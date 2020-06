Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quinta-Feira, 25/06/2020) para seu signo

Retomando o amor

Vênus volta hoje para o movimento direto no signo de Gêmeos. Após um período longo, no qual tivemos de reavaliar nossa relação com o mundo material, nossas posses e também na forma como trocamos com o outro, como vivenciamos o amor romântico e as parcerias, finalmente podemos colher os frutos disso tudo. O signo de Gêmeos traz flexibilidade, portanto é preciso encarar o amor e o bem estar material com a mesma leveza e alegria.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você passou um tempo reavaliando suas idéias sobre o amor, troca sexual e finanças. Agora chegou o momento de expressá-las. Uma fala mais conciliatória e amorosa pode te equilibrar. Buscar o que é belo ao seu redor também. Perceba quanto amor existe à sua volta, nas pequenas coisas, no contato com as pessoas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu planeta regente finalmente volta ao movimento direto. Essa super reavaliação financeira, de posses materiais e valores pessoais chegou ao fim, te pedindo agora proatividade e escolha. Está apto a selecionar o que realmente precisa, tanto em termos de posses quanto de valores.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O tempo de reavaliar o quanto você se ama e valoriza se foi. Agora é viver toda essa amorosidade na prática. Se cuide, se ame. Já fez uma boa sessão de massagem? Cuidou do seu jardim? Cercou-se de coisas bonitas e agradáveis? Traga a beleza e o amor para sua vida, se valorize e seja feliz.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A espiritualidade e suas emoções mais inconscientes foram o palco de sua reavaliação. Questões antigas sobre relacionamentos e finanças podem ter sido um foco de preocupação, mas você estava num processo de limpeza profunda. Agora você pode se permitir esse intercâmbio divino, resignificando as vivências matérias e afetivas sob um prisma maior.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O período de retrogradação pode ter sido complexo, pois te obrigou a rever sua relação com amizades, grupos e a coletividade. Mas, finalmente, chegou o momento de colher os frutos. Viva as relações que são verdadeiras na sua vida com amor genuíno e livre. Seu magnetismo para lidar com grupos está em alta, pois você está encantando a todos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você andou reavaliando o seu valor como profissional, sua carreira. Agora é chegado o momento de se valorizar ainda mais. Coloque seus talentos a favor da sua carreira. Contatos e parcerias profissionais podem se mostrar importantes. Lembre-se, que seu trabalho precisa ter sentido e precisa te dar um senso de contribuição genuína.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu regente, Vênus, te pediu reavaliação de suas metas e objetivos a longo prazo. Pode ser que tenha se sentido meio perdido, sem saber para onde ir, ou mesmo se questionando sua fé. É chegado o momento de aproveitar o prazer dos novos objetivos, de pensar grande e fazer escolhas significativas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

A retrogradação de Vênus te tocou na forma como você troca profundamente com o outro. Questões afetivas e sexuais podem ter sido o centro do palco, pois você precisou rever qual o valor disso tudo. É provável que tenha auxiliado a muitos. Chegou o momento de ter mais leveza e entrega na intimidade e/ou sexualidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As parcerias podem ter sido fonte de profundos questionamentos. Quais acordos não foram benéficos para sua parte? Onde você deixou de ser você mesmo para agradar? Chegou o momento de viver as parcerias de maneira plena, leve e verdadeira. Estar em contato real com outras pessoas será gratificante.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Tens reavaliado o valor da sua capacidade de servir, o funcionamento do mundo material e seus próprios hábitos. O que você fazia de maneira mecânica, mas que faltava vida? Estava vivendo uma vida robótica? Chegou o momento de colocar mais amor e prazer no funcionamento de sua vida material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você estava temendo se colocar no centro do palco? Por mais que você seja aquele que pensa em todos e no coletivo, também precisa vivenciar sua criatividade e vida pessoal. E o período da retrogradação te relembrou isso muito bem. Agora é colocar sua diva interna para brilhar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

As relações familiares podem ter sido o foco de sua reavaliação, assim como seus sentimentos profundos, relações passadas e ancestralidade. Chegou o momento de valorizar e ter prazer na vivência pessoal, deixar seu lar mais bonito e aconchegante. A entrega sexual vem casada com a afetiva, lembre-se que és uma fonte amororsa divina.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com