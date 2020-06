Histórias de mulheres em situação de vulnerabilidade social diante do impasse econômico, na luta pela sobrevivência. Esse é o enredo da peça Órfãs de dinheiro, que será apresentada pela atriz Inês Peixoto (foto) nesta segunda-feira (29), às 19h, com transmissão pela TV Assembleia e canais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no YouTube e Facebook. No monólogo, Inês interpreta a doméstica sonhadora, que mora na casa dos patrões e, aparentemente, é tratada “como se fosse da família”.





DRAUZIO VARELLA

Nesta segunda (29), Encontros digitais Cultura, conduzido pelas apresentadoras Mariana Kotscho e Roberta Manreza (do Papo de mãe), recebe o médico e escritor Drauzio Varella. Ele vai falar sobre o dia a dia sacrificado dos profissionais da área de saúde, sobretudo nestes tempos de pandemia. Começa às 16h, no canal da TV Cultura no YouTube e na página da emissora no Facebook