Hospitais UFMG.

(foto: Fefê Villaça/DIVULGAÇÃO)



BAKA

ÁLBUM DE ESTREIA





Conhecido por sua parceria com o coletivo Rosa Neon, o cantor e compositor Baka (foto) lança seu primeiro disco solo, Fraga. O álbum tem sete faixas que resumem as referências do autor em diferentes formatos. Em uma estética contemporânea, o disco elabora um discurso jovem com temáticas atuais. O isolamento social e os "amores digitais" ganham vida com a fusão de beats eletrônicos, soul, reggae, funk carioca, techno e frases de efeito despretensiosamente calculadas, que se pronunciam em tom de liberdade e descontração. Fraga já está disponível nas plataformas digitais.





TRILHA DO ROCK

SÉRIE DOCUMENTAL





Julho é o mês do rock e, para celebrar esse estilo musical, o Canal Brasil reexibe A trilha do rock no Brasil, nesta quarta-feira (1º de julho), às 17h30. A série documental, idealizada por Luiz Antônio Mello e dirigida por Darcy Burger, investiga todo o trajeto percorrido pelo gênero, indo desde o iê-iê-iê, representado pela Jovem Guarda, até a miscigenação sonora contemporânea que cruza todas as regiões. Jorge Mautner, Frejat, Ronnie Von, Tico Santa Cruz, João Barone, Evandro Mesquita, Paulo Miklos, Dado Villa-Lobos, Eduardo Dussek e Ney Matogrosso, entre outros, participam da atração.





CASAGRANDE

ESPORTE PELA DEMOCRACIA





Nesta quarta-feira (1º de julho), às 20h45, o Revista do esporte conversa com o ex-jogador de futebol Walter Casagrande. No programa, ele fala sobre o Esporte pela Democracia, movimento composto por um grupo de atletas e ex-atletas brasileiros em prol da democracia, da defesa dos povos indígenas, do antirracismo, do fim do feminicídio e da homofobia. O movimento, que teve Casagrande como um de seus idealizadores, já conta com o apoio de escritores, cineastas e de atletas de diversas modalidades, formado por Gustavo Kuerten, Raí, Ana Moser, Fabi Alvim, Serginho e Joanna Maranhão, entre outros.





CINE104 EM CASA

PROGRAMAÇÃO





O Cine104 em Casa exibirá em julho algumas películas que já fizeram parte da programação e estão sendo requisitadas nas redes sociais do @Centoequatrobh, além de filmes inéditos. A ação segue com a exibição gratuita de dois filmes por semana, disponíveis durante 48 horas às quartas, quintas, sextas e sábados. Abrindo a programação, nesta quarta (1º de julho) e quinta (2) será reprisado o longa Um dia difícil, do diretor coreano Seong-hum Kim, seguido por Visages, villages, de Agnès Varda, na sexta (3) e sábado (4). Os links e respectivas senhas para acesso aos filmes serão disponibilizados nas páginas oficiais do Centoequatro. Informações e programação completa: www.centoequatro.org.