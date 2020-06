Mano Brown e Drauzio Varella fazem live nesta quarta-feira

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Nesta quarta (24), às 18h, a live "Draw e Brown" reunirá Drauzio Varella e Mano Brown (foto). "Vamos falar sobre racismo, sobre música e os problemas da sociedade brasileira", anunciou o médico, que diz ser fã do rapper do Racionais há muitos anos. "Não fui eu quem deu o nome à live, mas achei ótimo", completou. O bate-papo será apresentado via Zoom, no YouTube. Informações: @sitedrauziovarella. Mano Brown e Racionais não têm participado de lives musicais, argumentando que o aparato de eventos dessa natureza envolveria cerca de oito a 10 pessoas, o que, de acordo com o grupo, contraria as regras de isolamento social. A banda, inclusive, recusou cachê de R$ 100 mil para fazer uma live show. Brown vai conversar com Varella de seu apartamento, no Capão Redondo, na Zona Sul paulistana.





ELISETH GOMES

A cantora lírica Eliseth Gomes é a entrevistada da live Dando corda, que será transmitida no Instagram da Orquestra Sesiminas Musicoop, nesta quarta-feira (24), às 21h30. A artista mineira fala sobre os desafios e conquistas da carreira, identidade e preconceito.





TRIO VIRGULINO

Às 19h desta quarta-feira (24), o forró pé de serra do Trio Virgulino bate ponto na live do Sesc São Paulo, transmitida no Instagram (@sescaovivo) e YouTube. Um dos precursores do forró universitário, o grupo interpreta, entre outras canções, Vida de forró e Forró e paixão, que batizaram os discos lançados em 2011 e 1998, respectivamente.





RENATO CAETANO

Às 20h de hoje, diretamente do foyer do Cine Theatro Brasil Vallourec, em BH, Renato Caetano faz live tocando rock, soul e blues em sua viola caipira. O repertório reúne Beatles, Queen e Led Zeppelin. O show será transmitido em youtube.com/CineTheatroBrasilVallourec.





(foto: joão caldas/divulgação)

DENISE FRAGA

A série Teatro #EmCasaComSesc apresenta nesta quarta-feira (24), às 21h30, o monólogo Galileu e eu – A arte da dúvida, com a atriz Denise Fraga (foto). A peça narra parte da biografia do cientista italiano Galileu Galilei, que conseguiu provar que a Terra girava em torno do Sol, mas foi obrigado a negar publicamente a sua descoberta para não ser queimado na fogueira da Santa Inquisição.