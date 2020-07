O adeus de Carl Reiner

Ao lado de Andy Garcia, Carl Reiner interpretou Saul Bloom na franquia Onze homens e um segredo, de Steven Soderbergh (foto: Warner Bros/DIVULGAÇÃO)

O ator, produtor, roteirista e diretor norte-americano Carl Reiner morreu de causas naturais na segunda-feira (29), aos 98 anos, em Beverly Hills, na Califórnia (EUA), mas apenas nessa terça-feira (30) a informação foi confirmada por amigos de Reiner.





Comediante americano versátil, ganhador de nove Emmys e um Grammy, Reiner é considerado um dos pioneiros da comédia na TV. Foi um dos criadores do programa The Dick Van Dyke show (1961-1966), que ele criou e no qual interpretou um papel hilariante, que lhe rendeu cinco Emmys. Mas ficou mais conhecido por sua atuação na franquia Onze homens e um segredo (2001), dirigido por Steven Soderbergh, quando interpretou o personagem Saul Bloom. Segundo sua assistente Judy Nagy, o artista estava trabalhando até o ano passado e chegou a dublar um personagem de Toy Story 4.





Em seus primeiros anos no showbiz, Reiner trabalhou com lendas da comédia, como Syd Caesar e Mel Brooks, de quem foi amigo próximo, e com quem trabalhou na década de 1960 na popular peça de teatro 2001 year old man.









"Meu amigo Carl Reiner morreu. Seu talento viverá por um longo tempo, mas a perda de sua bondade e decência deixa um vazio em nossos corações. Te amamos, Carl" Alan Alda, ator e comediante



Nos anos posteriores, já como diretor, assina filmes como Alguém lá em cima gosta de mim (1977), protagonizado por George Burns; O idiota (1979), com Steve Martin; e Um espírito baixou em mim (1984), com Martin e Lily Tomlin.





A partir de 1985, depois do filme Harry e Sally – Feitos um para o outro (1989), com Billy Crystal e Meg Ryan, Reiner passou a ser mais requisitado como ator, fazendo a série de Steven Doderbergh – Onze homens e um segredo, Doze homens e outro segredo e Treze homens e um novo segredo. Em 2010, foi um dos dubladores de Os pingüins de Madagascar.









"Nada me alegra mais do que saber que vivi a melhor vida possível por ter encontrado e me casado com a talentosa Estelle (Stella) Lebost, minha sócia para trazer Rob, Annie e Lucas a este mundo necessitado de evolução" Carl Reiner, ator e diretor, em post no Twitter três dias antes de falecer



Em 1995, Reiner recebeu o prêmio Writers Guild pelo conjunto da obra como roteirista de TV. No ano 2000, ganhou o prêmio Mark Twain de Humor, concedido pelo Kennedy Center.





REPERCUSSÃO Apenas três dias antes de sua morte, Reiner escreveu em sua conta no Twitter uma mensagem de agradecimento por sua longa vida. "Nada me alegra mais do que saber que vivi a melhor vida possível por ter encontrado e me casado com a talentosa Estelle (Stella) Lebost, minha sócia para trazer Rob, Annie e Lucas a este mundo necessitado de evolução", escreveu.





As condolências pela morte de Reiner se multiplicam, inclusive uma do governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo. "Carl Reiner, nascido e criado no Bronx, fez uma comédia para a TV que perdura até hoje em dia. Fez os Estados Unidos rirem, um verdadeiro presente", escreveu, também no Twitter.





Outra lenda da comédia americana, Alan Alda, também lhe rendeu homenagem. "Meu amigo Carl Reiner morreu. Seu talento viverá por um longo tempo, mas a perda de sua bondade e decência deixa um vazio em nossos corações. Te amamos, Carl", disse Alda. (AFP)