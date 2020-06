Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 30/06/2020) para seu signo

Fé em provação

Júpiter e Plutão fazem mais uma conjunção exata em Capricórnio. Mais uma vez neste ano somos chamados a transformar as estruturas sócias e estilo de vida. Nossa fé na vida é colocada à prova, nos relembrando de aprofundar num senso de fé prática e realista. Não se deve forçar a barra com a expansão, pois esta ocorre à medida que nos permitimos a transformação emocional profunda e com compromisso verdadeiro. A conjunção de Sol e Mercúrio em Câncer traz conexão com a própria Essência de cada um, permitindo visão ampla e curativa.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua vida profissional há um bom tempo passa por transformações e neste ano, em específico, ainda mais. As estruturas de sua vida estão sendo transformadas de maneira progressiva, a seu tempo, mas de forma definitiva. As expansões profissionais se darão à medida que você se permitir enxergar seu verdadeiro potencial, se aprofundar na suas emoções e criatividade. Sua forma de exercer autoridade também passa por transformações intensas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seus objetivos em longo prazo podem ter que ser reformulados, em especial neste ano, pois outros objetivos melhores lhe chamam. Evite rigidez de conceitos e planejamentos. A vida pode lhe trazer novas e melhores possibilidades, mas te pede flexibilidade. Libertação de dogmas e doutrinas rígidas. Transformação radical de objetivos futuros.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua sexualidade passa por um processo de transformação e resignificação. Se foi rígido, não se permitindo o contato profundo com o outro, agora é o momento de transformar essa energia em vitalidade pulsante, canalizando-a tanto para a vida sexual em si quanto para outros objetivos. Transformação profunda das próprias emoções também.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O senso de casamento e parceria passa por uma profunda transformação. Para que haja crescimento conjunto, é preciso colocar tudo em panos limpos e resolver questões emocionais. Se permita a renovação para seu olhar sobre o outro. Em alguns casos isso pode aumentar ainda mais a proximidade de ambos, em outros, necessidade de independência, cada um seguindo seu caminho. Seja como for, o ponto principal é a mudança de suas expectativas e olhar sobre a vivência conjunta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A sua fé um seu trabalho precisa ser renovada. Pode ser que sua ocupação tenha te trazido depuração, limitações ou dificuldades. Novos objetivos precisam ser reformulados, mesmo que não sejam colocados em prática de imediato. Mudanças radicais nos cuidados com o corpo e a saúde também podem ser necessários. O mais importante é renovar sua relação com o mundo físico.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua fé em si próprio é testada. Velhas couraças são limpas para que seu “eu” mais genuíno possa se expressar. Ouse brilhar, mesmo apesar de todas as dificuldades e críticas que possam te fazer. No final você tem de prestar contas mesmo é à sua consciência e não ao que os outros possam pensar de você. Jogue fora a velha armadura e vá viver o romance da vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Transformações a nível familiar, ancestral e doméstico se fazem necessárias. Rotinas e comportamentos rígidos no âmbito familiar pedem libertação. Se permita uma expressão emocional profunda, porém ordenada e madura. Reconhecer sua riqueza interna pode ser o que lhe falta para deslanchar no mundo material. Fidelidade aos seus sonhos e objetivos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Momento de resignificar seu poder mental. Ideias e crenças limitantes podem estar te inibindo em sua capacidade de canalizar sua força de expressão e de ativar poderes mentais. O momento também pode ser decisivo na tomada de escolhas e redirecionamento de vida. Comece por limpar sua mente de padrões limitantes, se permita aprofundar em suas percepções, mas com disciplina e seriedade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua vida financeira pode ter oscilado entre altos e baixos, especialmente neste ano. Você está sendo testado na sua capacidade de se regenerar e à sua vida. Lidar com o mundo material vai te exigir disciplina, mas, caso isso ocorra, o potencial para prosperar é alto. Se permita reavaliar seus valores e perceber o que de fato é essencial para sua felicidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Os últimos anos tem sido de muita transformação para você, capricorniano. Muitos padrões rígidos e distorcidos têm sido transformados. O processo pode ser lento, mas é definitivo. Neste ano, em especial, o céu enfatiza o signo da cabra, nos lembrando que nossos velhos modelos sociais e econômicos já não são mais funcionais. No nível pessoal, reveja todas as estruturas de sua vida e quem você está se tornando.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua conexão com o lado espiritual te pede disciplina e compromisso. Velhas crenças estão caindo por terra para que você viva uma vida mais fluida, caridosa e cheia de amor universal. Mas, para isso acontecer, você precisa estar entregue e compromissado. Permita que velhas emoções sejam renovadas e ventiladas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua vida social está sendo transformada e reformulada. Objetivos que tinhas em comum com grupos e amigos talvez precisem ser transformados radicalmente. Você também é questionado no motivo pelo qual mantém relação com determinadas pessoas. Novos objetivos e trabalhos pelo coletivo podem surgir. Seu poder de contribuição profunda para o social está em alta.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com