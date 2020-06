Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quarta-feira, 24/06/2020) para seu signo

Faísca interna

A Lua Nova em Leão nos impele no uso de nossa criatividade. Novos começos relacionados à segurança de quem somos e daquilo que colocamos no mundo. Nosso fogo interno nascente começa a queimar. Sabe quando a faísca começa a virar um fogaréu? Então, esse é o dia de hoje. Estamos percebendo que podemos mais, que não devemos nos reprimir. Na fase nova ainda não enxergamos toda a nossa luz, mas temos todo o potencial dentro de nós. Uma semente carrega muita energia, pois ali existe uma futura árvore frondosa e que gerará muitos frutos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu dia te pede segurança de ser quem se é. Hoje você tem a chance de partilhar seu afeto de maneira genuína e única. Suas emoções te encaminham para a criatividade. Hora de gestar novas possibilidades de ser, novos projetos criativos, novos romances. Sinta-se seguro para ousar e arriscar mais. Se não se sente, faça como se assim fosse. À medida que vamos fazendo assim, eventualmente isso se torna uma realidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você ama o seu lar? Se sente dentro de seu território? Hoje seu espírito animal bem poderia ser a leoa, absoluta dona de seu reino e filhotes, majestática! É para se sentir feliz em seu lar. O fogo interno começa a aumentar. Alguém falou em lareira? Ou pelo menos um bom fondue nesse friozinho de inverno? Seu lar deve projetar alegria, vivacidade e segurança. O mesmo é válido para seus sentimentos, é preciso expressá-los agora com a mesma alegria e autenticidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua área natural, a da comunicação, ganha ares de grandeza. Hoje está se sentindo bem seguro para falar com propriedade. A Lua aqui pode te motivar a falar de temas emocionais (além de seu regente, Mercúrio, que está retrógrado no emotivo signo de Câncer). Também sobre temas que são mais subconscientes. Mas ficará tudo às claras. Seu magnetismo e poder de convencimento estão mais potentes que o usual. Aproveite a chance para fazer o que você veio ao mundo fazer: se comunicar!

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O que te dá segurança material? Possui objetos que te dão um senso de pertencimento e alegria? Pode aparecer aquele impulso por comprar coisas bonitas. Mas, claro, discernimento para não se entregar a uma onda impulsiva. Valorize o que já tem e aquilo que você pode adquirir (dentro do bom senso). Outra possibilidade aqui é se utilizar de suas capacidades artísticas e manuais para renovar o que já possui. Nunca pensou em pintar aquela banqueta de amarelo? Liberte o artista que vive em você! Canalize a força emocional em ações práticas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje você está em potencial pleno! A conjunção de Sol e Lua balanceia as polaridades, gerando fertilidade e vida nova. Sim, você está num período fértil, aproveite para idealizar novos projetos, planejar e liberar todo esse potencial que vem do seu brilho. Mas aqui ainda é o estágio inicial, o fogo interno está começando a surgir. Lembre-se que as energias de hoje te trabalham para que tenhas segurança de sua personalidade. Hora de impulsionar o que há de melhor em você para o futuro.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você se volta para o espiritual e invisível? Busca aquilo que está no inconsciente? Minha experiência como astrólogo e terapeuta holístico sempre me confirma: os que tem a coragem de fazer contato com suas questões emocionais são mais felizes. Seus sentimentos importam e devem ser vividos. Seu dom analítico te auxiliará a vivenciar tais emoções de maneira ordenada. Há um mundo de plenitude afetiva, emocional e espiritual te aguardando. Se renda ao prazer da entrega. Você sairá do processo mais íntegro, amado e confiante.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Há dentro de você uma chama ardente lhe pedindo contato social, estar rodeado de pessoas queridas, boas e alegres companhias. Sua predisposição a se abrir generosamente para os semelhantes é muito bem vinda e trará um grande senso de segurança emocional. Receptividade generosa, ouvir o outro, mas sem perder de vista aquilo em que se acredita. Também uma generosidade para com projetos sociais, no auxílio aos necessitados e à sociedade como um todo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua popularidade e brilho estão a pino, no cume da montanha. A segurança vem da realização de algo significativo no mundo, deixar a sua marca, seu legado. Por mais que você tenda a buscar os bastidores, hoje a necessidade é de projeção. Também busque assumir a autoridade plena de sua vida. Seja mais criativo, planeje algo que possa dar mais visibilidade aos seus esforços. A sua sensibilidade te pede busca de projeção no mundo, mostrar um pouco mais da sua intimidade para o público, aquilo que você tem a oferecer que vem das suas profundezas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje te impele ao seu lado característico: aventura, fé, intuição e novas paragens! Surge uma segurança interna para vislumbrar novas paragens e possibilidades. Aquela vontade de buscar algo maior que si fica ainda mais evidente com essa posição lunar. O céu é o limite! Seu otimismo nato fica evidenciado. Viver a abstração criativa e deixar o lado da mente intuitiva correr livre serão pura gratificação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Já parou para analisar suas motivações profundas? É preciso achar saídas criativas para toda essa necessidade de expressão emocional. Sua vida afetiva e emocional pode ser extremamente rica, mas é preciso primeiro se permitir. Há aqui uma generosidade que quer se expressar em termos de partilha profunda com o outro. Se permita viver mais uma entrega emocional. Se permita também a troca afetiva e sexual com quem você ama. Às vezes é muito bom sair um pouco de si, do controle excessivo, e se permitir fluidez e troca.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O amor bate à sua porta. Possibilidades de parcerias e romances no ar. Parcerias criativas, intensas e generosas te equilibram em sua racionalidade e multiplicidade. O tipo leonino (o que não quer dizer que tenha de ser do signo solar de leão) te complementa muito bem. Se estiver sozinho, sua intenção se voltará para essa busca de parceira, amor e troca generosa. Se já tem um relacionamento, pode ser o momento ideal de reacender a chama amorosa, de instigar o outro com uma agradável e amorosa surpresa.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você lembra que está encarnado, num corpo material, num mundo material que precisa ser cuidado? Pois esse é o recado do céu para você. Não adianta idealizar se nunca sair do papel. O momento é de ir para a vida prática. Uma atividade física que seja prazerosa e divertida pode te auxiliar a fazer as pazes com o corpo. Também uma culinária criativa, brincar com receitas novas e saborosas, sem perder o fator nutricional de vista. Use e abuse da criatividade prática.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com